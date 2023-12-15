История знает немало имений и усадеб, которые становились художественными и просветительскими центрами. Например. Абрамцево или Мураново в Подмосковье.
А если я скажу вам, что такое же место было в смоленской глубинке? Мы с вами отправимся в имение князей Тенишевых.
Побываем в сказочном теремке, увидим работы по эскизам знаменитых художников и узнаем, что такое «русский стиль».
А если я скажу вам, что такое же место было в смоленской глубинке? Мы с вами отправимся в имение князей Тенишевых.
Побываем в сказочном теремке, увидим работы по эскизам знаменитых художников и узнаем, что такое «русский стиль».
Ближайшие даты:
15
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16
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сказочный Теремок, выстроенный по эскизу С. Малютина.
- Здание сельскохозяйственной школы для детей местных крестьян.
- Храм Святого Духа, украшенный мозаикой по эскизу Н. Рериха.
- Изделия талашкинских мастерских, выполненные по эскизам известных русских художников, и эмали самой Марии Тенишевой
Описание
Что вас ожидает «Здесь настоящий художественный пункт» — так отзывались о Талашкино его гости. Целая эпоха имен побывала в творческом имении: Врубель, Серов, Коровин, Гоголинский, Бенуа, Малютин, Рерих и др. Вы узнаете о жизни, стремлениях, идеях и судьбе хозяев имения — князьях Тенишевых. Расскажу, как смоленская глубинка стала художественным и просветительским центром, о котором знали даже в Европе. Разберемся, что такое «русский стиль», и как он формировался в Талашкино Вы сможете посидеть за партой в школьном классе 19 века, разгадать сказочные символы народных художников, насладиться красотой местной природы и надышаться чистейшим воздухом. Важная информация Наша экскурсия будет проходить по территории историко-архитектурного комплекса «Теремок», который находится в 18 км. южнее Смоленска. Поэтому необходим транспорт — либо ваш автомобиль, либо мой. Поездка на моем автомобиле дополнительно оплачивается — 1300 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Билеты на территорию музейного комплекса — 50 руб. с человека.
- Билеты в 3 музея — по 100-150 руб. с человека.
- Проезд на моем автомобиле — 1300 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7Завершение: г. Смоленск, музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Наша экскурсия будет проходить по территории историко-архитектурного комплекса «Теремок»
- Который находится в 18 км южнее Смоленска. Поэтому необходим транспорт — либо ваш автомобиль
- Либо мой. Поездка на моем автомобиле дополнительно оплачивается — 1300 руб
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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