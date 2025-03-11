Церковь Илии Пророка – экскурсии в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Илии Пророка» в Серпухове, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Серпухов сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Начало: На ул. 1-ая Московская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
4 апр в 15:00
5 апр в 10:00
5100 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, посетите старинные храмы и Музей хлеба. Узнайте о прошлом города и насладитесь уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 марта 2025
    Серпухов сквозь столетия
    Марианна - прекрасный гид. Чёткая организация. Не даёт повода для беспокойства. Выходит на связь после бронирования. Отвечает на вопросы. На самой
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    экскурсии выстраивает комфортный маршрут. Рассказывает множество интересных фактов о знаменитых жителях города. Мы узнали много новых фамилий. Удивительные рассказы об архитектуре и истории. Прислала в подарок сделанные с нами фото. Спасибо!

    Марианна - прекрасный гид. Чёткая организация. Не даёт повода для беспокойства. Выходит на связь после бронирования. Отвечает на вопросыМарианна - прекрасный гид. Чёткая организация. Не даёт повода для беспокойства. Выходит на связь после бронирования. Отвечает на вопросыМарианна - прекрасный гид. Чёткая организация. Не даёт повода для беспокойства. Выходит на связь после бронирования. Отвечает на вопросыМарианна - прекрасный гид. Чёткая организация. Не даёт повода для беспокойства. Выходит на связь после бронирования. Отвечает на вопросыМарианна - прекрасный гид. Чёткая организация. Не даёт повода для беспокойства. Выходит на связь после бронирования. Отвечает на вопросыМарианна - прекрасный гид. Чёткая организация. Не даёт повода для беспокойства. Выходит на связь после бронирования. Отвечает на вопросы
  • С
    Светлана
    23 февраля 2025
    Серпухов сквозь столетия
    Экскурсовод и экскурсия очень понравились! Очень насыщенная экскурсия по историческому центру города. Марианна очень разносторонний и образованный человек, много информации о жизни города и его жителях. Большое спасибо!
  • И
    Иветта
    20 февраля 2025
    Серпухов сквозь столетия
    Все очень понравилось! заказали экскурсию, пешую- хотелось побродить, неспеша))) Обратная связь на 5+, все чётко, по времени встретились, Марианна -
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    очень интерсный человек, разносторонне образованный, очень много интересных подробностей об истории Серпухова рассказала! Даже фотосессия с лошадьми была приятным дополнением к общему вречатлению! Узнали много нового и очень приятно провели время! Всем советую!

  • Л
    Людмила
    16 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Побывали на великолепной экскурсии по Серпухову с Галиной Николаевной, которой огромная благодарность за ее профессионализм, открытость и безупречный русский язык!
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    Как приятно было ее слушать! После экскурсии по рекомендации Галины Николаевны побывали еще в нескольких интереснейших местах Серпухова. Наш экскурсионный день в этом годе удался на все 100%

  • Я
    Яковлева
    11 декабря 2024
    Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Благодаря нашему экскурсоводу Лене мы много узнали о Серпухове и его истории. Время экскурсии пролетело быстро и приятно. Было очень интересно. Большое спасибо. Надеемся ещё посетить Ваш город и пообщаться с Леной.
  • В
    Вера
    30 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Отлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что и в каком формате провести. Все было учтено. Замечательно! Спасибо организаторам и площадке Tripster. Всегда рекомендую ❤️
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  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    5.10 посетили сначало Музей Хлеба, а потом была обзорная экскурсия. Музей небольшой, но очень интересно преподносят информацию и в конце
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    чаепитие. Обзорная экскурсия по Серпухову была информативной и позитивной. Много узнали про историю города и сегодняшнюю его жизнь. Очень красивые храмы, монастыри. Поразил Принарский парк вдоль реки, гулять там приятно, много всего красивого и интересного и взрослым и детям. Нагулялись пешком от души. На машине было бы конечно быстрее, но многих моментов мы бы не увидели. Огромное спасибо за этот день нашему экскурсоводу Татьяне.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Церковь Илии Пророка»

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  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Самое главное
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Покровская церковь
  9. Кремль
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в марте 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Церковь Илии Пророка" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 5500. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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