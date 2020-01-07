26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Таинственные страницы истории города

Наталья
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Наталья – ваш гид
Как и любой древний город, Смоленск за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством преданий, легенд и мистических историй.

Рассказ о них — вовсе не напомнит вам сборник страшилок из пионерлагеря.

Это будет прогулка по нетуристическим уголкам города с погружением в мир вполне реальных историй, которыми и образованным людям в XXI веке не стыдно попугать друг друга.
2450 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Бакунина
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У этой экскурсии26 отзывов
4.88
Мистический Смоленск
Мистический Смоленск

Что вас ожидает

Мистические места Смоленска
Вы побываете в городском парке, раскинувшемся на валах старой крепости, внутри которых сохранились казематы, где в XVIII веке томились непростые узники. Погуляем по старому кладбищу, которое в современных городах, как известно, «всегда где-то рядом». Пройдём мимо башни Смоленской крепостной стены, куда ведет подземный ход. Поговорим о пророке Иване Яковлевиче возле стен семинарии, в которой он учился.

Предания и легенды города
Я расскажу вам о первом теософском обществе в России, о волшебном зеркале средневекового чернокнижника, которое оказалось на Смоленщине, а также о пророчествах писателя-фантаста Александра Беляева. Вы познакомитесь с не просто «нехорошей» квартирой, а целым «нехорошим небоскребом». Увидите башню Веселуху, подземелья которой облюбовали фальшивомонетчики, и место, где можно обнулить «счетчик предыдущих неудач и поражений».

И, конечно же, загадаем желание в самом правильном для этого месте! :-)

Организационные детали

По протяженности маршрут составляет 2 км., но проходит по пересеченной холмистой местности — для прогулки выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.

Мистический Смоленск
Мистический Смоленск
Мистический Смоленск
Мистический Смоленск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Бакунина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я родилась в Смоленске, здесь же закончила истфак Смоленского педагогического института и годичные курсы экскурсоводов. Работаю с группами и индивидуальными туристами. Люблю открывать город с неизведанных сторон.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Наталья прекрасно знает историю Смоленска, умеет интересно рассказывать, используя разные точки зрения на одно и то же событие. Выбрали экскурсию по желанию дочери-подростка, взрослым, довольно далеким от мистики, тоже было интересно. Спасибо
2 декабря 2019
Просто и хорошо!
20 ноября 2019
Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Столько интересных, необычных фактов делают экскурсию очень познавательной и нескучной, и вместе с тем - содержательной, присутствует историческая информация и неординарная, о которой вряд ли где-то узнаешь. Наталье удалось сделать маршрут несложным и увлекательным несмотря на капризы погоды. Замечательный день и удивительный город. :)
8 ноября 2019
Понравилось абсолютно всё! Маршрут продуман отлично, очень интересные истории, хочется слушать и слушать. Однозначно рекомендую! Спасибо за потрясающую экскурсию.
27 июля 2019
Великолепная экскурсия!
14 июля 2019
Спасибо гиду Наталье за экскурсию. )
Араксия
19 апреля 2019
Спасибо огромное Наталье! Очень увлекательная экскурсия!
18 марта 2019
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Наталья грамотна, компитентна, с хорошо поставленой речью.Просто март не лучшее время для пешеходных прогулок. Нужно проявить воображение, чтоб увидеть как красив Смоленск в летнее время).
17 марта 2019
Хоть погода нас и подвела (было прохладно, что не удивительно для начала марта и даже немного покапал дождик) но время провели отлично! Наталья очень интересно рассказывает. Побывали в таких местах о которых даже в сети не читали, хоть и готовились в поездке. Очень рекомендую.
4 марта 2019
Очень рады, что взяли эту экскурсию, она составила нам основу впечатлений от города! Наталья - весьма приятный экскурсовод с глубокими знаниями о Смоленске, помимо рассказов об истории зданий и мест, отвечала на наши вопросы, всё было здорово. Погода была удачная, но весьма морозная, так что мы передвигались перебежками по тёплым кафе, чтобы не замёрзнуть и продолжать слушать рассказ, за что Наталье большое спасибо.
Ещё 16 отзывов

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Тысячелетняя история СмоленскаТысячелетняя история СмоленскаТысячелетняя история Смоленска
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122 отзыва
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии по Смоленску я покажу главные достопримечательности города и расскажу об основных вехах его истории: о торговом средневековом пути «из варяг в греки», о процветании Смоленского княжества в XII веке, о захватчиках смоленской земли разных эпох, а также о легендах и преданиях города и о современном Смоленске, который называют «бриллиантовой столицей России».
Секретные дворики СмоленскаСекретные дворики СмоленскаСекретные дворики Смоленска
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1 отзыв
Заглянуть в городские закутки и раскрыть их немые тайны
Приглашаю прогуляться по секретным дворикам Смоленска. Нет, они не принадлежат силовым ведомствам, но хорошо спрятаны от глаз любопытствующих, да и многие смоляне не всегда сюда заглядывают. Гуляя по этим задворкам, всего в двух минутах от центральной площади города вы встретите самые неожиданные достопримечательности, о которых я подробнее расскажу на прогулке.

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