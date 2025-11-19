Два города — два характера. В Серпухове оживает купеческое прошлое, история старообрядцев и фабричных мануфактур.
А Таруса встретит вас уютом старинных улиц и живописными пейзажами, которые вдохновляли поэтов, художников и писателей. А мы расскажем о славной истории этих мест.
Описание экскурсии
Экскурсия по Серпухову
- Вы изучите Соборную гору, где находятся остатки древнего Кремля — сейчас здесь руины башен и стен, а также Троицкий собор 17 века.
- Проедете по старинным улочкам города и оцените его многочисленные храмы и ансамбль посадских церквей.
- Увидите Распятский храм и Высоцкий монастырь, заглянете в кафедральный собор Николы Белого.
- Отправитесь к Введенскому женскому монастырю, который расположился на берегу Нары на южных окраинах Серпухова.
Экскурсия по Тарусе
- Вы увидите одноэтажные здания 19 века — типичную застройку того времени.
- В историческом центре осмотрите собор Петра и Павла 18 века с трёхъярусной колокольней.
- Полюбуетесь церковью Воскресения 17 века — древнейшее сооружение Тарусы.
- Оцените среднерусские пейзажи, в которых черпали вдохновение художники, поэты и писатели.
- У мемориального камня на живописном Мусатовском косогоре узнаете о судьбе Цветаевой.
- Побываете у Никольской церкви и дома Святослава Рихтера.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида.
- Обзорная экскурсия по Серпухову проходит в смешанном формате (пешеходная + авто), по Тарусе гуляем пешком. Расстояние от Серпухова до Тарусы — 30 км.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Серпухове
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
