Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»

Самостоятельно и в своём темпе вы пройдёте через исторический центр Смоленска. Отыщите на фасадах и памятниках следы разных эпох и увидите, как город прожил несколько судеб.
Литовские князья и Речь Посполитая, Наполеон и Великая Отечественная война, купеческая и духовная история города — обо всём этом квест расскажет легко и увлекательно.
Литовские князья и Речь Посполитая, Наполеон и Великая Отечественная война, купеческая и духовная история города — обо всём этом квест расскажет легко и увлекательно.
Описание квеста
Как проходит квест
Вы самостоятельно идёте по маршруту с помощью Telegram или Max. На каждой точке бот предложит задание: внимательно рассмотреть памятник, фасад или архитектурную деталь и найти ответ. Застряли — берёте подсказку. После правильного ответа откроется короткая история об этом месте — в текстовом или аудиоформате.
Примеры заданий
- У памятника Кутузову скульптор намеренно упустил важную деталь. Нужно заметить, чего не хватает
- В бывшей лютеранской кирхе теперь живёт неожиданный вид спорта. Предстоит догадаться, какой
- На фасаде дома Будникова — целый каталог того, что выпускал завод. Нужно рассмотреть, что именно
Маршрут по историческому центру
Прогулка начинается на набережной Днепра и проходит вдоль смоленской крепостной стены. По пути вы увидите:
- памятники великому князю Владимиру, крестителю Руси, и Михаилу Кутузову, знаменитому полководцу
- Успенский собор, который строили с перерывами больше века
- бывший дом купеческого собрания — старинное здание в центре города
- дом купца Карпилова, где когда-то соседствовали магазин и художественные мастерские
- бывшую лютеранскую кирху, нашедшую неожиданное новое применение
- дом Будникова — «живой каталог» продукции местного завода прямо на фасаде
- пожарное депо с башней-каланчой
- памятник Михаилу Глинке, уроженцу Смоленщины
- могилу генерала Скалона, героя войны 1812 года
- Громовую башню с памятником зодчему Фёдору Коню
Организационные детали
- Это самостоятельный квест без гида. Его можно поставить на паузу в любой точке
- На всю компанию понадобится один смартфон. На нём должен быть установлен мессенджер Telegram или Max
- Доступ к квесту откроется автоматически после оплаты остатка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Днепра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 190 туристов
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Города России для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Безумно понравилась данная квест-экскурсия! Для нас - семьи с двумя маленькими детьми - это просто подарок!!! Шли неспеша, отвлекаясь на местные ярмарки и развлечения, но дошли квест до конца! Остались очень довольны!
Ребята-разработчики, Вы - молодцы! Я считаю, что за такими экскурсиями - будущее!!! 💪
Ребята-разработчики, Вы - молодцы! Я считаю, что за такими экскурсиями - будущее!!! 💪
Вам был полезен этот отзыв?
Этот формат (экскурсия без гида/ городской квест) просто великолепен. Я не очень люблю групповые экскурсии с незнакомыми людьми, а компаньон-подросток отказался от индивидуальной экскурсии. Мы ходили по маршруту не спеша,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересный квест.
С удовольствием прогулялись по достопримечательностям города без спешки и ожидания других. Такие места куда бы сам никогда не додумался посмотреть и зайти. В восторге все!
И дети 10 лет и взрослые.
Маршрут рассчитан на 50 минут, мы все обошли за 4 сама))), всматривались в каждый момент, потому что надо было правильно ответить на вопрос)))).
В общем мы в восторге!
С удовольствием прогулялись по достопримечательностям города без спешки и ожидания других. Такие места куда бы сам никогда не додумался посмотреть и зайти. В восторге все!
И дети 10 лет и взрослые.
Маршрут рассчитан на 50 минут, мы все обошли за 4 сама))), всматривались в каждый момент, потому что надо было правильно ответить на вопрос)))).
В общем мы в восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
отличная реализация, интересный маршрут. даже было обидно что так быстро кончился. хотим еще. всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
С интересом прогулялись по городу. Увидели то, что вряд ли бы увидели сами. Прошли за два дня, так как в первый поздно начали. Спасибо, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Полагаю, что за этим форматом экскурсии будущее. Очень удобно. Я вообще люблю гулять одна. И здесь замечательно, ни от кого не зависишь, идешь в своем темпе. Ну единственное что плохо, что второй раз уже не так интересно будет. Но я надеюсь что организаторы придумают новый маршрут 😃С
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»»
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«Град велик и мног людьми» - прогулка по древнему Смоленску
Погрузиться в прошлое города и услышать легенды крепостной стены
Начало: На Соборной горе
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
1365 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
11 авг в 14:00
12 авг в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
Сегодня в 16:00
7 авг в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 990 ₽ за экскурсию