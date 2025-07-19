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Пещеры Байдарской долины и Форосский парк

Увлекательное путешествие в мир древних пещер и живописных парков. Байдарская долина и Форос подарят незабываемые впечатления и новые открытия
Путешествие в Форосе начинается с прогулки по лесной дороге, ведущей к Скельской пещере, возраст которой исчисляется миллионами лет. Это место поражает гармоничным освещением и загадочными каменными фигурами. Далее путь лежит
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через Байдарские ворота к историческим скельским менгирам.

Экскурсия продолжится в Форосском парке, где можно насладиться красотой природы и посетить знаменитый Форосский храм. Каждый этап этого маршрута обещает быть незабываемым и полным открытий

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальная Скельская пещера
  • ⛪ Исторический Форосский храм
  • 🚶 Прогулка по живописной Байдарской долине
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🌿 Форосский парк и пляж

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения пещер Байдарской долины и Форосского парка - весна и осень. В это время года природа особенно красива, а туристический поток не так велик, что позволяет насладиться экскурсионной программой в полной мере.
Сейчас июль — это идеальное время.
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Ближайшие даты:
19
июл21
июл24
июл26
июл28
июл31
июл2
авг
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Скельская пещера
  • Байдарская долина
  • Байдарские ворота
  • Форосский храм
  • Царская дорога
  • Форосский парк

Описание экскурсии

Приключение в сердце природы

Приготовьтесь к увлекательному путешествию по живописным местам, где природа и история переплетаются в удивительном танце. Ваша экскурсия начнется с приятной лесной дороги, которая приведет вас к древней пещере, возраст которой насчитывает несколько миллионов лет. Эта недавно открытая пещера завораживает своей «юностью», а гармоничное освещение каменных фигур создает уникальную атмосферу, словно природа сама играет с вами.

Загадочные менгиры и царская дорога

После посещения пещеры вы направитесь к скельским менгирам, расположенным в живописной долине. Эти древние каменные конструкции хранят в себе множество тайн и загадок, и вы сможете насладиться их величием.

Путешествие по Байдарской долине

Следующий этап вашего приключения — спуск по старой царской долине, через знаменитые Байдарские ворота. Этот маршрут подарит вам незабываемые виды и возможность почувствовать себя частью истории.

Форосский храм и его окрестности

Вы также посетите Форосский храм, который имеет свою уникальную историю. Вокруг храма раскинулся прекрасный парк, где можно насладиться свежим воздухом и красотой природы. А завершит ваше путешествие отдых на пляже Фороса, где можно расслабиться и насладиться атмосферой этого удивительного места.

Что вас ждет в этом путешествии:

  • Скельская пещера
  • Байдарская долина
  • Байдарские ворота
  • Форосский храм
  • Царская дорога
  • Форосский парк

Это путешествие станет не только увлекательным, но и познавательным. Откройте для себя красоту природы и богатство истории, которые ждут вас на каждом шагу!

понедельник, четверг, суббота в 8-30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Скельскую пещеру
  • Байдарскую долину
  • Байдарские ворота
  • Форосский храм
  • Царскую дорогу
  • Форосский парк
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты в пещеру (500 руб. взр.)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, четверг, суббота в 8-30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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