Уникальный опыт – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Сергиевом Посаде, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Посмотреть достопримечательности у стен монастыря и получить знания про обитель перед её посещением
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:00
13 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Присоединяйтесь к Фаролеро и откройте для себя уникальные истории и легенды Сергиева Посада. Удивительные факты и неожиданные открытия ждут вас
Начало: У Белого пруда
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 дек в 19:30
2500 ₽ за человека
Сергиев Посад в деталях
Пешая
1 час
28 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 13:30
14 дек в 13:30
21 дек в 13:30
1000 ₽ за человека
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
На машине
1 час
28 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    6 декабря 2025
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Все хорошо, необычно, антуражно, подошло хорошо для детей до 12 лет. Угостили, порадовали.
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2025
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Мы знакомились с городом как с человеком, как с радушным хозяином, который ведет нас в свой уютный мир. Фонарщик и
    читать дальше

    его очаровательные помощницы были всегда рядом, но очень ненавязчиво, очень вовремя.
    Спасибо за хорошую компанию, горячий чай и домашнюю обстановку (как бы странно это не звучало, ведь экскурсия у нас была в довольно промозглый день)

  • Г
    Галина
    7 декабря 2023
    Сергиев Посад с Фаролеро
    До мурашек, до слез, удивительная прогулка! Давно гуляем с этим проектом, но то что ребята делают в Сергием Посаде, еще
    читать дальше

    никто не превзошел! Молодцы!!! Город заново так, что гордость, что в памяти навсегда! А туристы мы искушенные, разновозрастные, угодить всем не просто, но здесь в самое сердце!!! И взрослые и дети вспоминают до сих пор!

  • Л
    Лариса
    9 октября 2023
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Спасибо! Очень неожиданный формат для вполне взрослых пенсионерок… Но к нашему собственному удивлению нам очень понравилось, мы включились в игровое
    читать дальше

    познавательное путешествие!
    Молодцы! Всё продумано, даже противный холодный дождь не смог испортить сказочное настроение. Нам вручили огромные зонты, плащи, наушники, и мы погрузились в сказку!

  • А
    Анна
    31 августа 2023
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Очень понравилась экскурсия. Будто погрузились в волшебный мир на некоторое время. Завораживает, впечатляет и вдохновляет. Получили массу позитивных эмоций. Обязательно рекомендуем к посещению данную экскурсию)
  • Е
    Евгения
    16 июля 2023
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Очень интересная идея. Но живую речь ничего не заменит(а так все понравилось!
  • Ю
    Юрий
    28 мая 2023
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Отлично!!!
  • Н
    Надежда
    15 мая 2023
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Спасибо, всё отлично организовано, было интересно.
  • Л
    Любовь
    26 декабря 2022
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Команда большие молодцы! Спасибо, что вы с такой любовью и профессионализмом занимаетесь этой работой.
    Команда большие молодцы! Спасибо, что вы с такой любовью и профессионализмом занимаетесь этой работой

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сергиев Посад: вокруг Лавры
  2. Сергиев Посад с Фаролеро
  3. Сергиев Посад в деталях
  4. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  3. Успенский Собор
  4. Троицкий собор
  5. Старый город
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Набережная
  8. Гремячий ключ
  9. Черниговский скит
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в декабре 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
