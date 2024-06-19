Экскурсии по подземельям и пещерам Севастополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Севастополе, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Пешая
Джиппинг
7 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Пешая
На автобусе
6 отзывов
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Пещеры Чатыр-Дага - одни из самых красивых в мире. Прогулка под сводами Мраморной пещеры и Эмине-Баир-Хосар подарит незабываемые впечатления
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
29 сен в 08:00
1 250 за человека
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
На автобусе
3 отзыва
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
29 сен в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    19 июня 2024
    Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
    Очень понравилось. Было большое желание посетить пещеры и оно того стоило. Группа была небольшая, поэтому была возможность сделать фото. Правда
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    добирались с Севастополя около 2.5 часов. Хотелось остановится в пещерах, разглядеть всё подольше, но время отведено и экскурсовод от одной остановки до другой старается вас провести, но время для фото даёт.

  • B
    Betont2
    31 августа 2023
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Экскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
  • Л
    Людмила
    14 мая 2023
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Экскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка
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    очень понравилась, даже дельфинов повстречали! После - подъем в горы! Виктория прокатила по крутым маршрутам, всё сопровождалось подробным рассказом о городке. Очень понравился подход гида - знает много легенд и исторических фактов, отвечает на все вопросы, приятный, контактный и вежливый человек. Спасибо за наши эмоции, будем рекомендовать друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Подземные»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
  2. Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
  3. Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Ай-Петри
  6. Никитский ботанический сад
  7. Лавандовые поля
  8. Пещеры «Таврида»
  9. Чуфут-Кале
  10. Большой каньон Крыма
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в сентябре 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 250 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
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