S Sergey

Очень круто!

Несмотря на то, что не удалось пройти за один день, так как начали вечером около 8, но нам повезло с погодой: мы никуда не спешили, заходили в кафешки, магазинчики, фоткались и решали загадки. Большое количество информации организовано в такой немаленький путь с вниманием к деталям (где перейти улицу, когда сделать паузу, куда зайти за сувенирами).

Большое спасибо!