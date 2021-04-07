В любой день (при допустимом прогнозе погоды) с 8:00 до 18:00

Необычное путешествие по морю на SUP-бордах к «затерянным мирам» Крыма.
Мы будем перемещаться к берегам, на которые невозможно или очень сложно попасть с суши. Нетронутая, величественная природа Крыма, прозрачная, бирюзовая вода. Бонус везунчикам — стаи дельфинов.
Вас ждут скалы, гроты, затопленный корабль, остановки на пляжах «Баунти».
Ваша душа отдохнёт, а тело придёт в тонус.
Можно выбрать маршруты:
- 1. Балаклава - Затерянный мир.
- 2. Балаклава - Фиолент.
- 3. Бухты Севастополя.
- 4. Таинстыенный мыс Меганом.
- 5. Тарханкут - Атлеш.
- 6. Карадагский заповедник.
- 7. Генеральские пляжи.
- 8. Окресности Судака и Новый Свет.