Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Начало: На ул. 1-ая Московская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
4 апр в 15:00
5 апр в 10:00
5100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, посетите старинные храмы и Музей хлеба. Узнайте о прошлом города и насладитесь уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 марта 2025Марианна - прекрасный гид. Чёткая организация. Не даёт повода для беспокойства. Выходит на связь после бронирования. Отвечает на вопросы. На самой
- ССветлана23 февраля 2025Экскурсовод и экскурсия очень понравились! Очень насыщенная экскурсия по историческому центру города. Марианна очень разносторонний и образованный человек, много информации о жизни города и его жителях. Большое спасибо!
- ИИветта20 февраля 2025Все очень понравилось! заказали экскурсию, пешую- хотелось побродить, неспеша))) Обратная связь на 5+, все чётко, по времени встретились, Марианна -
- ЛЛюдмила16 декабря 2024Побывали на великолепной экскурсии по Серпухову с Галиной Николаевной, которой огромная благодарность за ее профессионализм, открытость и безупречный русский язык!
- ЯЯковлева11 декабря 2024Благодаря нашему экскурсоводу Лене мы много узнали о Серпухове и его истории. Время экскурсии пролетело быстро и приятно. Было очень интересно. Большое спасибо. Надеемся ещё посетить Ваш город и пообщаться с Леной.
- ВВера30 октября 2024Отлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что и в каком формате провести. Все было учтено. Замечательно! Спасибо организаторам и площадке Tripster. Всегда рекомендую ❤️
- ССветлана6 октября 20245.10 посетили сначало Музей Хлеба, а потом была обзорная экскурсия. Музей небольшой, но очень интересно преподносят информацию и в конце
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Церковь Илии Пророка»
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