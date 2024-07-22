Аудиогиды и аудиоэкскурсии Смоленска

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Смоленске, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Пешая
3 отзыва
2 часа
Аудиогид
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Смоленск на ладони: аудиопрогулка по Соборному холму
Пешая
2 часа
Аудиогид
Смоленск на ладони: аудиопрогулка по Соборному холму
Познакомиться с историй древнего города и побывать в его сакральных местах
Начало: У памятника Владимиру Мономаху на Архиерейском дво...
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 08:00
27 окт в 08:00
590 за человека
Мистический Смоленск: аудиоэкскурсия по Вознесенскому холму
Пешая
2 часа
Аудиогид
Мистический Смоленск: аудиоэкскурсия по Вознесенскому холму
Начало: Улица Коненкова, 9 а
«Эта аудиоэкскурсия в приложении будет интересна и взрослым, и детям, а также блогерам, любителям истории, необычных рассказов, малоизвестных исторических фактов и городских легенд, в основе которых лежат подлинные события»
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
  2. Смоленск на ладони: аудиопрогулка по Соборному холму
  3. Мистический Смоленск: аудиоэкскурсия по Вознесенскому холму
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Успенский Собор
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в октябре 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 590. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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