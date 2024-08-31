Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия

Серпухов - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Погрузитесь в его прошлое и настоящее, наслаждаясь вкусной едой и увлекательными рассказами
Серпухов - не самый очевидный выбор для экскурсии одного дня, но он способен удивить.

Город с богатой историей, начиная с 14 века, пережил множество событий: Иго, поляков, Лжедмитрия, Чехова и Пастернака.

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время экскурсии вы посетите Высоцкий монастырь, Соборную гору и Торговую площадь, узнаете о гербе города и авантюре Льва Толстого.

Прогулка по старинным улочкам, посещение «Дома мороженого» и множество интересных историй сделают ваш день незабываемым. В стоимость включены услуги гида, обед и мороженое. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Серпухов с новой стороны

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная историческая экскурсия
  2. 🍽️ Вкусный обед в чайной «Матрёна»
  3. 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
  4. 🍦 Восстановление сил в «Доме мороженого»
  5. 🎁 Сувениры и обмен впечатлениями
Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Высоцкий монастырь
  • Соборная гора
  • Торговая площадь
  • Старинные улочки
  • Помпезные усадьбы
  • Фрагменты стен кремля

Описание экскурсии

Сначала мы все соберёмся в чайной «Матрёна»: познакомимся и пообедаем. Нас угостят румяными пирожками, домашними морсами, пельменями ручной лепки, варениками со шкварками, ароматными блинчиками со всевозможными начинками и обязательными баранками к чаю.

Увидим ключевые места Серпухова: Высоцкий монастырь, Соборную гору и Торговую площадь. Выясним, как на гербе города оказалась одна из самых экзотических птиц мира. И повторим авантюру, которую провернул Лев Толстой на главной серпуховской площади.

Пройдёмся по старинным улочкам и насладимся местным колоритом — от изб с резными наличниками до помпезных усадеб руки Романа Клейна. Встретим постройки 16 века и уцелевшие фрагменты стен кремля 14 века. Будем трогать фактуры, заглядывать во дворы, считать слои облупившейся краски и знакомиться с архитектурой.

Загадаем желание, которое сбудется. Без шуток! У нас есть несколько историй, когда ребята устраивались на работу мечты, потерев нужный клюв!

Восстановим силы в «Доме мороженого». Вам предстоит сделать выбор из 70 видов французского мороженого, милкшейков и свежей выпечки. На стенах «Дома» висят большие репродукции из местного музея СИХМ. И погуляем, и культурно просветимся:)

Здесь же обменяемся впечатлениями, раздадим сувениры, обнимемся и попрощаемся до следующей встречи!

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: услуги гида, обед, мороженое
  • За несколько дней до начала экскурсии мы сделаем общий «бла-бла чат», где можно будет познакомиться, найти попутчика для поездки в Серпухов и пошерить бензин
  • Прогулка может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В чайной «Матрёна»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Серпухова

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаНа весь деньМонастыри, церкви, храмыСоборная гораПопулярные местаПрирода и пейзажиВысоцкий монастырьСамое главное

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