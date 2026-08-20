Легенды гласят, что в городе однажды пропало вдохновение. Художники, музыканты и писатели ощутили, как их творческая энергия ускользает. Но в тени этого упадка скрыты артефакты, способные вернуть Смоленску былое величие. Вы отправитесь на их поиски. Решите головоломки, разгадаете тайны и восстановите связь между искусством и жизнью на Октябрьской.
Описание квеста
На улице Октябрьской Революции вы увидите:
- кинотеатр «Современник» и арт-объект «Площадь звёзд».
- памятник космонавту.
- Громовую башню.
- место, где раньше был православный храм, о котором теперь мало кто знает.
В чём суть квеста:
- Вас ждут 15 заданий: головоломки, шифры, словесные загадки, ребусы.
- Вы будете рассматривать фасады, памятники, скульптуры и необычные городские детали: в квесте они превращаются в подсказки и помогают продвигаться по сюжету.
- Узнаете интересные факты об улице и объектах, которые на ней расположены.
- Вспомните литературные произведения, фильмы и деятелей искусства.
- Атмосфера квеста — мистическая и готическая. Для большего антуража на прогулку можно отправиться вечером, когда на улице уже темно.
Организационные детали
- Вы проходите квест самостоятельно, без гида. Игра доступна в ВК-боте или боте в Telegram.
- Вы получите ссылку для оплаты оставшейся части. После оплаты я выдам доступ к квесту на ваш e-mail. Доступ действителен в течение года. Пройти квест можно один раз, но вся информация сохраняется.
- Протяжённость маршрута — около 1,6 км.
- Начинайте в удобное для вас время, проходите в своём темпе и делайте паузы, когда захотите.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Живу в Смоленске с рождения. Люблю свой город и хочу, чтобы о нём узнавало больше людей — он очень зелёный и приятный для прогулок. В квестах-экскурсиях сочетаю познавательную информацию и игровой формат.
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