Серпухов - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Погрузитесь в его прошлое и настоящее, наслаждаясь вкусной едой и увлекательными рассказами
Серпухов - не самый очевидный выбор для экскурсии одного дня, но он способен удивить.
Город с богатой историей, начиная с 14 века, пережил множество событий: Иго, поляков, Лжедмитрия, Чехова и Пастернака.
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время экскурсии вы посетите Высоцкий монастырь, Соборную гору и Торговую площадь, узнаете о гербе города и авантюре Льва Толстого.
Прогулка по старинным улочкам, посещение «Дома мороженого» и множество интересных историй сделают ваш день незабываемым. В стоимость включены услуги гида, обед и мороженое. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Серпухов с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальная историческая экскурсия
🍽️ Вкусный обед в чайной «Матрёна»
🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
🍦 Восстановление сил в «Доме мороженого»
🎁 Сувениры и обмен впечатлениями
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Что можно увидеть
Высоцкий монастырь
Соборная гора
Торговая площадь
Старинные улочки
Помпезные усадьбы
Фрагменты стен кремля
Описание экскурсии
Сначала мы все соберёмся в чайной «Матрёна»: познакомимся и пообедаем. Нас угостят румяными пирожками, домашними морсами, пельменями ручной лепки, варениками со шкварками, ароматными блинчиками со всевозможными начинками и обязательными баранками к чаю.
Увидим ключевые места Серпухова: Высоцкий монастырь, Соборную гору и Торговую площадь. Выясним, как на гербе города оказалась одна из самых экзотических птиц мира. И повторим авантюру, которую провернул Лев Толстой на главной серпуховской площади.
Пройдёмся по старинным улочкам и насладимся местным колоритом — от изб с резными наличниками до помпезных усадеб руки Романа Клейна. Встретим постройки 16 века и уцелевшие фрагменты стен кремля 14 века. Будем трогать фактуры, заглядывать во дворы, считать слои облупившейся краски и знакомиться с архитектурой.
Загадаем желание, которое сбудется. Без шуток! У нас есть несколько историй, когда ребята устраивались на работу мечты, потерев нужный клюв!
Восстановим силы в «Доме мороженого». Вам предстоит сделать выбор из 70 видов французского мороженого, милкшейков и свежей выпечки. На стенах «Дома» висят большие репродукции из местного музея СИХМ. И погуляем, и культурно просветимся:)
Здесь же обменяемся впечатлениями, раздадим сувениры, обнимемся и попрощаемся до следующей встречи!
Организационные детали
В стоимость всё включено: услуги гида, обед, мороженое
За несколько дней до начала экскурсии мы сделаем общий «бла-бла чат», где можно будет познакомиться, найти попутчика для поездки в Серпухов и пошерить бензин
Прогулка может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В чайной «Матрёна»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Серпухове
Мы занимаемся созданием уникальных путешествий. Познакомим вас не только с окрестностями Серпухова, но и с местными энтузиастами, и с локальными проектами. С нами вы увидите всё самое интересное и попробуете самое вкусное от местных производителей.