История знает немало имений и усадеб, которые становились художественными и просветительскими центрами. Например. Абрамцево или Мураново в Подмосковье. А если я скажу вам, что такое же место было в смоленской глубинке? Мы с вами отправимся в имение князей Тенишевых. Побываем в сказочном теремке, увидим работы по эскизам знаменитых художников и узнаем, что такое «русский стиль».

Описание

Что вас ожидает «Здесь настоящий художественный пункт» — так отзывались о Талашкино его гости. Целая эпоха имен побывала в творческом имении: Врубель, Серов, Коровин, Гоголинский, Бенуа, Малютин, Рерих и др. Вы узнаете о жизни, стремлениях, идеях и судьбе хозяев имения — князьях Тенишевых. Расскажу, как смоленская глубинка стала художественным и просветительским центром, о котором знали даже в Европе. Разберемся, что такое «русский стиль», и как он формировался в Талашкино Вы сможете посидеть за партой в школьном классе 19 века, разгадать сказочные символы народных художников, насладиться красотой местной природы и надышаться чистейшим воздухом. Важная информация Наша экскурсия будет проходить по территории историко-архитектурного комплекса «Теремок», который находится в 18 км. южнее Смоленска. Поэтому необходим транспорт — либо ваш автомобиль, либо мой. Поездка на моем автомобиле дополнительно оплачивается — 1300 руб.