Групповая
до 18 чел.
Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
3200 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Великие тайны горы Чатыр - Даг: пещеры Эмине-Баир-Хосар и Мраморная
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
17 200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesya27 июля 2025Не забываемые ощущения, негде такого не увидим! Не пожалеете. 😉
- ООльга16 июля 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Вначале было сумбурно: наверно, экскурсовод не думал, что нам интересно, но вообще-то ещё как! Много
- ННаталья2 июля 2025Замечательная поездка в комфортном микроавтобусе из Севастополя к пещерам Мраморная и Эмине-Баир-Хосар. Хороший водитель и заботливый гид. Всё очень понравилось, особенно виды подземного царства. Спасибо за интересную и познавательную поездку!
- ООксана19 июня 2024Очень понравилось. Было большое желание посетить пещеры и оно того стоило. Группа была небольшая, поэтому была возможность сделать фото. Правда
