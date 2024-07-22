2 часа
Аудиогид
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Смоленск на ладони: аудиопрогулка по Соборному холму
Познакомиться с историй древнего города и побывать в его сакральных местах
Начало: У памятника Владимиру Мономаху на Архиерейском дво...
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 08:00
27 окт в 08:00
590₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Мистический Смоленск: аудиоэкскурсия по Вознесенскому холму
Начало: Улица Коненкова, 9 а
«Эта аудиоэкскурсия в приложении будет интересна и взрослым, и детям, а также блогерам, любителям истории, необычных рассказов, малоизвестных исторических фактов и городских легенд, в основе которых лежат подлинные события»
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр22 июля 2024Аудио экскурсия интересная. но в Смоленске я не был. так получилось.
- ТТатьяна25 сентября 2023Замечательная экскурсия. Посетили прекрасный парк, увидели восхительные творения Малютина. Узнали много интересного о Тенишевой М. К, ее семье, друзьчх и сорантниках. Александр умеет подать исторический материал легко и просто для восприятия.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Смоленску в октябре 2024
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