Ночные прогулки и экскурсии Смоленска

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Смоленске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
Смоленск на бегу
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
38 башен Смоленска - уникальное путешествие в прошлое
Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
17 июня в 08:30
20 июня в 08:30
8 000 за всё до 5 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Смоленск 12 века: храмы и руины
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена
Начало: На площади Победы
30 июня в 15:00
1 июля в 15:00
от 10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
    читать дальше

    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • С
    Софья
    23 апреля 2024
    Смоленск сквозь века
    Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули
    читать дальше

    и древние века, и современность, обсудили сериал "Вампиры средней полосы". Полазили по интересным местам, узнали много мистических историй и легенд. Обязательно вернемся на большую экскурсию в сопровождении Вадима. Спасибо большое! Мы прекрасно провели время!

  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
    читать дальше

    всем заснеженным дорогам. Продумал и питание, и содержание программы. Красивые места. Чудесные люди, с которыми мы во время экскурсии встретились. Прекрасный музей Пржевальского. Большое желание побывать здесь летом или ранней осенью. Благодарю Олега за доставленную радость!

  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
    читать дальше

    края. Мощные зубры привели в восторг, Такие красавцы, сильные, мощные и любопытные! Интересен был музей Пржевальского, его преемник Козлов сохранил много ценных личных вещей ученого. Дом, в котором сейчас музей, тоже очень понравился. Настоящий барский дом. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу, Михаилу. Он позаботился обо всем, организовал вкуснейший обед и рассказал о своем крае много интересного. От него мы узнали об очень интересных людях этого края. Если будет возможность, приедем летом, много интересного скрыто под снегом.))) Всем советуем!!!!

  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2023
    Смоленск на бегу
    Замечательно - прекрасный экскурсовод, подача материала, всë интересно и удобно!
  • М
    Марина
    13 ноября 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Отличная экскурсия! Одна из лучших в моей жизни! Михаил так интересно рассказывал и подобрал такой увлекательный маршрут, что мы не
    читать дальше

    заметили дождя и холода, 12 часов пролетели незаметно! Михаил отвечал на любые вопросы широко и развернуто, он помнит множество фактов и историй о Смоленске и области. Было приятно провести время с гидом, который искренне любит свой город и регион. Обязательно вернёмся снова! Всем рекомендую!

  • К
    Ксения
    29 ноября 2022
    38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
    Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!) Рекомендую!))
  • М
    Марина
    2 мая 2022
    Смоленск на бегу
    Мы уже рекомендуем эту экскурсию друзьям)) Михаил потрясающий профессионал и очень увлеченный гид, при этом экскурсия не перегружена потоком «сложной»
    читать дальше

    информацией. Мы всё время были во внимании. Будут стихи, проза, горки, спуски, фишечки… Вы будете вовлечены на 200%. Ваше тело будет благодарно вам за 8 км смены нагрузки, а мозг получит порцию интересной информации.

  • Н
    Наталья
    2 мая 2022
    Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
    Очень порнавилось! Михаил интересный человек, прекрасный экскурсовод! Познакомились со Смоленском от времен его создания до современного губернатора. И храм, и военные памятники и тенистые аллеи парка, нагулялись от души. Спасибо, это было здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Смоленск сквозь века
  2. Прекрасный день в Смоленском Поозерье
  3. Смоленск на бегу
  4. 38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
  5. Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «Ночные», 120 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам