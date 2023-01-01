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Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса

Александра
Александра – Гид из Севастополя
Храм Солнца и Ильяс-Аая.

Места силы и энергии Земли и космоса
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса
Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса

Что вы увидите

  • Бухта мечты-Ласпи!
  • вершина Ильяс-Кая
  • Храм Солнца(ТЫШЛАР)
Храм Солнца — нет это не здание, не дворец — это скалы, которые загадочным образом расположились на вершине гор ⛰️ и представляют собой лучи. Всякий, кто идёт сюда с чистым сердцем, чувствует энергию Земли и получает ответы на свои вопросы. Для многих учёных это место — загадка....
И разгадать, понять и прочувствовать дано не каждому. Хотите побывать в этом магическое месте? Тогда приглашаю вас в Ласпи, в бухту мечты. И пусть ваша мечта исполнится. Храм Солнца ждет вас!
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • транспортные услуги
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса
Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса
Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса
Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра
Александра
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Александра проводит ещё 2 экскурсии

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