Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»

Самостоятельно и в своём темпе вы пройдёте через исторический центр Смоленска. Отыщите на фасадах и памятниках следы разных эпох и увидите, как город прожил несколько судеб. Литовские князья и Речь Посполитая, Наполеон и Великая Отечественная война, купеческая и духовная история города — обо всём этом квест расскажет легко и увлекательно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Как проходит квест

Вы самостоятельно идёте по маршруту с помощью Telegram или Max. На каждой точке бот предложит задание: внимательно рассмотреть памятник, фасад или архитектурную деталь и найти ответ. Застряли — берёте подсказку. После правильного ответа откроется короткая история об этом месте — в текстовом или аудиоформате.

Примеры заданий

У памятника Кутузову скульптор намеренно упустил важную деталь. Нужно заметить, чего не хватает

В бывшей лютеранской кирхе теперь живёт неожиданный вид спорта. Предстоит догадаться, какой

На фасаде дома Будникова — целый каталог того, что выпускал завод. Нужно рассмотреть, что именно

Маршрут по историческому центру

Прогулка начинается на набережной Днепра и проходит вдоль смоленской крепостной стены. По пути вы увидите:

памятники великому князю Владимиру , крестителю Руси, и Михаилу Кутузову , знаменитому полководцу

, крестителю Руси, и , знаменитому полководцу Успенский собор , который строили с перерывами больше века

, который строили с перерывами больше века бывший дом купеческого собрания — старинное здание в центре города

— старинное здание в центре города дом купца Карпилова , где когда-то соседствовали магазин и художественные мастерские

, где когда-то соседствовали магазин и художественные мастерские бывшую лютеранскую кирху , нашедшую неожиданное новое применение

, нашедшую неожиданное новое применение дом Будникова — «живой каталог» продукции местного завода прямо на фасаде

— «живой каталог» продукции местного завода прямо на фасаде пожарное депо с башней-каланчой

с башней-каланчой памятник Михаилу Глинке , уроженцу Смоленщины

, уроженцу Смоленщины могилу генерала Скалона , героя войны 1812 года

, героя войны 1812 года Громовую башню с памятником зодчему Фёдору Коню

Организационные детали