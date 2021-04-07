В любой день (при допустимом прогнозе погоды) с 8:00 до 18:00

Необычное путешествие по морю на SUP-бордах к «затерянным мирам» Крыма.

Мы будем перемещаться к берегам, на которые невозможно или очень сложно попасть с суши. Нетронутая, величественная природа Крыма, прозрачная, бирюзовая вода. Бонус везунчикам — стаи дельфинов.

Вас ждут скалы, гроты, затопленный корабль, остановки на пляжах «Баунти».

Ваша душа отдохнёт, а тело придёт в тонус.

Можно выбрать маршруты: