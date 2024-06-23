Я приглашаю вас на обзорную прогулку по древнейшему русскому городу. Со мной вы увидите главные достопримечательности Смоленска, его старинные храмы и величественную крепостную стену. Я расскажу вам, как с нашим городом связаны Петр I и князь Владимир, поделюсь не только важными фактами, но и городскими легендами.

Описание экскурсии