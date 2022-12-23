Экскурсия по городу Серпухов будет интересна как взрослым, так и детям. Вы познакомитесь с историческим прошлым города, полюбуетесь старинными храмами и погрузитесь в те времена, когда Серпухов считался важным форпостом Московского княжества. В завершение прогулки вас ждет посещение двух музеев, которые расскажут об истории производства хлеба и кукол.

Прогулка по историческому центру

Знакомство с Серпуховом начнется с обзорной экскурсии по его улицам. Мы пройдемся по городскому центру, взберемся на Соборную гору и осмотрим остатки Серпуховского кремля. Оборонительное сооружение появилось в городе во второй половине XIV века и служило надежной защиты от набегов со стороны Крымского ханства. Во время прогулки можно будет услышать рассказы о православной истории города, а также полюбоваться архитектурой нескольких храмов – церкви Успения Пресвятой Богородицы, Распятского монастыря, церкви Илии Пророка.

Посещение Музея хлеба

В Старом городе Серпухова мы посетим Музей хлеба, который был создан в 2019 году. Его коллекция включает в себя множество ценных экспонатов, представленных инструментами для обработки муки, приспособлениями для выпечки, домашней утварью разных эпох. Вы сможете посмотреть на макеты хлебов, отведать гастрономический бренд города – «серпец», а затем остаться на чаепитие.

Музей кукол и Дом мороженого

Еще одним интересным пунктом экскурсии станет визит в Музей кукол, где представлены редкие экспонаты ручной работы. Каждая кукла имеет свою историю, с которой вы познакомитесь при осмотре коллекции. В музее можно не просто увидеть богатую экспозицию, но и посетить Дом мороженого, где вам предложат вкусные лакомства и ароматный кофе.