На пересечении старого и нового времениУвидим знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву Лавру с разных ракурсов и решим, какой из них самый лучший. Так как Лавра не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но ещё и крепость, то обязательно осмотрим её стены и башни, конный двор и белый пруд. На пути нам встретятся Пятницкая и Введенская церкви, Лаврский странноприимный дом. А ещё мы окажемся на пересечении старого и нового времени — у Келарского пруда и памятника Петру и Февронии!Гордость слободыУвидите вы также единственный не закрывавшийся Ильинский храм и бывший городской парк 🌳 «Пафнутьевский сад». Покажу вам святой источник Саввы Сторожевского — наиболее почитаемого, уважаемого и известного ученика Сергия Радонежского. Познакомимся мы и с гордостью слободы Кокуево — церковью Петра и Павла! Завершим прогулку 👣 в историческом центре города, где перед нами появятся две известные гостиницы Лавры, новые лаврские торговые ряды, Красногорская часовня.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Экскурсия не предполагает посещение Троицкой Лавры.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Возле памятника Сергию Радонежскому
Место завершения
🏁 проспект Красной Армии 131
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.