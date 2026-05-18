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Друзья, а вы знаете, что у нас в нашем славном и древнем городе живут вампиры. Да, да, не удивляйтесь. Они живут среди нас. А еще у нас много призраков и духов. И у каждого из них есть своя история. Приглашаю вас на страшно интересную экскурсию по нашему древнему городу.