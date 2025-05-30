Прекрасная возможность в одной экскурсии познакомиться с тремя имениями и дворцами семьи Романовых в Крыму.

Белоснежный Ливадийский дворец, расположившийся среди роскошного ландшафтного парка. Резиденция трех поколений российских императоров, свидетель великих исторических событий. На территории дворца находится Крестовоздвиженская домовая церковь семьи Романовых, памятники "Большой тройке" и императору Александру III. Общее время посещения и отдыха 2 часа.

Массандровский дворец Александара III - один из самых интересных и загадочных дворцов. Окружен великолепным парком, переходящим в лес. Дворец построен в стиле французских замков. Убранство каждой комнаты решено в отдельном стиле. Здесь и готика, и рококо, и классицизм, и барокко. Общее время посещения и отдыха 2 часа.

Осмотрев Ливадийский и Массандровский дворцы, погуляв по великолепным паркам, мы направляемся в имение Харакс - свидетель 2х эпох: римская крепость и Великокняжеское имение Романовых. Харакс сегодня- это дворец и буйство зелени парка, античная беседка, остатки римской крепости и видовые площадки. Истинным удовольствием станет отдых на Царском пляже, на который можно спуститься на лифте, вырубленном в скале.

Завершением нашей экскурсии будет самый маленький дворец Южнобережья- замок Ласточкино гнездо, который мы увидим со смотровой площадки и сделаем интересные фото.

Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19 часам. (время в пути в одну сторону ориентировочно 1,5 часа) 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅экскурсия авто- пешеходная. ✅степень сложности - легкая. ✅ необходимо летом иметь головной убор, пляжные принадлежности, удобную обувь.

