79 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России

Михаил
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Михаил – ваш гид
Вы прогуляетесь по городу, который за свои размеры в старину сравнивали с Киевом, а за погоду сегодня – с Лондоном.

Узнаете о роли его пригорода на торговом маршруте «из варяг в греки», о значении Смоленска в отечественных войнах, о том, чем сейчас живет город и даже попробуете разгадать, что с ним будет дальше.

Автор экскурсии – смоленский журналист, поэтому море интересных историй о городе и его жителях вам гарантированы.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии79 отзывов
4.87
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра

Что вас ожидает

  • Древняя крепость XVI-XVII веков, которая пережила пять осад, но и до сих пор является одной из самых протяженных в мире, по которой в последние годы сняли мультфильм и полнометражное кино.
  • Три памятника домонгольской архитектуры – три церкви XII века, руины еще порядка 20 храмов частично обследованы археологами или ждут своего часа.
  • Великолепный Успенский собор. Вы познакомитесь с одним из крупнейших соборов в России, в котором хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии.
  • Важные исторические факты. Вы узнаете о 1000 сохранившихся до наших дней Гнёздовских курганов, берегущих тайны зарождения Руси. Я расскажу вам традиционные и экзотические версии происхождения Смоленска. Поговорим о роли города в Великой Отечественной Войне. А также вы узнаете, где нашли первую в мире русскую надпись; какие пряники доставляли к столу английской королевы и какое значение икона Смоленской богоматери имела для Москвы.
  • Кроме того, вы поразитесь тому, как один регион России смог подарить столько выдающихся людей – здесь родился Михаил Глинка, Юрий Гагарин, Николай Пржевальский, Борис Васильев, Юрий Никулин, Александр Твардовский и многие другие талантливые и знаменитые люди.

В результате вы откроете историю Смоленска, его значение в летописи страны и узнаете много новых и интересных фактов, которые помогут вам дополнить картину развития нашего государства.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, транспортное обслуживание – за отдельную плату. Часть маршрута проходит по пересеченной местности, поэтому для участников предпочтительна удобная одежда и обувь.

Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 30 лет. Я очень люблю город Смоленск, в котором живу, и стараюсь поделиться своей любовью с каждым человеком, который приходит ко мне на экскурсию. Люди чувствуют мое отношение к городу и его истории и всегда проникаются им даже за несколько часов, которые обычно длится прогулка. Я считаю, что бесконечно важно делиться с окружающими тем, что ты любишь. Занимаюсь экскурсиями с 2008 года, являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области.
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79 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Огромное спасибо Ольге за экскурсию по Смоленску! Прекрасный рассказчик, человек увлеченный и очень любящий свой город! Захотелось побывать в этих краях ещё и летом. Обязательно будем рекомендовать к посещению этот город своим друзьям.
3 января 2020
Великолепная экскурсия. Очень понравился маршрут, подача материала. На все вопросы получали грамотные обоснованные ответы. Спасибо.
21 декабря 2019
Михаил очень интересный гид, много знает о городе. Легко доносит информацию.
3 ноября 2019
Экскурсия продолжительная, интересная, насыщена историческими фактами. Михаил подходит к вопросу с научно-исследовательской точки зрения. Это очень увлекательно. Работа гида заслуживает высокой оценки, рекомендуем всей семьей!
Экскурсией довольны, спасибо Михаилу и Смоленску!
19 октября 2019
Можно сходить для детей скучно
26 сентября 2019
Замечательная экскурсия, Михаил очень приятный рассказчик и корректный собеседник :) Показал даже больше, чем обещал, без него мы бы не смогли столько увидеть и узнать. Рекомендую!
23 сентября 2019
Благодарм Вас!
4 сентября 2019
Экскурсия по Смоленску с Михаилом понравилась. Было ощущение, что мы гуляем по городу со знакомым человеком, который очень любит и знает свой город, его историю. Он рассказал много интересного и нового для нас. С удовольствием будем рекомендовать Михаила и его экскурсию своим знакомыи
18 августа 2019
Немного подвела погода. Успенский собор поразил своим величием и красотой. Город на холмах, так что то вверх, то вниз- имейте в виду. Экскурсовод Ярослав много знает, хорошо говорит, увлечённо. Мы в Смоленске были проездом, уставшие, шёл дождь, было прохладно, так что город особенного впечатления не произвёл. Но это мое субъективное мнение.
Светлана
12 августа 2019
Интересная экскурсия, Михаил был занят и предложил на замену гида свою супругу Ольгу. Мы были с детьми разных возрастов (4, 6, 10 и 12 лет). Дети выдержали до конца. Ольга старалась их тоже занять и увлечь, за что ей большое спасибо! Гуляли непринужденно, совсем не сложно, прогулка приятная, неторопливая, с остановками. Даже дождик, который трижды начинался, нас не остановил) Спасибо большое, Ольга и Михаил!
Ещё 69 отзывов

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