Друзья, а вы знаете, что у нас в нашем славном и древнем городе живут вампиры. Да, да, не удивляйтесь. Они живут среди нас. А еще у нас много призраков и духов. И у каждого из них есть своя история. Приглашаю вас на страшно интересную экскурсию по нашему древнему городу.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Смоленский дом-призрак
- Башни крепостной стены «Веселуха»
- Католический костел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Смоленск — это компактный город, но с богатейшей историей и разнообразием, которые делают каждый его памятник, здание и улицу настоящими жемчужинами. Пешеходные прогулки предоставляют возможность более детально изучить все архитектурные и исторические достопримечательности, а также заглянуть в каждый уголок этого прекрасного места. Что вас ждет:Многие из вас смотрели сериал «Вампиры средней полосы». А снимался он в нашем городе. И я хочу предложить вам прогуляться по местам съёмок, поговорить о главных героях, истории появления «вампиров» в Смоленске и почему они выбрали именно его.
Наш город за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством различных преданий, легенд, тайн и мистических историй, о которых я вам расскажу на своей экскурсии.
Что вы увидите:• Вы увидите смоленский дом-призрак.
- Башни крепостной стены «Веселуха» и другие, возле которых мы побываем и услышим их страшные истории.
- Узнаем историю старого католического костёла, где тоже живёт свой призрак.
- И многое, многое другое.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
24 июля 2023
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за экскурсию по истории Смоленской крепости. Интересная подача, необычный маршрут, виртуозное владение историческим материалом позволили нам почувствовать дыхание и суть ушедших веков. Очень впечатляюще! СПАСИБО Дмитрий!
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