79 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а каждый камень рассказывает свою уникальную историю.Экскурсия «Смоленск вчера, сегодня, завтра» приглашает вас на прогулку по Смоленску, где вы узнаете о его

значении в истории России и мира. Вы посетите древнюю крепость, которая пережила пять осад и до сих пор впечатляет своими масштабами. Успенский собор откроет перед вами свои двери, чтобы показать икону Смоленской Богоматери Одигитрии, имеющую огромное значение для русской культуры. Исторические факты о Гнёздовских курганах, роль Смоленска в Великой Отечественной Войне, первая русская надпись и пряники для английской королевы - все это ждет вас во время нашей экскурсии. Но и это еще не все! Вы узнаете о выдающихся людях, родившихся в Смоленске, и их вкладе в историю и культуру. Экскурсия пешеходная, но каждый шаг по этому маршруту - это шаг сквозь время, открывающий новые грани истории. Подарите себе возможность увидеть Смоленск глазами знающего гида и ощутить связь времен, пройдя по местам, где история оживает

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Смоленска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы город особенно красив, а туристов меньше, чем в разгар лета. Весной и осенью также можно насладиться атмосферой, но учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит подготовиться к холодам.

Сейчас август — это идеальное время.