Троицкая Лавра - главный монастырь в России

Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Троицкая Лавра в Сергиевом Посаде - крупнейший мужской монастырь России, основанный преподобным Сергием Радонежским 7 веков назад.

Здесь крестил сына Иван Грозный, правители пешком приходили на поклон из Москвы, и происходили
читать дальше

чудеса исцеления.

В ходе экскурсии вы узнаете, как монастырь развивался на протяжении веков, почему сюда приходило так много паломников со всей Руси, и как монастырю удалось продержаться 16 месяцев в осаде. Вы посетите Троицкий собор, где увидите иконы Андрея Рублева и место, где находятся мощи Сергия. Также не обойдем стороной Трапезную палату и Успенский собор, построенный по приказу Иоанна IV. На территории монастыря находится одна из самых высоких колоколен в России. Узнаем историю самого большого действующего колокола и услышим часовой механизм начала XX века.

Помимо монахов в Лавре живут студенты Московской Духовной Академии - первого высшего учебного заведения на Руси. Мы посетим царский дворец, где располагается Академия, и узнаем о внутренней жизни студентов

4.94
95 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🕍 Уникальная архитектура
  2. 📜 Богатая история
  3. 🙏 Духовное наследие
  4. 🎨 Иконы Андрея Рублева
  5. 🔔 Величественная колокольня
  6. 📚 Московская Духовная Академия

Что можно увидеть

  • Троицкий собор
  • Успенский собор
  • Трапезная палата
  • Колокольня
  • Московская Духовная Академия
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выдающийся памятник истории, религии и архитектуры

Я расскажу, как развивался монастырь на протяжении веков и в чем состоит его уникальность. Объясню, почему именно сюда приходило так много паломников со всей Руси. Вы узнаете, как монастырю удалось продержаться 16 месяцев в осаде и что за люди защищали эту крепость. И, конечно, поговорим и об основателе обители — преподобном Сергии Радонежском. Вы посетите древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где увидите иконы Андрея Рублева и место, где находятся мощи Сергия. Также не обойдем стороной Трапезную палату, где совершались торжественные обеды, и Успенский собор, построенный по приказу Иоанна IV.

На территории монастыря находится одна из самых высоких колоколен в России — её высота 88 метров. Узнаем историю самого большого действующего колокола в 72 тонны, в который звонят 6 человек. Во время экскурсии услышим часовой механизм начала XX века, работающий по сей день.

Помимо монахов в Лавре живут студенты Московской Духовной Академии — первое высшее учебное заведение на Руси. Она располагается в царском дворце. Мы его посетим и узнаем как поступить в Академию, какие нужно сдавать экзамены. Словом, нас ждёт знакомство с внутренней жизнью студентов.

