Хотите погрузиться в историю Севастополя времен обороны 1941-42 гг., где всё реально: запахи, звуки, воспоминания? Тяжесть оружия. Несмываемость чернил. 11-я береговая батарея - уникальное место, где каждый - ребенок или взрослый - может почувствовать себя бойцом Красной Армии или жителем осажденного Севастополя. Единственный в мире музей, где экспонаты можно трогать руками. Чтобы понять что дойти до Берлина было не только далеко но и тяжело!