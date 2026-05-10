79 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Смоленск вчера, сегодня, завтра

Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а каждый камень рассказывает свою уникальную историю.

Экскурсия «Смоленск вчера, сегодня, завтра» приглашает вас на прогулку по Смоленску, где вы узнаете о его
читать дальшеуменьшить

значении в истории России и мира. Вы посетите древнюю крепость, которая пережила пять осад и до сих пор впечатляет своими масштабами.

Успенский собор откроет перед вами свои двери, чтобы показать икону Смоленской Богоматери Одигитрии, имеющую огромное значение для русской культуры.

Исторические факты о Гнёздовских курганах, роль Смоленска в Великой Отечественной Войне, первая русская надпись и пряники для английской королевы - все это ждет вас во время нашей экскурсии.

Но и это еще не все! Вы узнаете о выдающихся людях, родившихся в Смоленске, и их вкладе в историю и культуру.

Экскурсия пешеходная, но каждый шаг по этому маршруту - это шаг сквозь время, открывающий новые грани истории.

Подарите себе возможность увидеть Смоленск глазами знающего гида и ощутить связь времен, пройдя по местам, где история оживает

5
292 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история
  • 🏰 Древняя архитектура
  • 🕊️ Культурное наследие
  • 📜 Интересные факты
  • 🎭 Знаменитые личности

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Смоленска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы город особенно красив, а туристов меньше, чем в разгар лета. Весной и осенью также можно насладиться атмосферой, но учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит подготовиться к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра

Что можно увидеть

  • Древняя крепость
  • Успенский собор
  • Гнёздовские курганы

Описание экскурсии

  • Древняя крепость XVI-XVII веков, которая пережила пять осад, но и до сих пор является одной из самых протяженных в мире, по которой в последние годы сняли мультфильм и полнометражное кино.
  • Великолепный Успенский собор. Вы познакомитесь с одним из крупнейших соборов в России, в котором хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии.
  • Важные исторические факты. Вы узнаете о 1000 сохранившихся до наших дней Гнёздовских курганов, берегущих тайны зарождения Руси. Я расскажу вам традиционные и экзотические версии происхождения Смоленска. Поговорим о роли города в Великой Отечественной Войне. А также вы узнаете, где нашли первую в мире русскую надпись; какие пряники доставляли к столу английской королевы и какое значение икона Смоленской богоматери имела для Москвы.
  • Кроме того, вы поразитесь тому, как один регион России смог подарить столько выдающихся людей – здесь родился Михаил Глинка, Юрий Гагарин, Николай Пржевальский, Борис Васильев, Юрий Никулин, Александр Твардовский и многие другие талантливые и знаменитые люди.

В результате вы откроете историю Смоленска, его значение в летописи страны и узнаете много новых и интересных фактов, которые помогут вам дополнить картину развития нашего государства.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, часть маршрута проходит по пересеченной местности, поэтому для участников предпочтительна удобная одежда и обувь
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Дети до 18 лет600 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Б. Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3813 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
читать дальшеуменьшить

Крепостные стены и соборы, загадочные викинги и клады, истории героических событий и красочные жизни людей, каньоны в центральной полосе и знаменитые уроженцы этого края — на Смоленщине найдётся всё. А ещё на моих экскурсиях вы узнаете, как стать соучастником городских изменений, волонтёрских акций и интересных инициатив. Сейчас также работаю с командой гидов — каждый из нас с радостью покажет вам Смоленск. Нас отличают накопленный опыт, эмоциональная подача, достоверность фактов, сотня маршрутов в запасе. Мы — аккредитованные гиды по Смоленску и области, Смоленской епархии и национальному парку «Смоленское Поозёрье». Верим, что Смоленск — город удивительных историй. И каждый найдёт здесь свою.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 292 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
267
4
18
3
4
2
3
1
Ольга
Заказали экскурсию, со мной сразу связались и до мельчайших подробностей рассказали, что надо учесть на экскурсии. Прекрасный гид, знает и разбирается в истории Смоленска. Экскурсия 3 часа пролетела на одном дыхании, факты переплетались с интересными рассказами и легендами. Однозначно советую всем гостям города эту экскурсию!
Заказали экскурсию, со мной сразу связались и до мельчайших подробностей рассказали, что надо учесть на экскурсии.
Заказали экскурсию, со мной сразу связались и до мельчайших подробностей рассказали, что надо учесть на экскурсии.
Заказали экскурсию, со мной сразу связались и до мельчайших подробностей рассказали, что надо учесть на экскурсии.
Заказали экскурсию, со мной сразу связались и до мельчайших подробностей рассказали, что надо учесть на экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная обзорная экскурсия. Идеальна для знакомства с городом. Павел - знающий, эмоциональный экскурсовод, увлекательно повествующий об истории любимого города. Рекомендую к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая экскурсию. Технические средства в виде наушников и приемников оказались очень кстати. Группа была немаленькой,
читать дальшеуменьшить

но все всё слышали. Спасибо огромное Михаилу за структурированный рассказ и интересную прогулку. Думаем, что вернёмся в Смоленск летом. Особенно впечатлил Успенский собор- краше и мощнее его по духу не видели.

Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая+2
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Большое спасибо экскурсоводу Андрею. Экскурсия получилась очень живая и запоминающаяся. Андрей настоящий профессионал. Успехов и процветания!
Большое спасибо экскурсоводу Андрею. Экскурсия получилась очень живая и запоминающаяся. Андрей настоящий профессионал. Успехов и процветания!
Большое спасибо экскурсоводу Андрею. Экскурсия получилась очень живая и запоминающаяся. Андрей настоящий профессионал. Успехов и процветания!
Большое спасибо экскурсоводу Андрею. Экскурсия получилась очень живая и запоминающаяся. Андрей настоящий профессионал. Успехов и процветания!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Очень интересная экскурсия! Я уже была,лет пятнадцать назад в Смоленске и то что нам рассказали сегодня, это что то про другой город! С юмором, не скучно, просто 3 часа пролетели как миг! Гарнитура позволяла отойти от гида, не толпится. Были предусмотрены остановки, что бы освежится и погреться. Рекомендую!
Очень интересная экскурсия! Я уже была,лет пятнадцать назад в Смоленске и то что нам рассказали сегодня,
Очень интересная экскурсия! Я уже была,лет пятнадцать назад в Смоленске и то что нам рассказали сегодня,
Очень интересная экскурсия! Я уже была,лет пятнадцать назад в Смоленске и то что нам рассказали сегодня,
Очень интересная экскурсия! Я уже была,лет пятнадцать назад в Смоленске и то что нам рассказали сегодня,
Очень интересная экскурсия! Я уже была,лет пятнадцать назад в Смоленске и то что нам рассказали сегодня,
Очень интересная экскурсия! Я уже была,лет пятнадцать назад в Смоленске и то что нам рассказали сегодня,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую однозначно побывать на этой экскурсии
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Смоленска

Похожие экскурсии на «Смоленск вчера, сегодня, завтра»

Смоленск и Польша
2.5 часа
146 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
«Град велик и мног людьми» - прогулка по древнему Смоленску
Пешая
2 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Град велик и мног людьми» - прогулка по древнему Смоленску
Погрузиться в прошлое города и услышать легенды крепостной стены
Начало: На Соборной горе
Завтра в 12:00
11 авг в 14:30
1365 ₽ за человека
Смоленск духовный
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Смоленск духовный
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
10 авг в 16:00
11 авг в 14:30
от 6000 ₽ за всё до 25 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
Пешая
3 часа
272 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: На ул. Пржевальского
20 авг в 09:30
21 авг в 09:30
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Смоленске
900 ₽ за человека