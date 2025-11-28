Посвящение в Робинзоны

Приглашаем вас и ваших детей в увлекательное приключение на свежем воздухе, где игра сочетается с настоящими туристическими навыками. Этот семейный квест, который можно проходить круглый год, рассчитан на целый день и проводится в формате мини-групп от 5 до 15 человек. Вместе с детьми от 10 лет вы окунётесь в атмосферу настоящего похода, где каждый этап — это вызов, открытие и возможность научиться чему-то новому.

Навыки выживания в игровой форме

Участники получат практические знания, необходимые любому путешественнику. Под руководством опытного инструктора-проводника и экскурсовода вы освоите базовые техники ориентирования на местности — с помощью карты и компаса, а также по природным приметам. Научитесь правильно собирать рюкзак, выбирать экипировку и понимать, что действительно нужно в походе. Особое внимание уделяется безопасности: вы узнаете, что делать, если вы заблудились в лесу или в горах.

Практика на местности

Программа включает в себя живую интерактивную практику: участники самостоятельно соберут и разберут палатку, потренируются в вязании туристических узлов, освоят безопасный спуск со скалы с использованием верёвки и пройдут через переправу через водоём. Все задания адаптированы для семейного участия и проводятся в безопасных условиях под постоянным наблюдением инструкторов. Это не просто игра — это реальный опыт, который развивает смекалку, умение работать в команде и уверенность в себе.