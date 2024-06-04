1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
38 башен Смоленска - уникальное путешествие в прошлое
Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
17 июня в 08:30
20 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена
Начало: На площади Победы
30 июня в 15:00
1 июля в 15:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- ССофья23 апреля 2024Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули
- ИИрина15 января 2024Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
- ССветлана8 января 2024Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
- ЕЕкатерина14 ноября 2023Замечательно - прекрасный экскурсовод, подача материала, всë интересно и удобно!
- ММарина13 ноября 2023Отличная экскурсия! Одна из лучших в моей жизни! Михаил так интересно рассказывал и подобрал такой увлекательный маршрут, что мы не
- ККсения29 ноября 2022Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!) Рекомендую!))
- ММарина2 мая 2022Мы уже рекомендуем эту экскурсию друзьям)) Михаил потрясающий профессионал и очень увлеченный гид, при этом экскурсия не перегружена потоком «сложной»
- ННаталья2 мая 2022Очень порнавилось! Михаил интересный человек, прекрасный экскурсовод! Познакомились со Смоленском от времен его создания до современного губернатора. И храм, и военные памятники и тенистые аллеи парка, нагулялись от души. Спасибо, это было здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «Ночные», 120 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август