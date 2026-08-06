Гуляя по Смоленску, легко пройти мимо достопримечательностей и не заметить интересного.
А ведь башни, соборы, площади и улочки скрывают множество тайн и загадок! Предлагаем разгадать их, узнать интересные факты о городе и взглянуть на Смоленск по-новому.
Проходите квест в своём темпе, а если захочется, делайте паузы и заглядывайте в музеи и храмы по пути.
А ведь башни, соборы, площади и улочки скрывают множество тайн и загадок! Предлагаем разгадать их, узнать интересные факты о городе и взглянуть на Смоленск по-новому.
Проходите квест в своём темпе, а если захочется, делайте паузы и заглядывайте в музеи и храмы по пути.
Описание квеста
- Вы пройдёте по ключевым местам исторического центра и увидите башни крепостной стены, Успенский собор на Соборной горе, центральные площади, скверы и пешеходные улицы
- По пути вам встретятся музеи и храмы — можно сделать паузу и заглянуть внутрь
- Загадки не дадут заскучать и помогут глубже погрузиться в город, а не просто пройти мимо достопримечательностей
- Шаг за шагом соберёте картину города: его историю, атмосферу и характер
Вы узнаете:
- историю становления одного из самых древних городов России
- почему Смоленск называют городом-щитом
- чем уникален Успенский собор — жемчужина города
- в чём особенности крупнейшей сохранившейся кирпичной крепости в мире
Важно: если стартуете во второй половине дня, заранее проверьте часы работы Успенского собора — иначе рискуете прийти к закрытым дверям. Если так и вышло, задания по собору можно выполнить по подсказкам в боте.
Организационные детали
- Квест-экскурсию вы проходите самостоятельно, без гида. Игра доступна в ВК-боте — он работает даже при ограничениях интернета
- Захватите наушники — истории о городе можно не только читать, но и слушать
- Протяжённость маршрута — около 4,5 км, прохождение занимает 3–3,5 ч без учёта посещения музеев по пути и пауз
- Маршрут обзорный и длинный, с упором на информацию — историй и фактов о городе здесь много, поэтому совсем маленьким детям может быть скучно. Задания рассчитаны на людей с разным уровнем знаний: большинство загадок можно решить, внимательно изучив окружающее пространство и прочитав предоставленную информацию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Успенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Живу в Смоленске с рождения. Люблю свой город и хочу, чтобы о нём узнавало больше людей — он очень зелёный и приятный для прогулок. В квестах-экскурсиях сочетаю познавательную информацию и игровой формат.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Очень круто!
Несмотря на то, что не удалось пройти за один день, так как начали вечером около 8, но нам повезло с погодой: мы никуда не спешили, заходили в кафешки, магазинчики, фоткались и решали загадки. Большое количество информации организовано в такой немаленький путь с вниманием к деталям (где перейти улицу, когда сделать паузу, куда зайти за сувенирами).
Большое спасибо!
Несмотря на то, что не удалось пройти за один день, так как начали вечером около 8, но нам повезло с погодой: мы никуда не спешили, заходили в кафешки, магазинчики, фоткались и решали загадки. Большое количество информации организовано в такой немаленький путь с вниманием к деталям (где перейти улицу, когда сделать паузу, куда зайти за сувенирами).
Большое спасибо!
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Нам квест понравился! Гуляли с мужем и детьми (11 и 6). Для младшей было, конечно, тяжеловато, но старший ей помогал. Некоторые задания были сложными и для родителей (например, с нотами), но хорошо, что есть подсказки). Удобный формат аудио-файлов: коротко, но по делу. Прогулка прошла отлично: в своём темпе, с остановками, перекусами, временем побегать на детской площадке. Спасибо!
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