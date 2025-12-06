Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Посмотреть достопримечательности у стен монастыря и получить знания про обитель перед её посещением
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:00
13 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Присоединяйтесь к Фаролеро и откройте для себя уникальные истории и легенды Сергиева Посада. Удивительные факты и неожиданные открытия ждут вас
Начало: У Белого пруда
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 дек в 19:30
2500 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 13:30
14 дек в 13:30
21 дек в 13:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий6 декабря 2025Все хорошо, необычно, антуражно, подошло хорошо для детей до 12 лет. Угостили, порадовали.
- ННаталья17 ноября 2025Мы знакомились с городом как с человеком, как с радушным хозяином, который ведет нас в свой уютный мир. Фонарщик и
- ГГалина7 декабря 2023До мурашек, до слез, удивительная прогулка! Давно гуляем с этим проектом, но то что ребята делают в Сергием Посаде, еще
- ЛЛариса9 октября 2023Спасибо! Очень неожиданный формат для вполне взрослых пенсионерок… Но к нашему собственному удивлению нам очень понравилось, мы включились в игровое
- ААнна31 августа 2023Очень понравилась экскурсия. Будто погрузились в волшебный мир на некоторое время. Завораживает, впечатляет и вдохновляет. Получили массу позитивных эмоций. Обязательно рекомендуем к посещению данную экскурсию)
- ЕЕвгения16 июля 2023Очень интересная идея. Но живую речь ничего не заменит(а так все понравилось!
- ЮЮрий28 мая 2023Отлично!!!
- ННадежда15 мая 2023Спасибо, всё отлично организовано, было интересно.
- ЛЛюбовь26 декабря 2022Команда большие молодцы! Спасибо, что вы с такой любовью и профессионализмом занимаетесь этой работой.
