Есть особое удовольствие в том, чтобы добраться до усадьбы не по дороге, а по реке.
Мы встанем на сапы в Хотьково и пойдём по спокойному течению Вори — мимо белых кувшинок и мест, знакомых русским художникам. У Абрамцева сойдём на берег, прогуляемся по территории и вдохновимся её особой атмосферой.
Мы встанем на сапы в Хотьково и пойдём по спокойному течению Вори — мимо белых кувшинок и мест, знакомых русским художникам. У Абрамцева сойдём на берег, прогуляемся по территории и вдохновимся её особой атмосферой.
Описание экскурсии
Старт в Хотьково
Встретимся у реки, подберём сапборды и спасательные жилеты. Перед выходом на воду обязательно проведём инструктаж, поэтому маршрут подойдёт и участникам без опыта.
По Воре к Абрамцеву
Сплавимся вниз по течению к усадьбе — через места, где растут белые кувшинки. В Абрамцеве жили Аксаковы и Савва Мамонтов, у которого гостили Михаил Нестеров, Константин Коровин и Михаил Врубель. Многие из них запечатлели местные пейзажи в своих работах.
Прогулка по усадьбе
Причалим напротив главного усадебного дома и выйдем на берег, чтобы прогуляться по территории. Входные билеты уже включены в стоимость. Затем снова встанем на сапы и продолжим путь вниз по течению. Финишируем рядом с железнодорожной станцией «Абрамцево».
Организационные детали
- До места старта в Хотьково вам нужно добраться самостоятельно. Из Сергиева Посада — на автобусе № 055, электричке, личном авто (16 км) или такси
- В стоимость входит: аренда сапборда и билеты в усадьбу
- Мы предоставляем спасательные жилеты всем и водонепроницаемый чехол для телефона по запросу
- Программа подходит для детей от 4 лет — ребёнок находится на одном сапе с родителем. Дети с 11 лет — на отдельном сапе, но в сопровождении взрослого
- По запросу прогулку можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании — подробности в переписке
- С вами будет инструктор из нашей команды
в субботу в 15:30, в воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Хотьково
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 11727 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку. Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые
Входит в следующие категории Сергиева Посада
Похожие экскурсии на «От Хотьково до Абрамцево: сплав на сапбордах и прогулка по усадьбе»
Индивидуальная
до 4 чел.
История в красках: в Абрамцево и Мураново - из Сергиева Посада
Посетить усадьбы Мамонтовых и поэта Тютчева, поговорить об иконописи и живописи 18-19 веков
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7800 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Дачные посиделки с самоваром в центре Сергиева Посада
Полюбоваться деревянными домами в стиле русского узорочья и узнать о дореволюционной жизни
Начало: У храма Архангела Михаила
Расписание: в воскресенье в 15:00
30 авг в 15:00
6 сен в 15:00
1400 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборСергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
3500 ₽ за человека