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края. Мощные зубры привели в восторг, Такие красавцы, сильные, мощные и любопытные! Интересен был музей Пржевальского, его преемник Козлов сохранил много ценных личных вещей ученого. Дом, в котором сейчас музей, тоже очень понравился. Настоящий барский дом. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу, Михаилу. Он позаботился обо всем, организовал вкуснейший обед и рассказал о своем крае много интересного. От него мы узнали об очень интересных людях этого края. Если будет возможность, приедем летом, много интересного скрыто под снегом.))) Всем советуем!!!!