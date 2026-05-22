Успенский собор и Соборный холм — визитная карточка Смоленска.
Многие гости города хотят увидеть главную святыню, но не всегда готовы к длительной обзорной экскурсии. Этот маршрут создан для тех, кто хочет сконцентрироваться на самом важном. Получится глубокое погружение в историю места, где зарождался Смоленск.
Многие гости города хотят увидеть главную святыню, но не всегда готовы к длительной обзорной экскурсии. Этот маршрут создан для тех, кто хочет сконцентрироваться на самом важном. Получится глубокое погружение в историю места, где зарождался Смоленск.
Описание экскурсии
Мы обойдём весь холм, побываем на двух смотровых площадках, рассмотрим старинные постройки архиерейского двора и, конечно, главный храм города.
Главные впечатления
- Величие Успенского собора. Вы увидите один из крупнейших храмов Европы. Его масштаб и мощь ощущаешь сразу, как только подходишь ближе
- Уникальный иконостас. Он считается самым высоким в России. Вы вряд ли где-то ещё увидите подобную резьбу и обилие золота
- Внутреннее убранство. Многие детали декора вы не встретите их больше нигде
- Панорама города со смотровой площадки. С высоты холма Днепр виден как на ладони. Вы сможете представить, как много веков назад с этой точки смотрели на окрестности первые смоленские князья
Что вы узнаете
- Как на этом холме зародилась жизнь древнего города: где стоял первый детинец и как выглядело первое поселение смолян
- Какую роль сыграл Владимир Мономах в истории Смоленска и что он подарил городу ещё в 12 веке
- Кто и зачем приказал строить Успенский собор и почему его возведение растянулось почти на сто лет
- Какие святыни хранятся внутри и почему они так важны не только для смолян, но и для всех православных
- Чем уникален собор. Поговорим о его размерах, архитектуре и особенностях внутреннего убранства
- Легенды и тайны. Куда же без них? У Соборного холма есть свои предания, которыми я обязательно поделюсь
Организационные детали
Женщинам просьба иметь при себе платки или головные уборы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Успенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1803 туристов
Добрый день! Я Дмитрий — дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод, по совместительству диггер-сталкер, блогер. Мои экскурсии отличаются живой подачей материала, непринуждённым общением с гостями и посещением интересных мест, о которых не знают даже жители Смоленска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень довольны экскурсией: наполнением, подачей, маршрутом и самим экскурсоводом. Рассказывал очень интересно, не нудно, учитывая возраст членов группы. Отдельно хотелось бы отметить готовность помочь и подсказать куда лучше сходить, что посмотреть после экскурсии, где поесть. Помог организовать ужин в ресторане. День прошел замечательно! очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Соборный холм - сердце Смоленска»
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск: город на 7 холмах
Увидеть максимум, узнать главное - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: На площади Победы
31 мая в 15:00
2 июн в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
30 мая в 12:00
3 июн в 09:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
30 мая в 08:30
31 мая в 17:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
от 4700 ₽ за экскурсию