читать дальше

странах, где бываю, так вот, эта экскурсия объективно САМАЯ ЛУЧШАЯ!

Мы долго готовили выезд в Смоленск всей большой семьей (10 человек) и поэтому пока бронировала жилье, рестораны и экскурсии, я сама напутала время и вместо данной экскурсии пришлось заказывать стандартную в бюро, т. к я ошиблась со временем и Вадим был занят.

Это был стандартный треш… просто слов нет насколько шаблонно человек оттарабанил факты из инета не позволяя даже задавать вопросы.

После треша бюро, вечером, я все же созвонилась с Вадимом и мы в 20 ч прошли по его маршруту!

Как же я пожалела, что мы всего 2 часа шли, а не 4!!

И не всей семьей, а только с детьми (мои родители уже устали)!

С Вадимом было мега интересно!!

И дети, после первой зануднейшей экскурсии, стояли разинув рты и сами просили продолжения!

Мы посмотрели дом-призрак, слазили в подвал, загадали желание в дупле волшебного дуба, и просто по ходу экскурсии, Вадим мельком, без всякой нагрузки, давал исторические даты и факты, очень органично вплетая их в общую канву!

Заметьте, две экскурсии в один день и дети подростки не хотели окончания экскурсии с Вадимом!!

И даже про памятник Глинке и рояль слушали с полным вниманием по второму разу!

Вадим - человек, который не просто знает общедоступные факты из инета, а знает еще факты, которые придется поискать (если знаешь какие запросы забивать); ну и конечно, просто виртуозно владеет способностью излагать и держать внимание!

Если вы с детьми, идите однозначно!

Да и без детей идите, иначе не найдете пещеру в этом доме-призраке и с вами точно не поздоровается ЧОП, который там дежурит круглосуточно!

Т. к мы были поздно, то и фото много сделать не получилось, но рады даже тем, которые есть)))