Светлана Б. проводит ещё 1 экскурсию

Во время экскурсии 🧭 Вы побываете в удивительном уголке Смоленщины — имении Марии Клавдиевны Тенишевой.
Современники называли Талашкино «русскими Афинами», а его владелицу- «Периклом русских крестьян». Вы прогуляетесь 👣 по старым аллеям, увидите сказочный Талашкинский «Теремок», церковь ⛪ Святого Духа с уникальной мозаикой Н. К. Рериха, посетите сельскохозяйственную школу для крестьянских детей. М. К. Тенишева писала: «Талашкино сделалось целым особым мирком, где на каждом шагу кипела жизнь, бился нерв, создавалось что-то, ковалось и завязывалось звено за звеном, сложная цепь».
Что входит
Экскурсионное обслуживание в пути и на территории историко-архитектурного комплекса "Теремок"
Что не входит
Транспорт
входные билеты в музеи
Начало
🚩 ул. Глинки, д. 3
Место завершения
🏁 пл.Победы
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.