Путешествие по знаковым местам Южного берега Крыма: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и винодельня Массандра.
Маршрут сочетает знакомство с архитектурными памятниками, природными красотами и крымским виноделием.
Описание экскурсии
Архитектурные памятники ЮБКМаршрут начинается с посещения Воронцовского дворца в Алупке, окруженного парком с субтропической растительностью. Далее вы увидите Ласточкино гнездо — известный архитектурный памятник на скалистом утесе, ставший символом Южного берега Крыма.
Природные панорамы
С горы Кошка открываются виды на побережье и горные массивы. Эта точка маршрута позволяет оценить географические особенности региона и сделать фотографии панорамных видов.
Знакомство с виноделием
Завершающей частью программы становится посещение винодельни Массандра, где можно познакомиться с традициями крымского виноделия. В дегустационных залах представлены различные типы вин — от мускатов до портвейнов.
По пятницам в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воронцовский дворец
- Алупкинский парк
- Замок Ласточкино гнездо
- Винодельни Массандра
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Запас воды
Что не входит в цену
- Входные билеты - 1300 руб.
- Дегустация в винодельне
- Обед в кафе
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
