79 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а каждый камень рассказывает свою уникальную историю.
Экскурсия «Смоленск вчера, сегодня, завтра» приглашает вас на прогулку по Смоленску, где вы узнаете о его
Экскурсия «Смоленск вчера, сегодня, завтра» приглашает вас на прогулку по Смоленску, где вы узнаете о его
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история
- 🏰 Древняя архитектура
- 🕊️ Культурное наследие
- 📜 Интересные факты
- 🎭 Знаменитые личности
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Смоленска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы город особенно красив, а туристов меньше, чем в разгар лета. Весной и осенью также можно насладиться атмосферой, но учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит подготовиться к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Древняя крепость
- Успенский собор
- Гнёздовские курганы
Описание экскурсии
- Древняя крепость XVI-XVII веков, которая пережила пять осад, но и до сих пор является одной из самых протяженных в мире, по которой в последние годы сняли мультфильм и полнометражное кино.
- Великолепный Успенский собор. Вы познакомитесь с одним из крупнейших соборов в России, в котором хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии.
- Важные исторические факты. Вы узнаете о 1000 сохранившихся до наших дней Гнёздовских курганов, берегущих тайны зарождения Руси. Я расскажу вам традиционные и экзотические версии происхождения Смоленска. Поговорим о роли города в Великой Отечественной Войне. А также вы узнаете, где нашли первую в мире русскую надпись; какие пряники доставляли к столу английской королевы и какое значение икона Смоленской богоматери имела для Москвы.
- Кроме того, вы поразитесь тому, как один регион России смог подарить столько выдающихся людей – здесь родился Михаил Глинка, Юрий Гагарин, Николай Пржевальский, Борис Васильев, Юрий Никулин, Александр Твардовский и многие другие талантливые и знаменитые люди.
В результате вы откроете историю Смоленска, его значение в летописи страны и узнаете много новых и интересных фактов, которые помогут вам дополнить картину развития нашего государства.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, часть маршрута проходит по пересеченной местности, поэтому для участников предпочтительна удобная одежда и обувь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
|Дети до 18 лет
|600 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Б. Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3813 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 292 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Заказали экскурсию, со мной сразу связались и до мельчайших подробностей рассказали, что надо учесть на экскурсии. Прекрасный гид, знает и разбирается в истории Смоленска. Экскурсия 3 часа пролетела на одном дыхании, факты переплетались с интересными рассказами и легендами. Однозначно советую всем гостям города эту экскурсию!
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А
Отличная обзорная экскурсия. Идеальна для знакомства с городом. Павел - знающий, эмоциональный экскурсовод, увлекательно повествующий об истории любимого города. Рекомендую к посещению.
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Отличная экскурсия! Погода конечно была морозной и снежной, но Михаил устраивал нам небольшие "прогрева", не останавливая экскурсию. Технические средства в виде наушников и приемников оказались очень кстати. Группа была немаленькой,
+2
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Е
Большое спасибо экскурсоводу Андрею. Экскурсия получилась очень живая и запоминающаяся. Андрей настоящий профессионал. Успехов и процветания!
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Очень интересная экскурсия! Я уже была,лет пятнадцать назад в Смоленске и то что нам рассказали сегодня, это что то про другой город! С юмором, не скучно, просто 3 часа пролетели как миг! Гарнитура позволяла отойти от гида, не толпится. Были предусмотрены остановки, что бы освежится и погреться. Рекомендую!
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Е
Замечательное знакомство с городом!Михаил интересно и увлекательно вел рассказ. Человек любит и знает свой город. Рекомендую однозначно побывать на этой экскурсии
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