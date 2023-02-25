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Gidy Gorode Ваш гид в Серпухове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 9 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия по городу Серпухов будет интересна как взрослым, так и детям. Вы познакомитесь с историческим прошлым города, полюбуетесь старинными храмами и погрузитесь в те времена, когда Серпухов считался важным форпостом Московского княжества. В завершение прогулки вас ждет посещение двух музеев, которые расскажут об истории производства хлеба и кукол. Прогулка по историческому центру Знакомство с Серпуховом начнется с обзорной экскурсии по его улицам. Мы пройдемся по городскому центру, взберемся на Соборную гору и осмотрим остатки Серпуховского кремля. Оборонительное сооружение появилось в городе во второй половине XIV века и служило надежной защиты от набегов со стороны Крымского ханства. Во время прогулки можно будет услышать рассказы о православной истории города, а также полюбоваться архитектурой нескольких храмов – церкви Успения Пресвятой Богородицы, Распятского монастыря, церкви Илии Пророка. Посещение Музея хлеба В Старом городе Серпухова мы посетим Музей хлеба, который был создан в 2019 году. Его коллекция включает в себя множество ценных экспонатов, представленных инструментами для обработки муки, приспособлениями для выпечки, домашней утварью разных эпох. Вы сможете посмотреть на макеты хлебов, отведать гастрономический бренд города – «серпец», а затем остаться на чаепитие. Важная информация! - Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. - Экскурсию по городу проведет один из гидов нашей команды, экскурсию по музею - сотрудник музея. - Экскурсия по Музею хлеба проводится только в составе сборной группы.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Соборная гора

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Распятской монастырь

Церковь Илии Пророка

Музей хлеба

Музей кукол и Дом мороженого Что включено Экскурсионное обслуживание по городу Что не входит в цену Дополнительные расходы: входной билет в Музей хлеба + чаепитие: 600 руб. /человека Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.