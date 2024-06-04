1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ММария3 июня 2024Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
- ИИрина2 июня 2024После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
- ААлексей31 мая 2024Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- FFima28 мая 2024Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
- ММайя28 мая 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
- ТТатьяна22 мая 2024Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
- иинна19 мая 2024Прекрасная экскурсия и прекрасный гид. Очень живо, интересно, познавательно. Не смотря на плохую погоду и дождь 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо
- ННаталия16 мая 2024Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Успенский собор (Мономаха)»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Успенский собор (Мономаха)" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 700 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 677 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «Успенский собор (Мономаха)», 677 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август