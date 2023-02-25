Описание экскурсииЭкскурсия по городу Серпухов будет интересна как взрослым, так и детям. Вы познакомитесь с историческим прошлым города, полюбуетесь старинными храмами и погрузитесь в те времена, когда Серпухов считался важным форпостом Московского княжества. В завершение прогулки вас ждет посещение двух музеев, которые расскажут об истории производства хлеба и кукол. Прогулка по историческому центру Знакомство с Серпуховом начнется с обзорной экскурсии по его улицам. Мы пройдемся по городскому центру, взберемся на Соборную гору и осмотрим остатки Серпуховского кремля. Оборонительное сооружение появилось в городе во второй половине XIV века и служило надежной защиты от набегов со стороны Крымского ханства. Во время прогулки можно будет услышать рассказы о православной истории города, а также полюбоваться архитектурой нескольких храмов – церкви Успения Пресвятой Богородицы, Распятского монастыря, церкви Илии Пророка. Посещение Музея хлеба В Старом городе Серпухова мы посетим Музей хлеба, который был создан в 2019 году. Его коллекция включает в себя множество ценных экспонатов, представленных инструментами для обработки муки, приспособлениями для выпечки, домашней утварью разных эпох. Вы сможете посмотреть на макеты хлебов, отведать гастрономический бренд города – «серпец», а затем остаться на чаепитие. Важная информация! - Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. - Экскурсию по городу проведет один из гидов нашей команды, экскурсию по музею - сотрудник музея. - Экскурсия по Музею хлеба проводится только в составе сборной группы.
Ежедневно, в любое время
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная гора
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы
- Распятской монастырь
- Церковь Илии Пророка
- Музей хлеба
- Музей кукол и Дом мороженого
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы: входной билет в Музей хлеба + чаепитие: 600 руб. /человека
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Хотим поблагодарить нашего гида Татьяну Владимировну. Это экскурсовод с большой буквы. Мы много путешествуем и много гидов было, но Татьяна это бриллиант!!!!
Если будите заказывать экскурсию по Серпухову, обязательно с ней.
Если будите заказывать экскурсию по Серпухову, обязательно с ней.
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С
Хотим поблагодарить нашего гида Татьяну Владимировну. Это экскурсовод с большой буквы. Мы много путешествуем и много гидов было, но Татьяна это бриллиант!!!!
Если будите заказывать экскурсию по Серпухову, обязательно с ней.
Если будите заказывать экскурсию по Серпухову, обязательно с ней.
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В
Гид Галина Николаевна знающий и любящий родные места человек! Очень интересно рассказала о центре города, показала старые стены Кремля, храмы и торговую площадь! Нам очень понравилось, хочется еще вернуться и посмотреть те места, которые мы не охватили!
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Я
Благодаря нашему экскурсоводу Лене мы много узнали о Серпухове и его истории. Время экскурсии пролетело быстро и приятно. Было очень интересно. Большое спасибо. Надеемся ещё посетить Ваш город и пообщаться с Леной.
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С
Получили огромное удовольствие от замечательной экскурсии от Галины Николаевны. Спасибо за индивидуальный подход в разработке маршрута.
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И
Экскурсия понравилась, экскурсовод Елена Федоровна очень приятная и интересно рассказала нам про город
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