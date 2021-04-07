В любой день (при допустимом прогнозе погоды) с 8:00 до 18:00

Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма

Мы будем перемещаться к берегам, на которые невозможно или очень сложно попасть с суши

Мы будем перемещаться к берегам, на которые невозможно или очень сложно попасть с суши.

Нетронутая, величественная природа Крыма, прозрачная, бирюзовая вода.

Если повезет, то увидим стаи дельфинов.

Вас ждут скалы, гроты, затопленный корабль, остановки на пляжах «Баунти».

Ваша душа отдохнёт, а тело придёт в тонус.
Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма
Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма
Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма
Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма
Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма
Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма
Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма
Необычное путешествие по морю на SUP-бордах к «затерянным мирам» Крыма.
Мы будем перемещаться к берегам, на которые невозможно или очень сложно попасть с суши. Нетронутая, величественная природа Крыма, прозрачная, бирюзовая вода. Бонус везунчикам — стаи дельфинов.
Вас ждут скалы, гроты, затопленный корабль, остановки на пляжах «Баунти».
Ваша душа отдохнёт, а тело придёт в тонус.

Можно выбрать маршруты:

  • 1. Балаклава - Затерянный мир.
  • 2. Балаклава - Фиолент.
  • 3. Бухты Севастополя.
  • 4. Таинстыенный мыс Меганом.
  • 5. Тарханкут - Атлеш.
  • 6. Карадагский заповедник.
  • 7. Генеральские пляжи.
  • 8. Окресности Судака и Новый Свет.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
16 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полный комплект САП-оборудования для каждого участника: качественный Сап-борд, весло, страховочный лиш, спасательный жилет, непромокаемый гермомешок для перевозки вещей.
  • Инструктаж (если вы ни разу не стояли на SUP-серфе, то я вас научу).
  • Подбор маршрута в соответствии с направлением ветра и пожеланием группы.
  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута.
  • Фотоотчёт.
Что не входит
  • Питание и питьё.
  • Дополнительные развлечения.
  • Солнцезащитная косметика и купальные принадлежности.
  • Трансфер. По запросу — возможна помощь в подборе трансфера.
Место начала и завершения
Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день (при допустимом прогнозе погоды) с 8:00 до 18:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой день (при допустимом прогнозе погоды) с 8:00 до 18:00

Наталья М.
Наталья М.
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