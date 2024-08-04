Г Галина

Очень благодарна гиду Алексею! Я осталась в восторге от посещения горы Ильяс - Кая и" Храма Солнца". Это было очень увлекательно и познавательно. Алексей лучший! Всем рекомендую! И теперь жду следующего отпуска и в горы только с ним.)))