Семейный квест «Посвящение в Робинзоны» — это день на природе, полный приключений, обучения и совместных побед.
Дети и взрослые вместе осваивают туристические навыки: от ориентирования по компасу до переправы через реку и ночёвки в палатке — и всё это в безопасной игровой форме.
Дети и взрослые вместе осваивают туристические навыки: от ориентирования по компасу до переправы через реку и ночёвки в палатке — и всё это в безопасной игровой форме.
Описание квеста
Посвящение в Робинзоны
Приглашаем вас и ваших детей в увлекательное приключение на свежем воздухе, где игра сочетается с настоящими туристическими навыками. Этот семейный квест, который можно проходить круглый год, рассчитан на целый день и проводится в формате мини-групп от 5 до 15 человек. Вместе с детьми от 10 лет вы окунётесь в атмосферу настоящего похода, где каждый этап — это вызов, открытие и возможность научиться чему-то новому.
Навыки выживания в игровой форме
Участники получат практические знания, необходимые любому путешественнику. Под руководством опытного инструктора-проводника и экскурсовода вы освоите базовые техники ориентирования на местности — с помощью карты и компаса, а также по природным приметам. Научитесь правильно собирать рюкзак, выбирать экипировку и понимать, что действительно нужно в походе. Особое внимание уделяется безопасности: вы узнаете, что делать, если вы заблудились в лесу или в горах.
Практика на местности
Программа включает в себя живую интерактивную практику: участники самостоятельно соберут и разберут палатку, потренируются в вязании туристических узлов, освоят безопасный спуск со скалы с использованием верёвки и пройдут через переправу через водоём. Все задания адаптированы для семейного участия и проводятся в безопасных условиях под постоянным наблюдением инструкторов. Это не просто игра — это реальный опыт, который развивает смекалку, умение работать в команде и уверенность в себе.
По четвергам в 08:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Аренда снаряжения
- Регистрация в спасательной службе и ДПС
- Услуги сертифицированного гида-инструктора (2 человека)
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии из Севастополя
Квест
до 8 чел.
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
Начало: Площадь Нахимова. Памятник Павлу Степановичу Нахим...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3400 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 6 чел.
Семейный квест с горными приключениями «Испытай себя!»
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По пятницам в 8:00
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 8 чел.
Тайны чумного времени: квест по улицам Севастополя
Начало: Улица Ленина, 51
3 дек в 15:00
8 дек в 15:00
800 ₽ за человека