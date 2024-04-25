«Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах…» Л. Н. Толстой
Описание экскурсииВпервые в Севастополе? Тогда приглашаю Вас на пешеходную экскурсию по самому сердцу города. Именно здесь, буквально на каждом шагу, живет история Севастополя, его слава и память. Севастополь — это величественный город, который расположен в юго-западной части Крыма, непосредственно у берега Черного моря. Раньше город был закрыт вплоть до 1996 г., а сегодня привлекает массу туристов богатой историей и обилием достопримечательностей. Маршрут • Вы увидите Графскую пристань с ее видом на бухты.
- Памятник Затопленным кораблям — безмолвным защитникам города во времена первой обороны города.
- Бульвары, по которым гуляли со времен основания города.
- Символ города — памятник затопленным кораблям.
- Мемориал славы — пост №1, аллея городов-героев.
- Услышите историю города.
- Равелины, защищавшие город.
- Площадь Нахимова называется именно так, и почему памятник адмиралу «отвернулся» от нас.
- Расскажу как происходила первая оборона города и чем закончилась. Экскурсия предусматривает осмотр Херсонеса, желающие посетить его - остаются (входной билет 500р) время нахождения регулируете вы сами (самостоятельное возвращение), автобус (после высадки туристов, желающих остаться, сразу возвращается на пл. Нахимова.
ежедневно в 11,00Дополнительно время (по запросу в 14,00)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Нахимова
- Исторический бульвар
- Памятник бригу Меркурий
- Владимирский собор - усыпальница
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Завершение: Пл. Нахимова или Херсонес - на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11,00Дополнительно время (по запросу в 14,00)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Здравствуйте,увидели город Севастополь с его славным история сути прошлым и суровым настоящим. Светлана замечательный гид,очень внимательный и ответственный,рекомендую обратить внимание на эксскурсии с ней
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Д
Большое спасибо гиду Светлане за потрясающе знакомство с городом, все было очень интересно, четко и познавательно!)
С удовольствием рекомендуем всей семьей!
С удовольствием рекомендуем всей семьей!
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А
Гиду Татьяне Николаевне большое уважение и спасибо за экскурсию. Очень интересно рассказала историю Севастополя, живо, увлекательно.
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М
Всё очень понравилось… Спасибо гиду Екатерине за увлекательный рассказ
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