Истории Балаклавы и легенды мыса Фиолент

Однодневное путешествие по живописным местам Балаклавы и мыса Фиолент.

Вы увидите генуэзскую крепость, Свято-Георгиевский монастырь, скальные образования и сможете посетить местную шампанерию.
Описание экскурсии

Балаклава — город у моря

Экскурсия начинается с посещения набережной Балаклавы, расположенной в живописной бухте. Вы увидите генуэзскую крепость «Чембало» — памятник средневековой архитектуры, который является визитной карточкой города.

Мыс Фиолент и окрестности

Далее маршрут продолжается на мысе Фиолент, где находятся панорамные смотровые площадки. Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь — одну из религиозных святынь Севастополя, и увидите скальные образования — скалы Орест и Пилад.

Местные производители

Завершающей частью программы станет посещение шампанерии «Золотая балка», где можно познакомиться с процессом производства игристых вин. По желанию доступен обед в рыбном ресторане с блюдами из свежего улова. Важная информация:
  • Программа рассчитана на целый день.
  • Обед в ресторане оплачивается дополнительно.
  • Маршрут включает пешие прогулки по набережной и смотровым площадкам.

По воскресеньям в 11:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Генуэзская крепость «Чембало»
  • Набережная Балаклавы
  • Мыс Фиолент
  • Свято-Георгиевский монастырь
  • Скалы Орест и Пилад
  • Шампанерия «Золотая балка»
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги сертифицированного гида
  • Запас воды
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Программа рассчитана на целый день
  • Обед в ресторане оплачивается дополнительно
  • Маршрут включает пешие прогулки по набережной и смотровым площадкам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Севастополя

