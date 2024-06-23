Я приглашаю вас на обзорную прогулку по древнейшему русскому городу.
Со мной вы увидите главные достопримечательности Смоленска, его старинные храмы и величественную крепостную стену.
Я расскажу вам, как с нашим городом связаны Петр I и князь Владимир, поделюсь не только важными фактами, но и городскими легендами.
Со мной вы увидите главные достопримечательности Смоленска, его старинные храмы и величественную крепостную стену.
Я расскажу вам, как с нашим городом связаны Петр I и князь Владимир, поделюсь не только важными фактами, но и городскими легендами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас на обзорную прогулку по древнейшему русскому городу — Смоленску. Во время прогулки я расскажу вам:все важные моменты, факты и легенды о городе, • как имя Князя Владимира и название реки Днепр связано с нашим городом. Мы разгадаем загадку о коренных жителях и названии города. Узнаем, сколько раз в Смоленске бывал Петр Первый и как его семья связана со Смоленском. На нашем пути будут храмы, крепостная стена и главные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная князя Владимира
- Храм Архангела Михаила
- Смотровая площадка
- Центральная часть города (Парк Блонье, Лопатинский Сад)
- Вознесенский монастырь
- Смоленская Крепостная стена
- Успенский собор
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в случае посещения музеев
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в пределах центра города
- Если вы в Смоленске на несколько часов - я встречу вас на вокзале
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
23 июня 2024
О
Олеся
5 июня 2024
Нам ооочень понравилось! Юля встретила нас прям с поезда, максимально интересная и информативная экскурсия, виден профессионализм и подготовка экскурсовода. Так же хочется отметить идеальный стиль вождения, для меня как для водителя это очень важный момент). Мы остались очень довольны.
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