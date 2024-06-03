чудеса исцеления. В ходе экскурсии вы узнаете, как монастырь развивался на протяжении веков, почему сюда приходило так много паломников со всей Руси, и как монастырю удалось продержаться 16 месяцев в осаде. Вы посетите Троицкий собор, где увидите иконы Андрея Рублева и место, где находятся мощи Сергия. Также не обойдем стороной Трапезную палату и Успенский собор, построенный по приказу Иоанна IV. На территории монастыря находится одна из самых высоких колоколен в России. Узнаем историю самого большого действующего колокола и услышим часовой механизм начала XX века. Помимо монахов в Лавре живут студенты Московской Духовной Академии - первого высшего учебного заведения на Руси. Мы посетим царский дворец, где располагается Академия, и узнаем о внутренней жизни студентов

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выдающийся памятник истории, религии и архитектуры

Я расскажу, как развивался монастырь на протяжении веков и в чем состоит его уникальность. Объясню, почему именно сюда приходило так много паломников со всей Руси. Вы узнаете, как монастырю удалось продержаться 16 месяцев в осаде и что за люди защищали эту крепость. И, конечно, поговорим и об основателе обители — преподобном Сергии Радонежском. Вы посетите древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где увидите иконы Андрея Рублева и место, где находятся мощи Сергия. Также не обойдем стороной Трапезную палату, где совершались торжественные обеды, и Успенский собор, построенный по приказу Иоанна IV.

На территории монастыря находится одна из самых высоких колоколен в России — её высота 88 метров. Узнаем историю самого большого действующего колокола в 72 тонны, в который звонят 6 человек. Во время экскурсии услышим часовой механизм начала XX века, работающий по сей день.

Помимо монахов в Лавре живут студенты Московской Духовной Академии — первое высшее учебное заведение на Руси. Она располагается в царском дворце. Мы его посетим и узнаем как поступить в Академию, какие нужно сдавать экзамены. Словом, нас ждёт знакомство с внутренней жизнью студентов.

Организационные детали