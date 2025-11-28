По дороге к дворцам

Маршрут начинается с осмотра панорамных видов Южного берега Крыма. Вы сделаете остановку на Ласпинском перевале, откуда открываются виды на побережье, и увидите Ласточкино гнездо со смотровой площадки - известный архитектурный памятник на скалистом утесе.

Ливадийский дворец

Экскурсия продолжается в Ливадийском дворце, который был летней резиденцией императора Николая II. Вы узнаете о жизни царской семьи и о событиях Ялтинской конференции 1945 года, которые происходили в этих стенах. Архитектура дворца и его интерьеры представляют исторический интерес.

Массандровский дворец и Ялта

Далее вас ждет посещение Массандровского дворца, построенного для Александра III. Особенности архитектуры и паркового ансамбля демонстрируют вкусы императорской семьи. Завершает программу прогулка по набережной Ялты, где можно познакомиться с атмосферой курортного города. Важная информация: