Однодневное путешествие по живописным местам Балаклавы и мыса Фиолент.
Вы увидите генуэзскую крепость, Свято-Георгиевский монастырь, скальные образования и сможете посетить местную шампанерию.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Балаклава — город у моря
Экскурсия начинается с посещения набережной Балаклавы, расположенной в живописной бухте. Вы увидите генуэзскую крепость «Чембало» — памятник средневековой архитектуры, который является визитной карточкой города.
Мыс Фиолент и окрестности
Далее маршрут продолжается на мысе Фиолент, где находятся панорамные смотровые площадки. Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь — одну из религиозных святынь Севастополя, и увидите скальные образования — скалы Орест и Пилад.
Местные производители
Завершающей частью программы станет посещение шампанерии «Золотая балка», где можно познакомиться с процессом производства игристых вин. По желанию доступен обед в рыбном ресторане с блюдами из свежего улова. Важная информация:
- Программа рассчитана на целый день.
- Обед в ресторане оплачивается дополнительно.
- Маршрут включает пешие прогулки по набережной и смотровым площадкам.
По воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Генуэзская крепость «Чембало»
- Набережная Балаклавы
- Мыс Фиолент
- Свято-Георгиевский монастырь
- Скалы Орест и Пилад
- Шампанерия «Золотая балка»
Что включено
- Трансфер
- Услуги сертифицированного гида
- Запас воды
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии из Севастополя
Водная прогулка
Мыс Фиолент и Балаклава
Увлекательное путешествие к мысу Фиолент и Балаклаве. Насладитесь морской прогулкой и узнайте тайны подземного музея
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно с 11:30 и 14:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
На внедорожнике по легендарным местам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Севастополю и Балаклаве. Впечатляющие виды и древние легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: Севастополь, Артбухта
Расписание: Ежедневно с 8:00
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Начало: Заберу вас в месте вашего отдыха
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.