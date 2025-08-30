Мои заказы

Памятник Чехову – экскурсии в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Чехову» в Серпухове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
2.5 часа
74 отзыва
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища древнего Серпухова
На машине
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 августа 2025
    Сокровища древнего Серпухова
    Ездили двумя семьями четырьмя детьми. Сергей Васильевич отличный рассказчик и замечательный человек, очень образованный человек, показал интересные и секретные места Серпухова и даже покормили лошадок. Прекрасная экскурсия, советую и детям и взрослым
  • А
    Андрей
    18 августа 2025
    Сокровища древнего Серпухова
    Отличная экскурсия, чтобы познакомится с городом. Гид Сергей прекрасно доносил информацию без лишней воды. Очень понравилось!!!!
  • Е
    Елена
    28 января 2025
    Сокровища древнего Серпухова
    Благодарим Анатолия за прекрасного гида -Сергея. Мы были с родителями и остались в полном восторге. Это было 4-5 часов (вместо 2-3 заявленных) полного погружения в историю города и региона.
    С шутками, с нюансами. Очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    3 августа 2024
    Сокровища древнего Серпухова
    Всем доброго времени суток.
    Благодарим Анатолия за прекрасную экскурсию по г. Серпухов, которую он провел для наших китайских партнеров на английском
    языке. Они остались очень довольны. Все понравилось.
    Гид подобрал и скорректировал маршрут под наш запрос и интересы гостей. Был очень внимателен и провел экскурсию на высшем уровне.
    Бронируйте без каких либо беспокойств. Все пройдет очень комфортно, интересно и оставит только приятные впечатления.

  • С
    Света
    1 мая 2024
    Сокровища древнего Серпухова
    Очень интересная была экскурсия. Познавательная, информационная, разноплановая. Гид рассказывал очень живо и материал легко запоминался. Рассказ о городе был не
    шаблонный и поэтому очень понравилась экскурсия. Нам было очень интересно и мы поняли, что надо еще раз обязательно приехать в город, т. к. не все места мы успели посетить. Спасибо организатору.

