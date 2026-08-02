26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мистический Смоленск

Таинственные страницы истории города
Как и любой древний город, Смоленск за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством преданий, легенд и мистических историй. Рассказ о них — вовсе не напомнит вам сборник страшилок из пионерлагеря.

Это будет прогулка по нетуристическим уголкам города с погружением в мир вполне реальных историй, которыми и образованным людям в XXI веке не стыдно попугать друг друга.
5
94 отзыва
Мистический Смоленск
Мистический Смоленск
Мистический Смоленск

Описание экскурсии

Мистические места Смоленска

Вы побываете в городском парке, раскинувшемся на валах старой крепости, внутри которых сохранились казематы, где в XVIII веке томились непростые узники. Погуляем по старому кладбищу, которое в современных городах, как известно, «всегда где-то рядом». Пройдём мимо башни Смоленской крепостной стены, куда ведет подземный ход. Поговорим о пророке Иване Яковлевиче возле стен семинарии, в которой он учился.

Предания и легенды города

Я расскажу вам о первом теософском обществе в России, о волшебном зеркале средневекового чернокнижника, которое оказалось на Смоленщине, а также о пророчествах писателя-фантаста Александра Беляева. Вы познакомитесь с не просто «нехорошей» квартирой, а целым «нехорошим небоскребом». Увидите башню Веселуху, подземелья которой облюбовали фальшивомонетчики, и место, где можно обнулить «счетчик предыдущих неудач и поражений».

И, конечно же, загадаем желание в самом правильном для этого месте!:-)

Организационные детали

  • В группах до 10 человек используется радиогид, где каждый путешественник слушает рассказ гида через гарнитуру, что позволяет находиться на безопасном расстоянии друг от друга.
  • По протяженности маршрут составляет 2 км., но проходит по пересеченной холмистой местности — для прогулки выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Бакунина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 4460 туристов
Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
2
3
3
2
1
А
Отличная экскурсия по хорошо продуманному и несложному маршруту. Интересно было не только взрослым, но и подросткам.
Так или иначе проходит по большей части основных мест Смоленска и может быть интересна тем, кто самостоятельно изучал историю города, а также тем, кто приехал во второй раз.
Отличная экскурсия по хорошо продуманному и несложному маршруту. Интересно было не только взрослым, но и подросткам.
Отличная экскурсия по хорошо продуманному и несложному маршруту. Интересно было не только взрослым, но и подросткам.
Отличная экскурсия по хорошо продуманному и несложному маршруту. Интересно было не только взрослым, но и подросткам.
Отличная экскурсия по хорошо продуманному и несложному маршруту. Интересно было не только взрослым, но и подросткам.
Отличная экскурсия по хорошо продуманному и несложному маршруту. Интересно было не только взрослым, но и подросткам.
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Юлия
прекрасная экскурсия, совсем не скучно и не напряжно даже для подростков! маршрут интересный, петляли так, что я с ужасом представляла, сколько будем идти обратно, а оказалось, что конечная точка возле нашего дома😁
прекрасная экскурсия, совсем не скучно и не напряжно даже для подростков! маршрут интересный, петляли так, что
прекрасная экскурсия, совсем не скучно и не напряжно даже для подростков! маршрут интересный, петляли так, что
прекрасная экскурсия, совсем не скучно и не напряжно даже для подростков! маршрут интересный, петляли так, что
прекрасная экскурсия, совсем не скучно и не напряжно даже для подростков! маршрут интересный, петляли так, что
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Е
Были на экскурсии с маленьким ребенком, Наталья была не против Нам все понравилось, маршрут хороший Остались довольны прогулкой
Были на экскурсии с маленьким ребенком, Наталья была не против Нам все понравилось, маршрут хороший Остались довольны прогулкой
Были на экскурсии с маленьким ребенком, Наталья была не против Нам все понравилось, маршрут хороший Остались довольны прогулкой
Были на экскурсии с маленьким ребенком, Наталья была не против Нам все понравилось, маршрут хороший Остались довольны прогулкой
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Н
Отличная, экскурсия! Прогулялись по мистическим местам, узнали много интересного и необычного. Рекомендуем!!!
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Марина
Первый раз брали индивидуальную экскурсию и остались очень довольны. Наталья очень приятный человек и интересный рассказчик. Понравился формат - это экскурсия-общение, диалог, где можно задавать вопросы и двигаться в направлении, которое интересно именно нам. Как будто бы погуляли по Смоленску с другом, который все знает про этот город. Всем рекомендуем!
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О
Очень понравился гид Наталья. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
Очень понравился гид Наталья. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
Очень понравился гид Наталья. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
Очень понравился гид Наталья. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
Очень понравился гид Наталья. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
Очень понравился гид Наталья. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
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