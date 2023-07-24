Мифы и легенды Смоленска

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Друзья, а вы знаете, что у нас в нашем славном и древнем городе живут вампиры. Да, да, не удивляйтесь. Они живут среди нас. А еще у нас много призраков и духов. И у каждого из них есть своя история. Приглашаю вас на страшно интересную экскурсию по нашему древнему городу.
Мифы и легенды Смоленска
Мифы и легенды Смоленска
Мифы и легенды Смоленска
Мифы и легенды Смоленска
Мифы и легенды Смоленска
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Смоленский дом-призрак
  • Башни крепостной стены «Веселуха»
  • Католический костел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Смоленск — это компактный город, но с богатейшей историей и разнообразием, которые делают каждый его памятник, здание и улицу настоящими жемчужинами. Пешеходные прогулки предоставляют возможность более детально изучить все архитектурные и исторические достопримечательности, а также заглянуть в каждый уголок этого прекрасного места. Что вас ждет:Многие из вас смотрели сериал «Вампиры средней полосы». А снимался он в нашем городе. И я хочу предложить вам прогуляться по местам съёмок, поговорить о главных героях, истории появления «вампиров» в Смоленске и почему они выбрали именно его.
Наш город за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством различных преданий, легенд, тайн и мистических историй, о которых я вам расскажу на своей экскурсии.
Что вы увидите:• Вы увидите смоленский дом-призрак.
  • Башни крепостной стены «Веселуха» и другие, возле которых мы побываем и услышим их страшные истории.
  • Узнаем историю старого католического костёла, где тоже живёт свой призрак.
  • И многое, многое другое.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
24 июля 2023
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за экскурсию по истории Смоленской крепости. Интересная подача, необычный маршрут, виртуозное владение историческим материалом позволили нам почувствовать дыхание и суть ушедших веков. Очень впечатляюще! СПАСИБО Дмитрий!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Смоленская Крепость
Популярные места
Лопатинский сад
Природа и пейзажи
Мифы и легенды

Похожие туры из Смоленска

Тысячелетняя история Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
214 отзывов
Тысячелетняя история Смоленска
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
ул. Пржевальского д. 3
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
3 500 за всё до 10 чел.
О Смоленске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
74 отзыва
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
в сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
3 500 за всё до 10 чел.
Мистический Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
на улице Бакунина
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
3 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Смоленске
ХОРОШО
🧭
ТАМ