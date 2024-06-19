5 часов
Водная прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Пещеры Чатыр-Дага - одни из самых красивых в мире. Прогулка под сводами Мраморной пещеры и Эмине-Баир-Хосар подарит незабываемые впечатления
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
29 сен в 08:00
1 250₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
29 сен в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана19 июня 2024Очень понравилось. Было большое желание посетить пещеры и оно того стоило. Группа была небольшая, поэтому была возможность сделать фото. Правда
- BBetont231 августа 2023Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулкаЭкскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
- ЛЛюдмила14 мая 2023Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулкаЭкскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Подземные»
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