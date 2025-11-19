Хотите побывать в сказочном зимнем Сергиевом Посаде и по-настоящему прочувствовать атмосферу главного праздника? Приглашаем в необычное путешествие, где мы не только окунёмся в предновогоднюю суету, но и проследим, как менялись традиции за столетия. Вместе мы выясним, что осталось в прошлом, а что можно и нужно вернуть в наш современный праздник.

Описание экскурсии

Начнём с Советской площади у нарядной городской ёлки — и проследуем по колоритной прогулочной зоне «Дорога к Храму», где поговорим о том, как гуляли наши предки и как отдыхаем мы сегодня. По пути вас ждут несколько тематических остановок:

1-я Ударная улица : погрузимся в мир крестьянского быта и их скромных, но душевных празднеств

: погрузимся в мир крестьянского быта и их скромных, но душевных празднеств Красногорская площадь : выясним, как главная площадь города становилась эпицентром народных гуляний и какое отношение к этому имела церковь

: выясним, как главная площадь города становилась эпицентром народных гуляний и какое отношение к этому имела церковь Келарская набережная : заглянем в прошлое, чтобы узнать о ледниках-холодильниках, разведении рыбы и банных ритуалах

: заглянем в прошлое, чтобы узнать о ледниках-холодильниках, разведении рыбы и банных ритуалах Пафнутьев сад : насладимся тишиной и зимней природой

: насладимся тишиной и зимней природой Блинная горка: познакомимся с дореволюционным стрит-фудом — вы узнаете, кто такие сбитенщики и что они продавали

За время экскурсии мы обсудим несколько ключевых тем, которые помогут вам по-новому взглянуть на праздник:

История главного дерева : как указ Петра I о ёлках приживался в России и как скромное хвойное дерево превратилось в символ Нового года, пережив даже советский праздник зимы

: как указ Петра I о ёлках приживался в России и как скромное хвойное дерево превратилось в символ Нового года, пережив даже советский праздник зимы Народные забавы : чем развлекались до Революции? Почему ледяные горки так полюбились русскому человеку? Что такое настоящее народное гуляние — без пафоса и суеты?

: чем развлекались до Революции? Почему ледяные горки так полюбились русскому человеку? Что такое настоящее народное гуляние — без пафоса и суеты? Тайны Святок : поговорим о колядках — вы узнаете, какие песни нужно петь и как правильно выпрашивать угощения. А ещё приоткроем завесу тайны над старинными святочными гаданиями… Тссс, это только для своих!

: поговорим о колядках — вы узнаете, какие песни нужно петь и как правильно выпрашивать угощения. А ещё приоткроем завесу тайны над старинными святочными гаданиями… Тссс, это только для своих! Напитки из стаканчиков: что согревало гуляющих на морозе сто лет назад? Уверяем вас, точно не раф на кокосовом!

Организационные детали

Экскурсия проводится на улице и предполагает исключительно внешний осмотр зданий.