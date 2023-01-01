Храм Солнца — нет это не здание, не дворец — это скалы, которые загадочным образом расположились на вершине гор ⛰️ и представляют собой лучи. Всякий, кто идёт сюда с чистым сердцем, чувствует энергию Земли и получает ответы на свои вопросы. Для многих учёных это место — загадка....
И разгадать, понять и прочувствовать дано не каждому. Хотите побывать в этом магическое месте? Тогда приглашаю вас в Ласпи, в бухту мечты. И пусть ваша мечта исполнится. Храм Солнца ждет вас!
Что входит
экскурсионное обслуживание
Что не входит
транспортные услуги
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.