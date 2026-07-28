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Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»

Пройти по Смоленску и прочитать в его стенах и памятниках следы разных эпох
Самостоятельно и в своём темпе вы пройдёте через исторический центр Смоленска. Отыщите на фасадах и памятниках следы разных эпох и увидите, как город прожил несколько судеб.

Литовские князья и Речь Посполитая, Наполеон и Великая Отечественная война, купеческая и духовная история города — обо всём этом квест расскажет легко и увлекательно.
5
10 отзывов
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»

Описание квеста

Как проходит квест

Вы самостоятельно идёте по маршруту с помощью Telegram или Max. На каждой точке бот предложит задание: внимательно рассмотреть памятник, фасад или архитектурную деталь и найти ответ. Застряли — берёте подсказку. После правильного ответа откроется короткая история об этом месте — в текстовом или аудиоформате.

Примеры заданий

  • У памятника Кутузову скульптор намеренно упустил важную деталь. Нужно заметить, чего не хватает
  • В бывшей лютеранской кирхе теперь живёт неожиданный вид спорта. Предстоит догадаться, какой
  • На фасаде дома Будникова — целый каталог того, что выпускал завод. Нужно рассмотреть, что именно

Маршрут по историческому центру

Прогулка начинается на набережной Днепра и проходит вдоль смоленской крепостной стены. По пути вы увидите:

  • памятники великому князю Владимиру, крестителю Руси, и Михаилу Кутузову, знаменитому полководцу
  • Успенский собор, который строили с перерывами больше века
  • бывший дом купеческого собрания — старинное здание в центре города
  • дом купца Карпилова, где когда-то соседствовали магазин и художественные мастерские
  • бывшую лютеранскую кирху, нашедшую неожиданное новое применение
  • дом Будникова — «живой каталог» продукции местного завода прямо на фасаде
  • пожарное депо с башней-каланчой
  • памятник Михаилу Глинке, уроженцу Смоленщины
  • могилу генерала Скалона, героя войны 1812 года
  • Громовую башню с памятником зодчему Фёдору Коню

Организационные детали

  • Это самостоятельный квест без гида. Его можно поставить на паузу в любой точке
  • На всю компанию понадобится один смартфон. На нём должен быть установлен мессенджер Telegram или Max
  • Доступ к квесту откроется автоматически после оплаты остатка

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Днепра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 190 туристов
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Города России для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые
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легко пройти мимо. Поэтому я делаю квесты, в которых важно не просто смотреть, а замечать, догадываться и по-новому видеть город. Мои маршруты — это смесь игры и лёгкой экскурсии: без гида, без спешки, в своём темпе. Подходят для свиданий, прогулок с друзьями или просто чтобы выбраться из рутины и провести время чуть интереснее. Я верю, что города раскрываются сильнее, когда ты взаимодействуешь с ними — не как зритель, а как участник.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Безумно понравилась данная квест-экскурсия! Для нас - семьи с двумя маленькими детьми - это просто подарок!!! Шли неспеша, отвлекаясь на местные ярмарки и развлечения, но дошли квест до конца! Остались очень довольны!
Ребята-разработчики, Вы - молодцы! Я считаю, что за такими экскурсиями - будущее!!! 💪
Безумно понравилась данная квест-экскурсия! Для нас - семьи с двумя маленькими детьми - это просто подарок!!!
Безумно понравилась данная квест-экскурсия! Для нас - семьи с двумя маленькими детьми - это просто подарок!!!
Безумно понравилась данная квест-экскурсия! Для нас - семьи с двумя маленькими детьми - это просто подарок!!!
Безумно понравилась данная квест-экскурсия! Для нас - семьи с двумя маленькими детьми - это просто подарок!!!
Безумно понравилась данная квест-экскурсия! Для нас - семьи с двумя маленькими детьми - это просто подарок!!!
Безумно понравилась данная квест-экскурсия! Для нас - семьи с двумя маленькими детьми - это просто подарок!!!
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Плотникова
Этот формат (экскурсия без гида/ городской квест) просто великолепен. Я не очень люблю групповые экскурсии с незнакомыми людьми, а компаньон-подросток отказался от индивидуальной экскурсии. Мы ходили по маршруту не спеша,
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отвлекаясь на отдых, на то, что нас заинтересовало по пути и на "поесть". Вся прогулка у нас заняла часа 4 со всеми отвлечениями от маршрута.

Маршрут удобно составлен, мы прошли вдоль всех основных достопримечательностей города и зашли туда, куда без квеста мы вряд ли додумались бы идти:) Послушали аудио с рассказом об этих достопримечательностях (бот может прислать и текст, если неудобно слушать). Задания в квесте показались нам слишком легкими, но, в принципе, сойдет. (Было бы здорово придумать уровень сложности:))

В общем, однозначно могу всем рекомендовать квест-прогулку по Смоленску. От души! Сергею большое спасибо за такую замечательную экскурсию. Теперь мы планируем пройтись с квестами от организатора по Москве:)

P.S. Я взяла бота в Телеграм, имейте в виду, что могут быть проблемы со связью, поэтому я бы рекомендовала мессенджер Макс.

Этот формат (экскурсия без гида/ городской квест) просто великолепен. Я не очень люблю групповые экскурсии с
Этот формат (экскурсия без гида/ городской квест) просто великолепен. Я не очень люблю групповые экскурсии с
Этот формат (экскурсия без гида/ городской квест) просто великолепен. Я не очень люблю групповые экскурсии с
Этот формат (экскурсия без гида/ городской квест) просто великолепен. Я не очень люблю групповые экскурсии с
Этот формат (экскурсия без гида/ городской квест) просто великолепен. Я не очень люблю групповые экскурсии с
Этот формат (экскурсия без гида/ городской квест) просто великолепен. Я не очень люблю групповые экскурсии с
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А
Очень интересный квест.
С удовольствием прогулялись по достопримечательностям города без спешки и ожидания других. Такие места куда бы сам никогда не додумался посмотреть и зайти. В восторге все!
И дети 10 лет и взрослые.
Маршрут рассчитан на 50 минут, мы все обошли за 4 сама))), всматривались в каждый момент, потому что надо было правильно ответить на вопрос)))).
В общем мы в восторге!
Очень интересный квест.
Очень интересный квест.
Очень интересный квест.
Очень интересный квест.
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Pavel
отличная реализация, интересный маршрут. даже было обидно что так быстро кончился. хотим еще. всем рекомендую!
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Л
С интересом прогулялись по городу. Увидели то, что вряд ли бы увидели сами. Прошли за два дня, так как в первый поздно начали. Спасибо, рекомендуем!
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К
Полагаю, что за этим форматом экскурсии будущее. Очень удобно. Я вообще люблю гулять одна. И здесь замечательно, ни от кого не зависишь, идешь в своем темпе. Ну единственное что плохо, что второй раз уже не так интересно будет. Но я надеюсь что организаторы придумают новый маршрут 😃С
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