Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово

Индивидуальная экскурсия в Смоленске
История знает немало имений и усадеб, которые становились художественными и просветительскими центрами. Например. Абрамцево или Мураново в Подмосковье.

А если я скажу вам, что такое же место было в смоленской глубинке? Мы с вами отправимся в имение князей Тенишевых.

Побываем в сказочном теремке, увидим работы по эскизам знаменитых художников и узнаем, что такое «русский стиль».
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
17
дек
18
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20
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даты

Что вас ожидает:

  • Сказочный Теремок, выстроенный по эскизу С. Малютина.
  • Здание сельскохозяйственной школы для детей местных крестьян.
  • Храм Святого Духа, украшенный мозаикой по эскизу Н. Рериха.
  • Изделия талашкинских мастерских, выполненные по эскизам известных русских художников, и эмали самой Марии Тенишевой

Описание

Что вас ожидает «Здесь настоящий художественный пункт» — так отзывались о Талашкино его гости. Целая эпоха имен побывала в творческом имении: Врубель, Серов, Коровин, Гоголинский, Бенуа, Малютин, Рерих и др. Вы узнаете о жизни, стремлениях, идеях и судьбе хозяев имения — князьях Тенишевых. Расскажу, как смоленская глубинка стала художественным и просветительским центром, о котором знали даже в Европе. Разберемся, что такое «русский стиль», и как он формировался в Талашкино Вы сможете посидеть за партой в школьном классе 19 века, разгадать сказочные символы народных художников, насладиться красотой местной природы и надышаться чистейшим воздухом. Важная информация Наша экскурсия будет проходить по территории историко-архитектурного комплекса «Теремок», который находится в 18 км. южнее Смоленска. Поэтому необходим транспорт — либо ваш автомобиль, либо мой. Поездка на моем автомобиле дополнительно оплачивается — 1300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты на территорию музейного комплекса — 50 руб. с человека.
  • Билеты в 3 музея — по 100-150 руб. с человека.
  • Проезд на моем автомобиле — 1300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
Завершение: г. Смоленск, музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Наша экскурсия будет проходить по территории историко-архитектурного комплекса «Теремок»
  • Который находится в 18 км южнее Смоленска. Поэтому необходим транспорт — либо ваш автомобиль
  • Либо мой. Поездка на моем автомобиле дополнительно оплачивается — 1300 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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