Пещеры Байдарской долины и Форосский парк

Увлекательное путешествие в мир древних пещер и живописных парков. Байдарская долина и Форос подарят незабываемые впечатления и новые открытия
Путешествие в Форосе начинается с прогулки по лесной дороге, ведущей к Скельской пещере, возраст которой исчисляется миллионами лет. Это место поражает гармоничным освещением и загадочными каменными фигурами. Далее путь лежит читать дальше
через Байдарские ворота к историческим скельским менгирам.
Экскурсия продолжится в Форосском парке, где можно насладиться красотой природы и посетить знаменитый Форосский храм. Каждый этап этого маршрута обещает быть незабываемым и полным открытий
5 причин купить эту экскурсию
🌳 Уникальная Скельская пещера
⛪ Исторический Форосский храм
🚶 Прогулка по живописной Байдарской долине
📸 Отличные фотомоменты
🌿 Форосский парк и пляж
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения пещер Байдарской долины и Форосского парка - весна и осень. В это время года природа особенно красива, а туристический поток не так велик, что позволяет насладиться экскурсионной программой в полной мере.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по живописным местам, где природа и история переплетаются в удивительном танце. Ваша экскурсия начнется с приятной лесной дороги, которая приведет вас к древней пещере, возраст которой насчитывает несколько миллионов лет. Эта недавно открытая пещера завораживает своей «юностью», а гармоничное освещение каменных фигур создает уникальную атмосферу, словно природа сама играет с вами.
Загадочные менгиры и царская дорога
После посещения пещеры вы направитесь к скельским менгирам, расположенным в живописной долине. Эти древние каменные конструкции хранят в себе множество тайн и загадок, и вы сможете насладиться их величием.
Путешествие по Байдарской долине
Следующий этап вашего приключения — спуск по старой царской долине, через знаменитые Байдарские ворота. Этот маршрут подарит вам незабываемые виды и возможность почувствовать себя частью истории.
Форосский храм и его окрестности
Вы также посетите Форосский храм, который имеет свою уникальную историю. Вокруг храма раскинулся прекрасный парк, где можно насладиться свежим воздухом и красотой природы. А завершит ваше путешествие отдых на пляже Фороса, где можно расслабиться и насладиться атмосферой этого удивительного места.
Что вас ждет в этом путешествии:
Скельская пещера
Байдарская долина
Байдарские ворота
Форосский храм
Царская дорога
Форосский парк
Это путешествие станет не только увлекательным, но и познавательным. Откройте для себя красоту природы и богатство истории, которые ждут вас на каждом шагу!
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.