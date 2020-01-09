79 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Древняя крепость XVI-XVII веков, которая пережила пять осад, но и до сих пор является одной из самых протяженных в мире, по которой в последние годы сняли мультфильм и полнометражное кино.
Три памятника домонгольской архитектуры – три церкви XII века, руины еще порядка 20 храмов частично обследованы археологами или ждут своего часа.
Великолепный Успенский собор. Вы познакомитесь с одним из крупнейших соборов в России, в котором хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии.
Важные исторические факты. Вы узнаете о 1000 сохранившихся до наших дней Гнёздовских курганов, берегущих тайны зарождения Руси. Я расскажу вам традиционные и экзотические версии происхождения Смоленска. Поговорим о роли города в Великой Отечественной Войне. А также вы узнаете, где нашли первую в мире русскую надпись; какие пряники доставляли к столу английской королевы и какое значение икона Смоленской богоматери имела для Москвы.
Кроме того, вы поразитесь тому, как один регион России смог подарить столько выдающихся людей – здесь родился Михаил Глинка, Юрий Гагарин, Николай Пржевальский, Борис Васильев, Юрий Никулин, Александр Твардовский и многие другие талантливые и знаменитые люди.
В результате вы откроете историю Смоленска, его значение в летописи страны и узнаете много новых и интересных фактов, которые помогут вам дополнить картину развития нашего государства.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, транспортное обслуживание – за отдельную плату. Часть маршрута проходит по пересеченной местности, поэтому для участников предпочтительна удобная одежда и обувь.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 30 лет. Я очень люблю город Смоленск, в котором живу, и стараюсь поделиться своей любовью с каждым человеком, который приходит ко мне на экскурсию. Люди чувствуют мое отношение к городу и его истории и всегда проникаются им даже за несколько часов, которые обычно длится прогулка. Я считаю, что бесконечно важно делиться с окружающими тем, что ты любишь. Занимаюсь экскурсиями с 2008 года, являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области.
Огромное спасибо Ольге за экскурсию по Смоленску! Прекрасный рассказчик, человек увлеченный и очень любящий свой город! Захотелось побывать в этих краях ещё и летом. Обязательно будем рекомендовать к посещению этот город своим друзьям.
Юлия
3 января 2020
Великолепная экскурсия. Очень понравился маршрут, подача материала. На все вопросы получали грамотные обоснованные ответы. Спасибо.
Татьяна
21 декабря 2019
Михаил очень интересный гид, много знает о городе. Легко доносит информацию.
Андрей
3 ноября 2019
Экскурсия продолжительная, интересная, насыщена историческими фактами. Михаил подходит к вопросу с научно-исследовательской точки зрения. Это очень увлекательно. Работа гида заслуживает высокой оценки, рекомендуем всей семьей!
Экскурсией довольны, спасибо Михаилу и Смоленску!
Люба
19 октября 2019
Можно сходить для детей скучно
Оксана
26 сентября 2019
Замечательная экскурсия, Михаил очень приятный рассказчик и корректный собеседник :) Показал даже больше, чем обещал, без него мы бы не смогли столько увидеть и узнать. Рекомендую!
Елена
23 сентября 2019
Благодарм Вас!
Галина
4 сентября 2019
Экскурсия по Смоленску с Михаилом понравилась. Было ощущение, что мы гуляем по городу со знакомым человеком, который очень любит и знает свой город, его историю. Он рассказал много интересного и нового для нас. С удовольствием будем рекомендовать Михаила и его экскурсию своим знакомыи
Ольга
18 августа 2019
Немного подвела погода. Успенский собор поразил своим величием и красотой. Город на холмах, так что то вверх, то вниз- имейте в виду. Экскурсовод Ярослав много знает, хорошо говорит, увлечённо. Мы в Смоленске были проездом, уставшие, шёл дождь, было прохладно, так что город особенного впечатления не произвёл. Но это мое субъективное мнение.
Светлана
12 августа 2019
Интересная экскурсия, Михаил был занят и предложил на замену гида свою супругу Ольгу. Мы были с детьми разных возрастов (4, 6, 10 и 12 лет). Дети выдержали до конца. Ольга старалась их тоже занять и увлечь, за что ей большое спасибо! Гуляли непринужденно, совсем не сложно, прогулка приятная, неторопливая, с остановками. Даже дождик, который трижды начинался, нас не остановил) Спасибо большое, Ольга и Михаил!
Исследовать исторический центр, узнать неожиданные факты о городе и пополнить словарный запас
Изучение языка невозможно без практики и погружения в среду, но не у каждого есть возможность отправиться за рубеж. Для всех, кто уже прошел азы обучения английскому и хочет поднять свой уровень, я разработал прогулку, которая откроет Смоленск с новой стороны. Вы познакомитесь с историей города и его тайнами и запомните много новых слов!
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Я расскажу, как развивался Смоленск с древнейших времен и до наших дней. Покажу могучую древнюю крепость, Успенский собор, Лопатинский сад, парк Блонье, памятник Глинке и помогу почувствовать особую атмосферу героического города.