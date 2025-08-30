Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
- ААнастасия30 августа 2025Ездили двумя семьями четырьмя детьми. Сергей Васильевич отличный рассказчик и замечательный человек, очень образованный человек, показал интересные и секретные места Серпухова и даже покормили лошадок. Прекрасная экскурсия, советую и детям и взрослым
- ААндрей18 августа 2025Отличная экскурсия, чтобы познакомится с городом. Гид Сергей прекрасно доносил информацию без лишней воды. Очень понравилось!!!!
- ЕЕлена28 января 2025Благодарим Анатолия за прекрасного гида -Сергея. Мы были с родителями и остались в полном восторге. Это было 4-5 часов (вместо 2-3 заявленных) полного погружения в историю города и региона.
С шутками, с нюансами. Очень рекомендуем!
- ААнна3 августа 2024Всем доброго времени суток.
Благодарим Анатолия за прекрасную экскурсию по г. Серпухов, которую он провел для наших китайских партнеров на английском
- ССвета1 мая 2024Очень интересная была экскурсия. Познавательная, информационная, разноплановая. Гид рассказывал очень живо и материал легко запоминался. Рассказ о городе был не
