Мои заказы

История малых городов: Серпухов и Таруса на вашем авто

Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Россию - неспешную, тёплую и удивительно живую
Два города — два характера. В Серпухове оживает купеческое прошлое, история старообрядцев и фабричных мануфактур.

А Таруса встретит вас уютом старинных улиц и живописными пейзажами, которые вдохновляли поэтов, художников и писателей. А мы расскажем о славной истории этих мест.
История малых городов: Серпухов и Таруса на вашем авто© Оксана
История малых городов: Серпухов и Таруса на вашем авто© Оксана
История малых городов: Серпухов и Таруса на вашем авто© Оксана

Описание экскурсии

Экскурсия по Серпухову

  • Вы изучите Соборную гору, где находятся остатки древнего Кремля — сейчас здесь руины башен и стен, а также Троицкий собор 17 века.
  • Проедете по старинным улочкам города и оцените его многочисленные храмы и ансамбль посадских церквей.
  • Увидите Распятский храм и Высоцкий монастырь, заглянете в кафедральный собор Николы Белого.
  • Отправитесь к Введенскому женскому монастырю, который расположился на берегу Нары на южных окраинах Серпухова.

Экскурсия по Тарусе

  • Вы увидите одноэтажные здания 19 века — типичную застройку того времени.
  • В историческом центре осмотрите собор Петра и Павла 18 века с трёхъярусной колокольней.
  • Полюбуетесь церковью Воскресения 17 века — древнейшее сооружение Тарусы.
  • Оцените среднерусские пейзажи, в которых черпали вдохновение художники, поэты и писатели.
  • У мемориального камня на живописном Мусатовском косогоре узнаете о судьбе Цветаевой.
  • Побываете у Никольской церкви и дома Святослава Рихтера.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида.
  • Обзорная экскурсия по Серпухову проходит в смешанном формате (пешеходная + авто), по Тарусе гуляем пешком. Расстояние от Серпухова до Тарусы — 30 км.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Серпухове
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Входит в следующие категории Серпухова

Похожие экскурсии из Серпухова

Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
На машине
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
На машине
4 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов из века в век
Погрузитесь в многовековую историю Серпухова на автоэкскурсии. Увидите старинные улицы, храмы и монастыри, ощутите дух купеческого прошлого
Начало: Ул. Тульская д. 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов купеческий
На машине
3 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Серпухов купеческий
Путешествие в прошлое Серпухова: архитектура, купцы и история. Узнайте, как город стал южным защитником столицы и что сохранилось до наших дней
Начало: Улица Тульская, 1
Сегодня в 05:00
Завтра в 04:00
8534 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Серпухове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Серпухове