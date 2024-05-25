1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
«Кроме того, по желанию после экскурсии вы сможете посетить музеи старообрядческой церкви, печати, хлеба или историко-художественный музей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Серпухов — это музей под открытым небом с уникальной атмосферой провинциального города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
«Музей хлеба: экскурсия и чаепитие»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, посетите старинные храмы и Музей хлеба. Узнайте о прошлом города и насладитесь уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение прогулки вас ждет посещение двух музеев, которые расскажут об истории производства хлеба и кукол»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 мая 2024Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ээнтин19 мая 2024Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
- ААлександра12 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
- ЮЮлия10 мая 2024Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
- ООльга6 мая 2024Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Экскурсию проводила Галина Николаевна - прекраснейший гид! Человек-энциклопедия. Время протело незаметно, узнали много нового!
- РРаиса30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
- ИИрина12 марта 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод Елена Федоровна очень приятная и интересно рассказала нам про город
- ООЛЬГА11 марта 2024Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2024 год по теме «Музеи», 116 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август