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Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»

Сергей Ш.
Сергей Ш. – Гид из Сергиева Посада
Мы с вами прогуляемся по исторической части города, где я с удовольствием буду рассказывать о каждой достопримечательности 🏛️, которая нам встретится.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 520 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»

Что вы увидите

  • Троицкая Лавра
  • Блинная горка
  • Келарский пруд
  • музей-игрушки
  • Пафнутьев сад
  • храм Ильи Пророка
  • Каличьи ворота
На пересечении старого и нового времениУвидим знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву Лавру с разных ракурсов и решим, какой из них самый лучший. Так как Лавра не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но ещё и крепость, то обязательно осмотрим её стены и башни, конный двор и белый пруд. На пути нам встретятся Пятницкая и Введенская церкви, Лаврский странноприимный дом. А ещё мы окажемся на пересечении старого и нового времени — у Келарского пруда и памятника Петру и Февронии!Гордость слободыУвидите вы также единственный не закрывавшийся Ильинский храм и бывший городской парк 🌳 «Пафнутьевский сад». Покажу вам святой источник Саввы Сторожевского — наиболее почитаемого, уважаемого и известного ученика Сергия Радонежского. Познакомимся мы и с гордостью слободы Кокуево — церковью Петра и Павла! Завершим прогулку 👣 в историческом центре города, где перед нами появятся две известные гостиницы Лавры, новые лаврские торговые ряды, Красногорская часовня.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Экскурсия не предполагает посещение Троицкой Лавры.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Возле памятника Сергию Радонежскому
Место завершения
🏁 проспект Красной Армии 131

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Ш.
Сергей Ш.
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