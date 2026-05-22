Успенский собор и Соборный холм — визитная карточка Смоленска. Многие гости города хотят увидеть главную святыню, но не всегда готовы к длительной обзорной экскурсии. Этот маршрут создан для тех, кто хочет сконцентрироваться на самом важном. Получится глубокое погружение в историю места, где зарождался Смоленск.

Описание экскурсии

Мы обойдём весь холм, побываем на двух смотровых площадках, рассмотрим старинные постройки архиерейского двора и, конечно, главный храм города.

Главные впечатления

Величие Успенского собора . Вы увидите один из крупнейших храмов Европы. Его масштаб и мощь ощущаешь сразу, как только подходишь ближе

. Вы увидите один из крупнейших храмов Европы. Его масштаб и мощь ощущаешь сразу, как только подходишь ближе Уникальный иконостас . Он считается самым высоким в России. Вы вряд ли где-то ещё увидите подобную резьбу и обилие золота

. Он считается самым высоким в России. Вы вряд ли где-то ещё увидите подобную резьбу и обилие золота Внутреннее убранство . Многие детали декора вы не встретите их больше нигде

. Многие детали декора вы не встретите их больше нигде Панорама города со смотровой площадки. С высоты холма Днепр виден как на ладони. Вы сможете представить, как много веков назад с этой точки смотрели на окрестности первые смоленские князья

Что вы узнаете

Как на этом холме зародилась жизнь древнего города: где стоял первый детинец и как выглядело первое поселение смолян

Какую роль сыграл Владимир Мономах в истории Смоленска и что он подарил городу ещё в 12 веке

Кто и зачем приказал строить Успенский собор и почему его возведение растянулось почти на сто лет

Какие святыни хранятся внутри и почему они так важны не только для смолян, но и для всех православных

Чем уникален собор. Поговорим о его размерах, архитектуре и особенностях внутреннего убранства

Легенды и тайны. Куда же без них? У Соборного холма есть свои предания, которыми я обязательно поделюсь

Организационные детали

Женщинам просьба иметь при себе платки или головные уборы.