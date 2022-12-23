Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба и Музей кукол

Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба и Музей кукол
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба и Музей кукол
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба и Музей кукол
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба и Музей кукол
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба и Музей кукол
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба и Музей кукол

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная гора
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • Распятской монастырь
  • Церковь Илии Пророка.
  • Музей хлеба
  • Музей кукол и Дом мороженого
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия по городу Серпухов будет интересна как взрослым, так и детям. Вы познакомитесь с историческим прошлым города, полюбуетесь старинными храмами и погрузитесь в те времена, когда Серпухов считался важным форпостом Московского княжества. В завершение прогулки вас ждет посещение двух музеев, которые расскажут об истории производства хлеба и кукол.

Прогулка по историческому центру

Знакомство с Серпуховом начнется с обзорной экскурсии по его улицам. Мы пройдемся по городскому центру, взберемся на Соборную гору и осмотрим остатки Серпуховского кремля. Оборонительное сооружение появилось в городе во второй половине XIV века и служило надежной защиты от набегов со стороны Крымского ханства. Во время прогулки можно будет услышать рассказы о православной истории города, а также полюбоваться архитектурой нескольких храмов – церкви Успения Пресвятой Богородицы, Распятского монастыря, церкви Илии Пророка.

Посещение Музея хлеба

В Старом городе Серпухова мы посетим Музей хлеба, который был создан в 2019 году. Его коллекция включает в себя множество ценных экспонатов, представленных инструментами для обработки муки, приспособлениями для выпечки, домашней утварью разных эпох. Вы сможете посмотреть на макеты хлебов, отведать гастрономический бренд города – «серпец», а затем остаться на чаепитие.

Музей кукол и Дом мороженого

Еще одним интересным пунктом экскурсии станет визит в Музей кукол, где представлены редкие экспонаты ручной работы. Каждая кукла имеет свою историю, с которой вы познакомитесь при осмотре коллекции. В музее можно не просто увидеть богатую экспозицию, но и посетить Дом мороженого, где вам предложат вкусные лакомства и ароматный кофе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительные расходы: входной билет в Музей хлеба + чаепитие: 200 руб. /человека
  • Музей кукол и Дом мороженного с дегустацией: взрослый билет — 490 руб., детский — 390 руб. (требуется предоплата для бронирования). Фирменный десерт: «Ягодная симфония», «Ореховый рай» или «Восточная сказка» молочный коктейль, кофе или чай
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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