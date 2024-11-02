П Полина

Спасибо большое за тёплый приём, увлекательный рассказ, душевно проведённое время, вкусные пряники и просто отличное настроение. Спасибо Вам большое за чумовое время, проведённое вместе. Однозначно топ3 мест, которые обязан посетить каждый в Сергиевом Посаде. ❤️❤️❤️ P.s пряники просто отпад