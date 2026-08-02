26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы побываете в городском парке, раскинувшемся на валах старой крепости, внутри которых сохранились казематы, где в XVIII веке томились непростые узники. Погуляем по старому кладбищу, которое в современных городах, как известно, «всегда где-то рядом». Пройдём мимо башни Смоленской крепостной стены, куда ведет подземный ход. Поговорим о пророке Иване Яковлевиче возле стен семинарии, в которой он учился.
Предания и легенды города
Я расскажу вам о первом теософском обществе в России, о волшебном зеркале средневекового чернокнижника, которое оказалось на Смоленщине, а также о пророчествах писателя-фантаста Александра Беляева. Вы познакомитесь с не просто «нехорошей» квартирой, а целым «нехорошим небоскребом». Увидите башню Веселуху, подземелья которой облюбовали фальшивомонетчики, и место, где можно обнулить «счетчик предыдущих неудач и поражений».
И, конечно же, загадаем желание в самом правильном для этого месте!:-)
Организационные детали
В группах до 10 человек используется радиогид, где каждый путешественник слушает рассказ гида через гарнитуру, что позволяет находиться на безопасном расстоянии друг от друга.
По протяженности маршрут составляет 2 км., но проходит по пересеченной холмистой местности — для прогулки выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бакунина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 4460 туристов
Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
2
3
3
2
–
1
–
А
Анатолий
Отличная экскурсия по хорошо продуманному и несложному маршруту. Интересно было не только взрослым, но и подросткам. Так или иначе проходит по большей части основных мест Смоленска и может быть интересна тем, кто самостоятельно изучал историю города, а также тем, кто приехал во второй раз.
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Юлия
прекрасная экскурсия, совсем не скучно и не напряжно даже для подростков! маршрут интересный, петляли так, что я с ужасом представляла, сколько будем идти обратно, а оказалось, что конечная точка возле нашего дома😁
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Е
ЕКАТЕРИНА
Были на экскурсии с маленьким ребенком, Наталья была не против Нам все понравилось, маршрут хороший Остались довольны прогулкой
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Н
Наталья
Отличная, экскурсия! Прогулялись по мистическим местам, узнали много интересного и необычного. Рекомендуем!!!
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Марина
Первый раз брали индивидуальную экскурсию и остались очень довольны. Наталья очень приятный человек и интересный рассказчик. Понравился формат - это экскурсия-общение, диалог, где можно задавать вопросы и двигаться в направлении, которое интересно именно нам. Как будто бы погуляли по Смоленску с другом, который все знает про этот город. Всем рекомендуем!
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О
Оксана
Очень понравился гид Наталья. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!