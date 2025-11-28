Балаклава — город у моря

Экскурсия начинается с посещения набережной Балаклавы, расположенной в живописной бухте. Вы увидите генуэзскую крепость «Чембало» — памятник средневековой архитектуры, который является визитной карточкой города.

Мыс Фиолент и окрестности

Далее маршрут продолжается на мысе Фиолент, где находятся панорамные смотровые площадки. Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь — одну из религиозных святынь Севастополя, и увидите скальные образования — скалы Орест и Пилад.

Местные производители

Завершающей частью программы станет посещение шампанерии «Золотая балка», где можно познакомиться с процессом производства игристых вин. По желанию доступен обед в рыбном ресторане с блюдами из свежего улова. Важная информация: