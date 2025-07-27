Мои заказы

Чатыр-Даг – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Чатыр-Даг» в Севастополе, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
Пешая
На автобусе
9 часов
5 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
3200 ₽ за человека
Великие тайны горы Чатыр - Даг: пещеры Эмине-Баир-Хосар и Мраморная
На автобусе
8 часов
4 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Великие тайны горы Чатыр - Даг: пещеры Эмине-Баир-Хосар и Мраморная
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
3500 ₽ за человека
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
17 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olesya
    27 июля 2025
    Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
    Не забываемые ощущения, негде такого не увидим! Не пожалеете. 😉
  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Вначале было сумбурно: наверно, экскурсовод не думал, что нам интересно, но вообще-то ещё как! Много
    читать дальше

    интересных фактов о городах и Крыме. Быстро доехали до пещер, комфортно всё прошли и вернулись назад в точку сбора.
    Единственное пожелание - чтобы кондиционер работал в автобусе. Летом в жару и солнце кондиционер очень нужен.
    Звезды 4 из 5 за то, что в тесный автобус на задник сиденья незнакомых людей лучше по одному сажать. Дорога к пещерам непростая - просёлочная дорога для пассажиров нее самое лучшее. Понимаю, что это единственная дорога, к этому вопросов нет (дорога есть - уже хорошо). Не забывайте автобус в пользу денег. Туристы к вам ещё вернутся! Мы, например, обязательно!

  • Н
    Наталья
    2 июля 2025
    Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
    Замечательная поездка в комфортном микроавтобусе из Севастополя к пещерам Мраморная и Эмине-Баир-Хосар. Хороший водитель и заботливый гид. Всё очень понравилось, особенно виды подземного царства. Спасибо за интересную и познавательную поездку!
  • О
    Оксана
    19 июня 2024
    Великие тайны горы Чатыр - Даг: пещеры Эмине-Баир-Хосар и Мраморная
    Очень понравилось. Было большое желание посетить пещеры и оно того стоило. Группа была небольшая, поэтому была возможность сделать фото. Правда
    читать дальше

    добирались с Севастополя около 2.5 часов. Хотелось остановится в пещерах, разглядеть всё подольше, но время отведено и экскурсовод от одной остановки до другой старается вас провести, но время для фото даёт.

