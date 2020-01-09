79 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 30 лет. Я очень люблю город Смоленск, в котором живу, и стараюсь поделиться своей любовью с каждым человеком, который приходит ко мне на экскурсию. Люди чувствуют мое отношение к городу и его истории и всегда проникаются им даже за несколько часов, которые обычно длится прогулка. Я считаю, что бесконечно важно делиться с окружающими тем, что ты любишь. Занимаюсь экскурсиями с 2008 года, являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области.