Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
14 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Истории Балаклавы и легенды мыса Фиолент
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По воскресеньям в 11:00
19 000 ₽ за всё до 17 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 августа 2024Очень благодарна гиду Алексею! Я осталась в восторге от посещения горы Ильяс - Кая и" Храма Солнца". Это было очень увлекательно и познавательно. Алексей лучший! Всем рекомендую! И теперь жду следующего отпуска и в горы только с ним.)))
