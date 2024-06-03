Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Троицкая Лавра в Сергиевом Посаде - крупнейший мужской монастырь России, основанный преподобным Сергием Радонежским 7 веков назад.
Здесь крестил сына Иван Грозный, правители пешком приходили на поклон из Москвы, и происходили читать дальше
чудеса исцеления.
В ходе экскурсии вы узнаете, как монастырь развивался на протяжении веков, почему сюда приходило так много паломников со всей Руси, и как монастырю удалось продержаться 16 месяцев в осаде. Вы посетите Троицкий собор, где увидите иконы Андрея Рублева и место, где находятся мощи Сергия. Также не обойдем стороной Трапезную палату и Успенский собор, построенный по приказу Иоанна IV. На территории монастыря находится одна из самых высоких колоколен в России. Узнаем историю самого большого действующего колокола и услышим часовой механизм начала XX века.
Помимо монахов в Лавре живут студенты Московской Духовной Академии - первого высшего учебного заведения на Руси. Мы посетим царский дворец, где располагается Академия, и узнаем о внутренней жизни студентов
Выдающийся памятник истории, религии и архитектуры
Я расскажу, как развивался монастырь на протяжении веков и в чем состоит его уникальность. Объясню, почему именно сюда приходило так много паломников со всей Руси. Вы узнаете, как монастырю удалось продержаться 16 месяцев в осаде и что за люди защищали эту крепость. И, конечно, поговорим и об основателе обители — преподобном Сергии Радонежском. Вы посетите древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где увидите иконы Андрея Рублева и место, где находятся мощи Сергия. Также не обойдем стороной Трапезную палату, где совершались торжественные обеды, и Успенский собор, построенный по приказу Иоанна IV.
На территории монастыря находится одна из самых высоких колоколен в России — её высота 88 метров. Узнаем историю самого большого действующего колокола в 72 тонны, в который звонят 6 человек. Во время экскурсии услышим часовой механизм начала XX века, работающий по сей день.
Помимо монахов в Лавре живут студенты Московской Духовной Академии — первое высшее учебное заведение на Руси. Она располагается в царском дворце. Мы его посетим и узнаем как поступить в Академию, какие нужно сдавать экзамены. Словом, нас ждёт знакомство с внутренней жизнью студентов.
Организационные детали
Пошлинный сбор за право проведения экскурсии на территории монастыря оплачивается дополнительно — 2400 руб. за группу до 8 чел, дополнительно 300 руб. за каждого следующего участника.
По желанию в программу можно включить подъём на колокольню — 2400 руб. за группу до 8 человек
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 6216 туристов
Мы команда местных гидов. Идейные вдохновители бюро Сергей и Дмитрий — сын и отец. Мы за 8 лет работы поняли, что что дети на экскурсии — главные помощники гида, поэтому скучать они не будут. А еще у каждого поколения свои «любимые темы» для разговора. Во время прогулок мы найдем интересные истории для изучения города для каждого.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Светлана
3 июня 2024
Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
Ольга
13 мая 2024
Дмитрий, великолепный рассказчик, хорошо и глубоко знает историю. Ответил на все наши вопросы
В
Вольф
12 мая 2024
Экскурсия в Троицкой Лавре была проведена Сергеем. Очень понравилось всем. Очень познавательно, увлекательно, хотелось слушать и слушать. Получили много положительных эмоций. Сергей спасибо большое за проведенное время, будем Вас рекомендовать своим друзьям.
Альбина
11 мая 2024
Все оперативно,четко,весело, интересно) спасибо!
Nelya
8 мая 2024
Прекрасная экскурсия!!! Дмитрий отлично держал внимание наших очень буйных 10 летних детей. Экскурсия немного коротковата для такого богатого историей прекрасного места, поэтому нужно вернуться. Было интересно всем, рекомендуем! И не забывайте платки!:)
Марина
8 мая 2024
Очень насыщенная экскурсия, хотелось бы услышать ещё больше, так как Лавра этого заслуживает своей историей и сегодняшней жизнью.
И
Ирина
6 мая 2024
Были на экскурсии с Сергеем. Очень интересная экскурсия! Сергей прекрасно владеет материалом и умеет замечательно рассказывать!
В
Виктория
4 мая 2024
В восторге от экскурсии. Проводил Дмитрий: очень эрудированный, с великолепной подачей материала. Видно что человек с энциклопедическими знаниями истории России, истории религии, истории Лавры, города. Смог загипнотизировать нас своей особой читать дальше
манерой повествования. Дочка-подросток слушала открыв рот, смартфон был забыт на все время экскурсии в кармане. Время пролетело молниеносно, но впечатлений останется на долгие годы. Мы очень благодарны Дмитрию за его прекрасную авторскую экскурсию! Рекомендую этого экскурсовода!
В
Владислав
1 мая 2024
Очень интересная и содержательная экскурсия. Экскурсовод - очень приятный человек, глубоко в своей теме. Также у него есть доступ к закрытым помещениям монастыря - с экскурсией вы точно сможете увидеть и узнать больше. Однозначно рекомендую)
Единственный нюанс - дополнительный платеж самому монастырю за возможность проведения экскурсии с гидом. Из-за него итоговая стоимость экскурсии получается больше, чем оплата экскурсоводу, указанная на сайте.
Ю
Юрий
30 апр 2024
Были на экскурсии с 4 детьми, все было отлично, детей пытались увлечь, а взрослым и так было интересного, провели по всем важным местам, все показали и рассказали, отвечали на все заданные вопросы) в общем, рекомендую
Е
Елена
22 апр 2024
Замечательная экскурсия по главному монастырю России! Очень интересные исторические факты об истории этого уголка России и его важнейшей роли в истории всей Российской государственности. Ни один вопрос не остался без ответа!) очень рекомендую гида и экскурсию всем, кто не только хочет насладиться красотами Троицкой Лавры, но и узнать множество фактов о ее прошлом и настоящем!
Галина
21 апр 2024
Экскурсия понравилась! Всем советую!
Марина
10 апр 2024
Экскурсия полностью соответствует заявленной тематике. Очень симпатичный гид, приветливый, с хорошо поставленной речью. Узнали много необычных и интересных фактов. Спасибо огромное!
Е
Евгения
19 мар 2024
Все отлично
Д
Дмитрий
16 мар 2024
Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были.
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