Смоленск — это компактный город, но с богатейшей историей и разнообразием, которые делают каждый его памятник, здание и улицу настоящими жемчужинами. Пешеходные прогулки предоставляют возможность более детально изучить все архитектурные и исторические достопримечательности, а также заглянуть в каждый уголок этого прекрасного места. Что вас ждет:Многие из вас смотрели сериал «Вампиры средней полосы». А снимался он в нашем городе. И я хочу предложить вам прогуляться по местам съёмок, поговорить о главных героях, истории появления «вампиров» в Смоленске и почему они выбрали именно его.

Наш город за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством различных преданий, легенд, тайн и мистических историй, о которых я вам расскажу на своей экскурсии.

Что вы увидите:• Вы увидите смоленский дом-призрак.