Серпухов - не самый очевидный выбор для экскурсии одного дня, но он способен удивить.Город с богатой историей, начиная с 14 века, пережил множество событий: Иго, поляков, Лжедмитрия, Чехова и Пастернака.Во

время экскурсии вы посетите Высоцкий монастырь, Соборную гору и Торговую площадь, узнаете о гербе города и авантюре Льва Толстого. Прогулка по старинным улочкам, посещение «Дома мороженого» и множество интересных историй сделают ваш день незабываемым. В стоимость включены услуги гида, обед и мороженое. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Серпухов с новой стороны

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Описание экскурсии

Сначала мы все соберёмся в чайной «Матрёна»: познакомимся и пообедаем. Нас угостят румяными пирожками, домашними морсами, пельменями ручной лепки, варениками со шкварками, ароматными блинчиками со всевозможными начинками и обязательными баранками к чаю.

Увидим ключевые места Серпухова: Высоцкий монастырь, Соборную гору и Торговую площадь. Выясним, как на гербе города оказалась одна из самых экзотических птиц мира. И повторим авантюру, которую провернул Лев Толстой на главной серпуховской площади.

Пройдёмся по старинным улочкам и насладимся местным колоритом — от изб с резными наличниками до помпезных усадеб руки Романа Клейна. Встретим постройки 16 века и уцелевшие фрагменты стен кремля 14 века. Будем трогать фактуры, заглядывать во дворы, считать слои облупившейся краски и знакомиться с архитектурой.

Загадаем желание, которое сбудется. Без шуток! У нас есть несколько историй, когда ребята устраивались на работу мечты, потерев нужный клюв!

Восстановим силы в «Доме мороженого». Вам предстоит сделать выбор из 70 видов французского мороженого, милкшейков и свежей выпечки. На стенах «Дома» висят большие репродукции из местного музея СИХМ. И погуляем, и культурно просветимся:)

Здесь же обменяемся впечатлениями, раздадим сувениры, обнимемся и попрощаемся до следующей встречи!

Организационные детали