Организационные детали

  • Пошлинный сбор за право проведения экскурсии на территории монастыря оплачивается дополнительно — 2400 руб. за группу до 8 чел, дополнительно 300 руб. за каждого следующего участника.
  • По желанию в программу можно включить подъём на колокольню — 2400 руб. за группу до 8 человек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 95 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
1
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Альбина)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Альбина)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Виктория)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Виктория)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Юрий)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Юрий)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Наталия)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Наталия)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Наталия)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Наталия)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Роман)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Екатерина)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Ирина)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Ирина)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Ирина)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Матвей)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Матвей)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Aleksandr)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Елена)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Елена)Троицкая Лавра - главный монастырь в России (Елена)
С
3 июня 2024
Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось.
Экскурсия прошла на одном дыхание.
У нас была:
1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре;
2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры;
3 - Гремячий ключ.
Ольга
13 мая 2024
Дмитрий, великолепный рассказчик, хорошо и глубоко знает историю. Ответил на все наши вопросы
В
12 мая 2024
Экскурсия в Троицкой Лавре была проведена Сергеем. Очень понравилось всем. Очень познавательно, увлекательно, хотелось слушать и слушать. Получили много положительных эмоций. Сергей спасибо большое за проведенное время, будем Вас рекомендовать своим друзьям.
Альбина
11 мая 2024
Все оперативно,четко,весело, интересно) спасибо!
Все оперативно,четко,весело, интересно) спасибо!Все оперативно,четко,весело, интересно) спасибо!
Nelya
8 мая 2024
Прекрасная экскурсия!!!
Дмитрий отлично держал внимание наших очень буйных 10 летних детей.
Экскурсия немного коротковата для такого богатого историей прекрасного места, поэтому нужно вернуться.
Было интересно всем, рекомендуем! И не забывайте платки!:)
Марина
8 мая 2024
Очень насыщенная экскурсия, хотелось бы услышать ещё больше, так как Лавра этого заслуживает своей историей и сегодняшней жизнью.
И
6 мая 2024
Были на экскурсии с Сергеем. Очень интересная экскурсия! Сергей прекрасно владеет материалом и умеет замечательно рассказывать!
В
4 мая 2024
В восторге от экскурсии. Проводил Дмитрий: очень эрудированный, с великолепной подачей материала. Видно что человек с энциклопедическими знаниями истории России, истории религии, истории Лавры, города. Смог загипнотизировать нас своей особой
читать дальше

манерой повествования. Дочка-подросток слушала открыв рот, смартфон был забыт на все время экскурсии в кармане. Время пролетело молниеносно, но впечатлений останется на долгие годы. Мы очень благодарны Дмитрию за его прекрасную авторскую экскурсию! Рекомендую этого экскурсовода!

В восторге от экскурсии. Проводил Дмитрий: очень эрудированный, с великолепной подачей материала. Видно что человек сВ восторге от экскурсии. Проводил Дмитрий: очень эрудированный, с великолепной подачей материала. Видно что человек с
В
1 мая 2024
Очень интересная и содержательная экскурсия. Экскурсовод - очень приятный человек, глубоко в своей теме. Также у него есть доступ к закрытым помещениям монастыря - с экскурсией вы точно сможете увидеть и узнать больше. Однозначно рекомендую)

Единственный нюанс - дополнительный платеж самому монастырю за возможность проведения экскурсии с гидом. Из-за него итоговая стоимость экскурсии получается больше, чем оплата экскурсоводу, указанная на сайте.
Ю
30 апр 2024
Были на экскурсии с 4 детьми, все было отлично, детей пытались увлечь, а взрослым и так было интересного, провели по всем важным местам, все показали и рассказали, отвечали на все заданные вопросы) в общем, рекомендую
Были на экскурсии с 4 детьми, все было отлично, детей пытались увлечь, а взрослым и такБыли на экскурсии с 4 детьми, все было отлично, детей пытались увлечь, а взрослым и так
Е
22 апр 2024
Замечательная экскурсия по главному монастырю России! Очень интересные исторические факты об истории этого уголка России и его важнейшей роли в истории всей Российской государственности. Ни один вопрос не остался без ответа!) очень рекомендую гида и экскурсию всем, кто не только хочет насладиться красотами Троицкой Лавры, но и узнать множество фактов о ее прошлом и настоящем!
Галина
21 апр 2024
Экскурсия понравилась! Всем советую!
Марина
10 апр 2024
Экскурсия полностью соответствует заявленной тематике.
Очень симпатичный гид, приветливый, с хорошо поставленной речью.
Узнали много необычных и интересных фактов.
Спасибо огромное!
Е
19 мар 2024
Все отлично
Д
16 мар 2024
Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыУспенский СоборПопулярные местаТроицкий соборСвято-Троицкая Сергиева ЛавраДля студентовСамое главноеЦерковь преподобного Сергия с Трапезной палатойОбзорные

Похожие экскурсии из Сергиева Посада

Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
🚶 Пешая
Групповая
1 час
108 отзывов
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170 за человека
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сергиевом Посаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сергиевом Посаде
ХорошоТам