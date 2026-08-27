Есть особое удовольствие в том, чтобы добраться до усадьбы не по дороге, а по реке. Мы встанем на сапы в Хотьково и пойдём по спокойному течению Вори — мимо белых кувшинок и мест, знакомых русским художникам. У Абрамцева сойдём на берег, прогуляемся по территории и вдохновимся её особой атмосферой.

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Описание экскурсии

Старт в Хотьково

Встретимся у реки, подберём сапборды и спасательные жилеты. Перед выходом на воду обязательно проведём инструктаж, поэтому маршрут подойдёт и участникам без опыта.

По Воре к Абрамцеву

Сплавимся вниз по течению к усадьбе — через места, где растут белые кувшинки. В Абрамцеве жили Аксаковы и Савва Мамонтов, у которого гостили Михаил Нестеров, Константин Коровин и Михаил Врубель. Многие из них запечатлели местные пейзажи в своих работах.

Прогулка по усадьбе

Причалим напротив главного усадебного дома и выйдем на берег, чтобы прогуляться по территории. Входные билеты уже включены в стоимость. Затем снова встанем на сапы и продолжим путь вниз по течению. Финишируем рядом с железнодорожной станцией «Абрамцево».

Организационные детали