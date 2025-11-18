Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Захватывающее путешествие по живописным маршрутам полуострова, через окрестности Севастополя, Инкерман, Бельбекскую долину и горы внутренней гряды, где расположены памятники средневековья, а также старинное село Соколиное, известное своим охотничьим домом князей Юсуповых и великолепной мечетью.

Описание экскурсии Большой каньон Крыма – это огромный разлом, созданный рекой Аузун-Узень, исследованный только в 1925 году и признанный чудом природы. Ущелье с узкими местами всего в три метра шириной и глубиной до 320 метров сформировано водой, которая создала пороги, водопады и ванны, включая знаменитую Ванну молодости с холодной водой. Тисовый водопад, названный в честь растущего рядом тиса ягодного, напоминает водопады каньона Кокасан. В каньоне растут мхи, папоротники, дубовые, тисовые и буковые леса, возле входа растет Почтовый дуб. С мыса Сторожевой открывается захватывающий вид на живописные окрестности. Посещение Большого каньона подарит вам незабываемые впечатления. В завершение экскурсии вас ждет отдых и обед с блюдами татарской кухни в горном кафе «Большой каньон».

