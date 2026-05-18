Друзья, а вы знаете, что у нас в нашем славном и древнем городе живут вампиры. Да, да, не удивляйтесь. Они живут среди нас. А еще у нас много призраков и духов. И у каждого из них есть своя история. Приглашаю вас на страшно интересную экскурсию по нашему древнему городу.
Описание экскурсииСмоленск — это компактный город, но с богатейшей историей и разнообразием, которые делают каждый его памятник, здание и улицу настоящими жемчужинами. Пешеходные прогулки предоставляют возможность более детально изучить все архитектурные и исторические достопримечательности, а также заглянуть в каждый уголок этого прекрасного места. Что вас ждет:Многие из вас смотрели сериал «Вампиры средней полосы». А снимался он в нашем городе. И я хочу предложить вам прогуляться по местам съёмок, поговорить о главных героях, истории появления «вампиров» в Смоленске и почему они выбрали именно его. Наш город за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством различных преданий, легенд, тайн и мистических историй, о которых я вам расскажу на своей экскурсии. Что вы увидите:• Вы увидите смоленский дом-призрак.
- Башни крепостной стены «Веселуха» и другие, возле которых мы побываем и услышим их страшные истории.
- Узнаем историю старого католического костёла, где тоже живёт свой призрак.
- И многое, многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смоленский дом-призрак
- Башни крепостной стены «Веселуха»
- Католический костел
- Места съемок сериала «Вампиры средней полосы»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Башня Громовая, ул. Октябрьской Революции, д3,к. 1
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень разносторонняя и увлекательная экскурсия. Дмитрий провел не только по местам, связанным со съемками фильма и прототипами некоторых главных героев, но и по ходу всей эксурсии очень много рассказл об исторических событиях, произошедших на Смоленской земле. Экскурсия интересная, неутомительная. Подача материала от Дмитрия "с душой", чувтсвуется неподдельный интерес к истории.
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Е
Спасибо Дмитрию за интереснейшие два с половиной часа!! До экскурсии ходила и даже не подозревала о куче секретов! Тот же Лопатинский сад открылся для нас с неожиданной стороны!
А чего стоит
А чего стоит
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А
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за экскурсию по истории Смоленской крепости. Интересная подача, необычный маршрут, виртуозное владение историческим материалом позволили нам почувствовать дыхание и суть ушедших веков. Очень впечатляюще! СПАСИБО Дмитрий!
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Е
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