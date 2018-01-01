Вы увидите те помещения, в которых в ходе обороны Севастополя в 1941-42 гг. располагался главный командный пункт. Практически вся оборона Севастополя руководилась отсюда, включая, к примеру, 30-ю, 35-ю, 19-ю батареи, а также бронепоезд "Железняков".
Вы побываете в пяти залах-комнатах без витрин. Мы называем их: Мужской, Женский, Детский. Штаб. Секретный. Где воссоздана обстановка того времени
Хотите погрузиться в историю Севастополя времен обороны 1941-42 гг., где всё реально: запахи, звуки, воспоминания? Тяжесть оружия. Несмываемость чернил. 11-я береговая батарея - уникальное место, где каждый - ребенок или взрослый - может почувствовать себя бойцом Красной Армии или жителем осажденного Севастополя. Единственный в мире музей, где экспонаты можно трогать руками. Чтобы понять что дойти до Берлина было не только далеко но и тяжело!
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия с погружением в прошлое.
Урок мужества в подземной школе 1941 года с написанием писем чернилами перьевыми ручками под вой сирены.
Курс молодого бойца с примеркой обмундирования того времени.
Фотосессия. Где и как лучше подскажу.
Видео - по согласованию
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Адмирала Владимирского, 20-22, у пушек
Завершение: ул. Адмирала Владимирского, 20
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Хороший фотоаппарат.
У нас не предусмотрено туалета - всё-таки мемориал
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Севастополе
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