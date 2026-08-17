Маршрут квеста проходит по историческому центру и охватывает ключевые точки: площади, скверы и пешеходные улицы. Но речь пойдёт не о них. А о людях, прославивших наш город.
Задания помогут погрузиться в контекст и заметить детали, а аудио и текстовые истории — узнать о знаменитых уроженцах Смоленска. Свой темп и своя компания — легко, интересно и без привязки к гиду и группе.
Задания помогут погрузиться в контекст и заметить детали, а аудио и текстовые истории — узнать о знаменитых уроженцах Смоленска. Свой темп и своя компания — легко, интересно и без привязки к гиду и группе.
Описание квеста
Вы узнаете:
- кто написал одну из самых популярных русских песен в мире.
- чей голос знаком каждому миллениалу с детства.
- что нужно сделать, чтобы в 24 года стать состоятельным пенсионером.
- и многое другое.
Для кого этот квест:
- в квесте много историй и фактов, поэтому совсем маленьким детям может быть скучно.
- задания рассчитаны на людей с разным уровнем знаний: большинство загадок можно решить, внимательно изучив окружающее пространство и прочитав предоставленную информацию.
Организационные детали
- Квест-экскурсию вы проходите по городу самостоятельно, без гида. Игра доступна в ВК-боте или боте в Telegram.
- Вы получите ссылку для оплаты оставшейся части. После оплаты я выдам доступ к квесту на ваш e-mail. Доступ действителен в течение года. Пройти квест можно один раз, но вся информация сохраняется.
- Протяжённость маршрута — около 3 км, прохождение занимает 1,5–2,5 часа.
- Начинайте в удобное для вас время, проходите в своём темпе и делайте паузы, когда захотите.
- Захватите наушники: истории о городе можно не только читать, но и слушать на протяжении всего маршрута.
- Перед выходом зарядите телефон, чтобы не прерваться на самом интересном. А ещё лучше — возьмите с собой пауэрбанк.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Живу в Смоленске с рождения. Люблю свой город и хочу, чтобы о нём узнавало больше людей — он очень зелёный и приятный для прогулок. В квестах-экскурсиях сочетаю познавательную информацию и игровой формат.
Входит в следующие категории Смоленска
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