Хотите побывать в сказочном зимнем Сергиевом Посаде и по-настоящему прочувствовать атмосферу главного праздника? Приглашаем в необычное путешествие, где мы не только окунёмся в предновогоднюю суету, но и проследим, как менялись традиции за столетия. Вместе мы выясним, что осталось в прошлом, а что можно и нужно вернуть в наш современный праздник.
Описание экскурсии
Начнём с Советской площади у нарядной городской ёлки — и проследуем по колоритной прогулочной зоне «Дорога к Храму», где поговорим о том, как гуляли наши предки и как отдыхаем мы сегодня. По пути вас ждут несколько тематических остановок:
- 1-я Ударная улица: погрузимся в мир крестьянского быта и их скромных, но душевных празднеств
- Красногорская площадь: выясним, как главная площадь города становилась эпицентром народных гуляний и какое отношение к этому имела церковь
- Келарская набережная: заглянем в прошлое, чтобы узнать о ледниках-холодильниках, разведении рыбы и банных ритуалах
- Пафнутьев сад: насладимся тишиной и зимней природой
- Блинная горка: познакомимся с дореволюционным стрит-фудом — вы узнаете, кто такие сбитенщики и что они продавали
За время экскурсии мы обсудим несколько ключевых тем, которые помогут вам по-новому взглянуть на праздник:
- История главного дерева: как указ Петра I о ёлках приживался в России и как скромное хвойное дерево превратилось в символ Нового года, пережив даже советский праздник зимы
- Народные забавы: чем развлекались до Революции? Почему ледяные горки так полюбились русскому человеку? Что такое настоящее народное гуляние — без пафоса и суеты?
- Тайны Святок: поговорим о колядках — вы узнаете, какие песни нужно петь и как правильно выпрашивать угощения. А ещё приоткроем завесу тайны над старинными святочными гаданиями… Тссс, это только для своих!
- Напитки из стаканчиков: что согревало гуляющих на морозе сто лет назад? Уверяем вас, точно не раф на кокосовом!
Организационные детали
Экскурсия проводится на улице и предполагает исключительно внешний осмотр зданий.
в пятницу и субботу в 17:00 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 10006 туристов
Мы команда местных гидов, Сергей и Дмитрий, сын и отец. За много лет работы мы поняли, что дети на экскурсии — главные помощники гида, поэтому скучать они не будут. А ещё у каждого поколения свои любимые темы для разговора. Во время прогулок для каждого мы найдём интересные истории.
Входит в следующие категории Сергиева Посада
Похожие экскурсии из Сергиева Посада
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборСергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: На площади перед Лаврой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.