Откройте для себя историю императорской семьи Романовых во время экскурсии по знаменитым дворцам Крыма.
Вы посетите Ливадийский и Массандровский дворцы, увидите панорамы Южного берега и познакомитесь с архитектурными памятниками региона.
Описание экскурсии
По дороге к дворцам
Маршрут начинается с осмотра панорамных видов Южного берега Крыма. Вы сделаете остановку на Ласпинском перевале, откуда открываются виды на побережье, и увидите Ласточкино гнездо со смотровой площадки - известный архитектурный памятник на скалистом утесе.
Ливадийский дворец
Экскурсия продолжается в Ливадийском дворце, который был летней резиденцией императора Николая II. Вы узнаете о жизни царской семьи и о событиях Ялтинской конференции 1945 года, которые происходили в этих стенах. Архитектура дворца и его интерьеры представляют исторический интерес.
Массандровский дворец и Ялта
Далее вас ждет посещение Массандровского дворца, построенного для Александра III. Особенности архитектуры и паркового ансамбля демонстрируют вкусы императорской семьи. Завершает программу прогулка по набережной Ялты, где можно познакомиться с атмосферой курортного города. Важная информация:
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по парковым зонам.
- В летний период стоит взять с собой головные уборы и воду.
По вторникам в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ласпинский перевал
- Ласточкино гнездо
- Ливадийский дворец
- Массандровский дворец
- Набережная Ялты
Что включено
- Трансфер
- Услуги экскурсовода
- Запас воды
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Севастополя
