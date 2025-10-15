Я познакомлю вас с разными гранями смоленской истории. Мы прогуляемся по улочкам Вознесенского холма — неоднозначного места в городе. Церкви соседствуют тут с подземельями и даже с домом-призраком. Тропки приведут нас туда, где в Средние века стояла башня, и к пещерам монахов 10 столетия. Мы заглянем в дупло «заколдованного» дерева и поговорим о прошлом Смоленска.
Описание экскурсии
- Вы побываете на древнейших улицах города.
- Увидите Вознесенский монастырь 16 века и Воскресенскую церковь, которая была построена на фундаменте храма домонгольского периода.
- Посмотрите на дом–коммуну — сейчас дом–призрак.
- Наберёте воды из святого источника Меркурия Смоленского.
- Спуститесь в неглубокое подземелье башни, которое частично сохранилось до наших дней.
- Побываете на двух смотровых площадках — с видами на Успенский собор и Заднепровье.
- Увидите дома двух самых богатых купцов дореволюционного Смоленска и удивитесь, насколько разные эти здания.
- Взглянете на «заколдованное» дерево и загадаете желание в «волшебном» дупле.
Я расскажу:
- Почему нельзя точно сказать, когда возник Смоленск и отчего он так называется.
- Что за подвиг совершил Меркурий Смоленский — покровитель города.
- Что заставило татаро–монголов в ужасе бежать с поля битвы.
- Какие тайны хранит Успенский кафедральный собор.
- Почему купола собора Вознесения Господня увенчаны крестами с царскими коронами.
- Как жил город в эпоху вхождения в Великое княжество Литовское.
- Что стало с архитектором дома–коммуны и сработало ли проклятие ведьмы.
- Почему считается, что на «заколдованное» дерево до сих пор падает гнев бога Перуна.
Организационные детали
- Подземелье представляет собой 3 небольшие комнаты с замурованными ходами.
- В непогоду, после ливня или снегопада, не все объекты экскурсии могут быть доступны к осмотру.
Вадим — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 1312 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий с 2012 года, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Д
Денис
15 окт 2025
Всё отлично, большое спасибо Вадиму! Очень интересный разноплановый маршрут. Аналогов этой экскурсии на трипстере нет) Вадим - очень знающий и вежливый гид, интересно подаёт как исторические факты, так и городские легенды.
Т
Татьяна
11 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Вадим очень увлекательно и интересно рассказывал о Смоленске и истории города! К сожалению из-за дождя пришлось изменить частично наш маршрут, но все равно многое увидели, узнали и обязательно приедем ещё, чтобы продолжить знакомство. Спасибо огромное!
Марина
12 сен 2025
Если вы находитесь в Смоленске обязательно возьмите эту экскурсию!
Вообще не важно с какой целью вы приехали, но точно, что данная экскурсия вам запомнится!
Это Отличный Экскурсовод! Я посещаю экскурсии во всех
Вообще не важно с какой целью вы приехали, но точно, что данная экскурсия вам запомнится!
Это Отличный Экскурсовод! Я посещаю экскурсии во всех
