Светлана Б. проводит ещё 1 экскурсию

Во время экскурсии 🧭 Вы побываете в удивительном уголке Смоленщины — имении Марии Клавдиевны Тенишевой.

Современники называли Талашкино «русскими Афинами», а его владелицу- «Периклом русских крестьян». Вы прогуляетесь 👣 по старым аллеям, увидите сказочный Талашкинский «Теремок», церковь ⛪ Святого Духа с уникальной мозаикой Н. К. Рериха, посетите сельскохозяйственную школу для крестьянских детей. М. К. Тенишева писала: «Талашкино сделалось целым особым мирком, где на каждом шагу кипела жизнь, бился нерв, создавалось что-то, ковалось и завязывалось звено за звеном, сложная цепь».