Внимание! По вторникам действует акционный тариф. Прекрасная возможность в одной экскурсии посетить сразу три южнобережных дворца царской семьи: Ливадийский, Массандровский и в имении Харакс.
Описание экскурсии
Прекрасная возможность в одной экскурсии познакомиться с тремя имениями и дворцами семьи Романовых в Крыму.
- Белоснежный Ливадийский дворец, расположившийся среди роскошного ландшафтного парка. Резиденция трех поколений российских императоров, свидетель великих исторических событий. На территории дворца находится Крестовоздвиженская домовая церковь семьи Романовых, памятники "Большой тройке" и императору Александру III. Общее время посещения и отдыха 2 часа.
- Массандровский дворец Александара III - один из самых интересных и загадочных дворцов. Окружен великолепным парком, переходящим в лес. Дворец построен в стиле французских замков. Убранство каждой комнаты решено в отдельном стиле. Здесь и готика, и рококо, и классицизм, и барокко. Общее время посещения и отдыха 2 часа.
- Осмотрев Ливадийский и Массандровский дворцы, погуляв по великолепным паркам, мы направляемся в имение Харакс - свидетель 2х эпох: римская крепость и Великокняжеское имение Романовых. Харакс сегодня- это дворец и буйство зелени парка, античная беседка, остатки римской крепости и видовые площадки. Истинным удовольствием станет отдых на Царском пляже, на который можно спуститься на лифте, вырубленном в скале.
- Завершением нашей экскурсии будет самый маленький дворец Южнобережья- замок Ласточкино гнездо, который мы увидим со смотровой площадки и сделаем интересные фото.
- Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19 часам. (время в пути в одну сторону ориентировочно 1,5 часа) 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅экскурсия авто- пешеходная. ✅степень сложности - легкая. ✅ необходимо летом иметь головной убор, пляжные принадлежности, удобную обувь.
По вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южный берег Крыма. Ливадийский дворец. Домовая Крестовоздвиженская церковь Романовых. Дворцовая территория. Памятник «Большой тройке» и Александру III
- Массандровский дворец
- Парк. Имение Харакс. «Царский» пляж
Что включено
- Услуги сертифицированного гида.
- Транспортные услуги. Автобус с кондиционером.
- Экскурсия по территории Ливадийского дворца.
- Экскурсия по парку Массандровского дворца.
- Экскурсия по территории имения Харакс.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты во дворцы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- ✅экскурсия авто - пешеходная
- ✅степень сложности - легкая
- ✅ необходимо летом иметь головной убор, пляжные принадлежности, удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алевтина
30 мая 2025
Здравствуйте. Хочу выразить свою огромную благодарность за такую интересную экскурсию. Мне понравилось все, начиная от заказа экскурсии, когда у меня приняли заказ даже без предоплаты и заканчивая внимательностью водителя, который
А
Аля
30 мая 2025
Здравствуйте. Хочу выразить свою огромную благодарность за такую интересную экскурсию. Мне понравилось все, начиная от заказа экскурсии, когда у меня приняли заказ даже без предоплаты и заканчивая внимательностью водителя, который
