Успенский собор (Мономаха) – экскурсии в Смоленске

Найдено 12 экскурсий в категории «Успенский собор (Мономаха)» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
21 отзыв
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800 за всё до 5 чел.
Смоленск вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
198 отзывов
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700 за человека
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 25 чел.
Смоленск - город удивительных историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Золотые купола Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Смоленску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000 за всё до 12 чел.
Старинные храмы Смоленска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900 за всё до 3 чел.
Тайны Успенского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
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    на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • F
    Fima
    28 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
  • М
    Майя
    28 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
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    знание истории, слушать такой прекрасный и богатый русский язык, такую грамотную речь - одно удовольствие! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Смоленск (так любимый теперь нами).

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
  • и
    инна
    19 мая 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    Прекрасная экскурсия и прекрасный гид. Очень живо, интересно, познавательно. Не смотря на плохую погоду и дождь 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что
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    что-то важное упустили. Такое всеобъемлющее знакомство в городом, горожанами, историей, культурой, духом…. очень рекомендую. По рекомендациям Виктора посетили еще несколько достопримечательностей самостоятельно. Очень ценные оказались советы. Сами некоторые локации пропустили бы.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Успенский собор (Мономаха)»

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  4. Смоленск вчера, сегодня, завтра
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Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Успенский собор (Мономаха)" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 700 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 677 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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