Морская прогулка по бухтам Севастополя

На нашей экскурсии вы отправитесь в круиз по Южной бухте, где вы осмотрите подводные лодки, корабли...

4.8
4 отзыва
На нашей экскурсии вы отправитесь в круиз по Южной бухте, где вы осмотрите подводные лодки, корабли вспомогательного флота и действующие боевые военные корабли Черноморского флота, а также побываете в Артиллерийской бухте, Большой Севастопольской бухте и в Инкермане.
Морская прогулка по бухтам Севастополя
Морская прогулка по бухтам Севастополя
Морская прогулка по бухтам Севастополя
Морская прогулка по бухтам Севастополя
Морская прогулка по бухтам Севастополя

Что вы увидите 🤩

  • Большая Севастопольская бухта
  • Памятник Затопленным кораблям
  • Михайловская и Константиновская батареи
  • Приморский бульвар
  • Мыс Хрустальный
  • Обелиск «Штык и парус»
  • Графская пристань
  • г. Инкерман
  • Морской госпиталь
  • Балки Ушакова и Аполлонова
Об экскурсии
В ходе нашей морской прогулки вас ждет увлекательный рассказ об истории и основании Севастополя, знакомство с историей русского флота и морским фасадом города, осмотр основных памятников и достопримечательностей Севастополя.
Двигаясь по Большой Севастопольской бухте, вы пройдете рядом с памятником Затопленным кораблям, увидите Михайловскую и Константиновскую батареи, Приморский бульвар, мыс Хрустальный, обелиск «Штык и парус», Графскую пристань.
Далее, при входе в Севастопольскую бухту, экскурсовод расскажет вам обо всех кораблях вспомогательного флота, которые стоят в Севастопольской бухте, а на обратном пути вы пройдете мимо подводных лодок ЧФ РФ. Проплывая по Большой Севастопольской Бухте в сторону Инкермана, вы увидите Морской госпиталь, балки Ушакова и Аполлонову, а также подойдете настолько близко, насколько позволяют подходить военные, к действующим боевым кораблям Черноморского Флота Российской Федерации.

Важно знать:

  • Кораблик отправляется каждый час, но могут быть незначительные изменения в расписании в зависимости от набора группы.
  • Гид сообщит вам место встречи после бронирования экскурсии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Общий
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Билет на кораблик
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Севастополь-тур
Севастополь-тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

👥ГрупповыеВодные🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Два Дворца + морская прогулка + Ялта
2 500
за 1 чел.
Два Дворца + морская прогулка + Ялта
Наш маршрут направляется из Севастополя на Южный Берег Крыма
Ежедневно в 8:15
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1 чел.
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
По-новому взглянуть на пейзажи и знаковые места Южного берега и попробовать себя в модном спорте
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная прогулка по Севастополю - отличный способ познакомиться с основными вехами истории города...
Ежедневно
Балаклава и Фиолент
4
23
1 100
за 1 чел.
Балаклава и Фиолент
На нашей экскурсии вы побываете на мысе Фиолент и в центре Балаклавы, отправитесь на морскую...
Морская крепость Севастополь
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 250
за 1-6 чел.
Морская крепость Севастополь
Погулять по городу-герою на семи холмах и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии
Севастополь: основные достопримечательности за один день
Индивидуальная экскурсия
6 200
за 1-4 чел.
Севастополь: основные достопримечательности за один день
Начинается наша экскурсия в историческом центре города
Ежедневно в 9:00
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города
Пешеходная экскурсия по Севастополю
650
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Подъем на Ай-Петри и морская прогулка
2 700
за 1 чел.
Подъем на Ай-Петри и морская прогулка
Посещение Форосского Храма
Ежедневно в 08:15
Экскурсия Большой Каньон Крыма
2 300
за 1 чел.
Экскурсия Большой Каньон Крыма
Наш маршрут экскурсии предоставит Вам возможность отправиться в настоящий пеший поход по горному Крыму...
Понедельник, среда, суббота в 08:15
Экскурсия-спектакль в Севастополе
4.8
17
700
за 1 чел.
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Узнать историю города-героя и перезагрузиться на нескучной аудиопрогулке
в будние дни в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Героический Севастополь - белокаменный рыцарь
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-5 чел.
Героический Севастополь - белокаменный рыцарь
Обзорная экскурсия по центру Севастополя займет не более 2 ч
Согласно расписанию в календаре

Севастополь-тур проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия по бухтам Севастополя
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия по бухтам Севастополя
Обзорная морская экскурсия в мини-группе по Южной бухте с осмотром кораблей вспомогательного флота,...
По договоренности
Утренняя морская рыбалка
Индивидуальная экскурсия
20 000
за 1-6 чел.
Утренняя морская рыбалка
Во время этого тура вы ощутите азарт настоящего охотника, сделаете фотографии выловленных рыб,...
Ежедневно в 6:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