Познавательные туры на природе в Северобайкальске

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Северобайкальске, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
3 отзыва
8 дней
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию»
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
61 000 за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
3 отзыва
5 дней
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию»
14 авг в 10:00
17 авг в 10:00
41 000 за человека
Байкал. Горячие источники Хакусы
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Байкал. Горячие источники Хакусы
Начало: Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
«Благодаря этому эффекту получается удивительный пейзаж ледовых сосен»
17 фев в 10:00
2 мар в 10:00
32 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алина
    5 августа 2024
    Байкал. Горячие источники Хакусы
    Устроило всё, кроме одного: в самом начале нам сообщили только место встречи, ни номера машины, ни номера телефона водителя -
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    ничего не дали. Если бы один человек из группы не позвонил сам организатору, так бы мы и сидели на вокзале, ждали, кто нас подберёт. В остальном все было отлично: питание разнообразное, горячий завтрак и ужин, обед давали с собой (бутерброды и что-нибудь сладкое). Палатки не протекают, проверено дождём! Туалет, баня, вечерние костры, два часа вечером работает генератор и можно зарядить телефоны и т. д. - всё, как обещали.

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Байкал. Горячие источники Хакусы
    Организация на высшем уровне! Постоянная связь с сотрудниками Большой Страны. Быстрые ответы на любые вопросы.
    Организация на высшем уровне!Организация на высшем уровне!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • О
    Олеся
    1 апреля 2023
    Байкал. Горячие источники Хакусы
    Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35. Часами сидели в горячих
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    источниках, полный восторг! Вкусная вода с родника. А какое небо над Байкалом - рукой подать! И восхитительные закаты!!! Полное единение с природой. Обязательно вернемся на Хакусы.

    Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35

Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит тур в Северобайкальске в августе 2024
Сейчас в Северобайкальске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 61 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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