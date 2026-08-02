26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Как и любой древний город, Смоленск за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством преданий, легенд и мистических историй. Рассказ о них — вовсе не напомнит вам сборник страшилок из пионерлагеря. Это будет прогулка по нетуристическим уголкам города с погружением в мир вполне реальных историй, которыми и образованным людям в XXI веке не стыдно попугать друг друга.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мистические места Смоленска

Вы побываете в городском парке, раскинувшемся на валах старой крепости, внутри которых сохранились казематы, где в XVIII веке томились непростые узники. Погуляем по старому кладбищу, которое в современных городах, как известно, «всегда где-то рядом». Пройдём мимо башни Смоленской крепостной стены, куда ведет подземный ход. Поговорим о пророке Иване Яковлевиче возле стен семинарии, в которой он учился.

Предания и легенды города

Я расскажу вам о первом теософском обществе в России, о волшебном зеркале средневекового чернокнижника, которое оказалось на Смоленщине, а также о пророчествах писателя-фантаста Александра Беляева. Вы познакомитесь с не просто «нехорошей» квартирой, а целым «нехорошим небоскребом». Увидите башню Веселуху, подземелья которой облюбовали фальшивомонетчики, и место, где можно обнулить «счетчик предыдущих неудач и поражений».

И, конечно же, загадаем желание в самом правильном для этого месте!:-)

Организационные детали