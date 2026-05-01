Град-воин на берегах Днепра, который не раз стоял на пути врагов, ждёт вас в гости.
Мы посетим знаковые места в разных районах Смоленска, от древних храмов и крепости до символов ратной славы.
Я расскажу о непростой судьбе приграничного города, ключевых событиях прошлого и силе духа местных жителей.
Описание экскурсии
- Набережная Днепра и церковь Петра и Павла 12 века, древнейшая в Смоленске. Храм разделил трагическую судьбу города, но выстоял.
- Восточный участок крепости, самый протяжённый из уцелевших, и новый сквер.
- Успенский собор — главный храм города с важными святынями. Его украшение — иконостас размером с 10-этажный дом.
- Сад Блонье — я расскажу о необычном названии и его связи с оленем и Глинкой.
- Сквер Памяти Героев с вечным огнём и могилой Михаила Егорова, водрузившего Знамя Победы на Рейхстаге. Вспомним о подвигах смолян в 1812 и 1941-1945 годах.
- Площадь Ленина — сердце города.
- Площадь Победы с памятником Александру Твардовскому и Василию Тёркину.
- Башня Громовая, красивейшая из сохранившихся.
- Старинные улочки, где вы почувствуете атмосферу былых эпох.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Ford Kuga.
- Прогулка ориентирована на взрослых, подростков, интересующихся историей, и тех, кто не может или не хочет много ходить.
- По согласованию можно включить в маршрут и другие объекты.
- При желании можем сделать паузу для кофе или чая.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Днепра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 525 туристов
Со Смоленском связана вся моя жизнь. По образованию я учитель истории, а ещё я аккредитованный гид-экскурсовод. Люблю путешествовать, поэтому знаю, что нужно путешественникам — грамотный местный житель, который поведает о своём городе.
Н
Александра отлично владеет информацией, приятный собеседник. Экскурсия проходила свободно, нас не торопила и не подгоняла, было время закупить сувениры (я старалась это делать оперативно, чтоб не сбивать основную программу), терпиливо
К
Огромное спасибо Александре за прекрасную и содержательную экскурсию! Получили истинное удовольствие от общения с Александрой! Рекомендую всем путешественникам!
М
Смоленск прекрасен, особенно в сопровождении такого замечательного гида! Посетили все знаковые достопримечательности (в том числе на отдалении от исторического центра благодаря автомобильному формату). Александра глубоко знает свой предмет. Ей удалось за отведенное на экскурсию время буквально погрузить нас в великую историю России, в которой Смоленск на протяжении тысячелетия играл ключевую роль. Однозначно рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом.
Н
сегодня первый раз посетили г Смоленск. чудесная гид Александра показала нам свой замечательный город. Александра профессионально рассказала про историю,легенды города. Мы не заметили как пролетело время. рекомендую гида-интресный,профессиональный рассказчик,душевный человек,которая любит свой город. Спасибо за чудесную экскурсию! влюбились в город,приедем ещё летом! рекомендую
Замечательная экскурсия, проведённая Александрой! Экскурсовод рассказывала очень эмоционально, интересно, узнали много нового. Если приедем опять в Смоленск, то обратимся только к ней!!!
До сих пор находимся под приятными впечатлениями!
А
Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Все очень интересно, увлекательно! 👍👍👍👍👍👍👍
