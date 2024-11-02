скидка
15%
1 час
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по росписи пряников и экскурсия в Сергиевом Посаде
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 17:30
Завтра в 12:00
28 ноя в 12:00
941800₽ за человека
скидка
15%
1 час
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»
Научиться собирать и украшать сладкий домик в самом сердце Сергиева Посада
Начало: На Вознесенской улице
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Завтра в 18:00
28 ноя в 12:00
1060901₽ за человека
6 часов
Квест
до 20 чел.
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина2 ноября 2024Спасибо большое за тёплый приём, увлекательный рассказ, душевно проведённое время, вкусные пряники и просто отличное настроение. Спасибо Вам большое за чумовое время, проведённое вместе. Однозначно топ3 мест, которые обязан посетить каждый в Сергиевом Посаде. ❤️❤️❤️ P.s пряники просто отпад
- ААнастасия28 октября 2024Очень душевная атмосфера, интересные экскурсия и задания. Пряничные композиции и картины просто феноменальные! Увлекательный процесс создания собственного пряника, подкреплённый горячим чаем и дегустацией!
- ТТатьяна5 октября 2024Очень понравилась экскурсия и мастер-класс. Сделали 2 пряника, можно было сделать пряничный домик. В музее есть кофейня, можно подождать и выпить вкусный кофе
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Активности»
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