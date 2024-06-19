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очень понравилась, даже дельфинов повстречали! После - подъем в горы! Виктория прокатила по крутым маршрутам, всё сопровождалось подробным рассказом о городке. Очень понравился подход гида - знает много легенд и исторических фактов, отвечает на все вопросы, приятный, контактный и вежливый человек. Спасибо за наши эмоции, будем рекомендовать друзьям!