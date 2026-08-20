Квест в Смоленске для детей 6-11 лет «Мальчик, который слушал мир»

Где прячется музыка? В дыхании ветра, пении птиц, шуме городских улиц — стоит только прислушаться. Этот квест научит детей замечать необычные звуки вокруг и познакомит с музыкальными инструментами.
Через задания на наблюдательность ребята раскроют главную загадку квеста — узнают имя главного героя, который подарил миру прекрасную музыку.
Через задания на наблюдательность ребята раскроют главную загадку квеста — узнают имя главного героя, который подарил миру прекрасную музыку.
Описание квеста
В чём суть квеста?
- Вы последуете за мальчиком, который умел слышать мир по-особенному
- Вас ждут весёлые аудиозадания на слуховое восприятие и логику, знакомство с разными инструментами — звенящими, стучащими, поющими — и звуки, которые обычно остаются незамеченными в повседневной суете
- В конце раскроется главный секрет — имя таинственного героя, благодаря которому мир узнал чудесную музыку
А какой маршрут?
Путь пройдёт по центру Смоленска — через сквер у Громовой башни, сад «Блонье» и улицу Маяковского.
Организационные детали
- Вы проходите квест самостоятельно, без гида. Он доступен в ВК-боте или боте в Telegram
- Одним из участников обязательно должен быть взрослый. Именно он будет получать задания. В некоторых точках маршрута взрослому будет доступна дополнительная полезная информация
- Вы получите ссылку для оплаты оставшейся части. После оплаты я выдам доступ к квесту на ваш e-mail. Доступ действителен в течение года. Пройти квест можно один раз, но вся информация сохраняется
- Протяжённость маршрута — около 1,3 км
- Начинайте в удобное для вас время, проходите в своём темпе и делайте паузы, когда захотите
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера имени А.С. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Живу в Смоленске с рождения. Люблю свой город и хочу, чтобы о нём узнавало больше людей — он очень зелёный и приятный для прогулок. В квестах-экскурсиях сочетаю познавательную информацию и игровой формат.
Входит в следующие категории Смоленска
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