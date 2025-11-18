Захватывающее путешествие по живописным маршрутам полуострова, через окрестности Севастополя, Инкерман, Бельбекскую долину и горы внутренней гряды, где расположены памятники средневековья, а также старинное село Соколиное, известное своим охотничьим домом князей Юсуповых и великолепной мечетью.
Описание экскурсииБольшой каньон Крыма – это огромный разлом, созданный рекой Аузун-Узень, исследованный только в 1925 году и признанный чудом природы. Ущелье с узкими местами всего в три метра шириной и глубиной до 320 метров сформировано водой, которая создала пороги, водопады и ванны, включая знаменитую Ванну молодости с холодной водой. Тисовый водопад, названный в честь растущего рядом тиса ягодного, напоминает водопады каньона Кокасан. В каньоне растут мхи, папоротники, дубовые, тисовые и буковые леса, возле входа растет Почтовый дуб. С мыса Сторожевой открывается захватывающий вид на живописные окрестности. Посещение Большого каньона подарит вам незабываемые впечатления. В завершение экскурсии вас ждет отдых и обед с блюдами татарской кухни в горном кафе «Большой каньон».
Понедельник, среда, суббота в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой каньон Крыма
- Ванна молодости с холодной водой
- Тисовый водопад
- Инкерман
- Бельбекская долина
- Старинное село Соколиное
- Охотничий дом князей Юсуповых
- Мечеть
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
