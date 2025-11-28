Мои заказы

Дворцы в Крыму: Ливадийский и Массандровский

Откройте для себя историю императорской семьи Романовых во время экскурсии по знаменитым дворцам Крыма.

Вы посетите Ливадийский и Массандровский дворцы, увидите панорамы Южного берега и познакомитесь с архитектурными памятниками региона.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии

По дороге к дворцам

Маршрут начинается с осмотра панорамных видов Южного берега Крыма. Вы сделаете остановку на Ласпинском перевале, откуда открываются виды на побережье, и увидите Ласточкино гнездо со смотровой площадки - известный архитектурный памятник на скалистом утесе.

Ливадийский дворец

Экскурсия продолжается в Ливадийском дворце, который был летней резиденцией императора Николая II. Вы узнаете о жизни царской семьи и о событиях Ялтинской конференции 1945 года, которые происходили в этих стенах. Архитектура дворца и его интерьеры представляют исторический интерес.

Массандровский дворец и Ялта

Далее вас ждет посещение Массандровского дворца, построенного для Александра III. Особенности архитектуры и паркового ансамбля демонстрируют вкусы императорской семьи. Завершает программу прогулка по набережной Ялты, где можно познакомиться с атмосферой курортного города. Важная информация:
  • Рекомендуется удобная обувь для прогулок по парковым зонам.
  • В летний период стоит взять с собой головные уборы и воду.

По вторникам в 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ласпинский перевал
  • Ласточкино гнездо
  • Ливадийский дворец
  • Массандровский дворец
  • Набережная Ялты
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги экскурсовода
  • Запас воды
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Рекомендуется удобная обувь для прогулок по парковым зонам
  • В летний период стоит взять с собой головные уборы и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Севастополя

