Об экскурсии

В ходе нашей морской прогулки вас ждет увлекательный рассказ об истории и основании Севастополя, знакомство с историей русского флота и морским фасадом города, осмотр основных памятников и достопримечательностей Севастополя.

Двигаясь по Большой Севастопольской бухте, вы пройдете рядом с памятником Затопленным кораблям, увидите Михайловскую и Константиновскую батареи, Приморский бульвар, мыс Хрустальный, обелиск «Штык и парус», Графскую пристань.

Далее, при входе в Севастопольскую бухту, экскурсовод расскажет вам обо всех кораблях вспомогательного флота, которые стоят в Севастопольской бухте, а на обратном пути вы пройдете мимо подводных лодок ЧФ РФ. Проплывая по Большой Севастопольской Бухте в сторону Инкермана, вы увидите Морской госпиталь, балки Ушакова и Аполлонову, а также подойдете настолько близко, насколько позволяют подходить военные, к действующим боевым кораблям Черноморского Флота Российской Федерации.

Важно знать: