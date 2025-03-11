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чаепитие. Обзорная экскурсия по Серпухову была информативной и позитивной. Много узнали про историю города и сегодняшнюю его жизнь. Очень красивые храмы, монастыри. Поразил Принарский парк вдоль реки, гулять там приятно, много всего красивого и интересного и взрослым и детям. Нагулялись пешком от души. На машине было бы конечно быстрее, но многих моментов мы бы не увидели. Огромное спасибо за этот день нашему экскурсоводу Татьяне.