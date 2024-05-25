Музеи и искусство Серпухова

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Серпухове, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
«Кроме того, по желанию после экскурсии вы сможете посетить музеи старообрядческой церкви, печати, хлеба или историко-художественный музей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Серпухов — это музей под открытым небом с уникальной атмосферой провинциального города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
«Музей хлеба: экскурсия и чаепитие»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, посетите старинные храмы и Музей хлеба. Узнайте о прошлом города и насладитесь уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение прогулки вас ждет посещение двух музеев, которые расскажут об истории производства хлеба и кукол»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
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    очень комфортабельный автомобиль, встречает по договоренности в удобном месте. Рекомендую к посещению г. Серпухова в компании Александра. Надеемся, что приедем еще! Спасибо.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • э
    энтин
    19 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
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    ещё - замечательно чувствующий, что интереснее его экскурсантам. Мы увидели не только главные достопримечательности и святыни, но и несколько поистине чудесных мест, которые будем вспоминать с благоговением. Четыре часа экскурсии пролетели совершенно незаметно, расставаться не хотелось. Серпухов стал близким. Мы приедем ещё!)

    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова
  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Экскурсию проводила Галина Николаевна - прекраснейший гид! Человек-энциклопедия. Время протело незаметно, узнали много нового!
  • Р
    Раиса
    30 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Экскурсия понравилась, экскурсовод Елена Федоровна очень приятная и интересно рассказала нам про город
  • О
    ОЛЬГА
    11 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
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    Это сложнее, чем для взрослых. Глубокие знания, прекрасная речь, эмоциональность,, высокое гражданское чувство. Внук сказал при прощании, что Александр лучший экскурсовод. Я согласна.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Соборная гора
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  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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