Едем в ближайший пригород — в деревню Флёново, где находится историко-архитектурный комплекс «Теремок». Окажемся в творческой усадьбе Талашкино, где в 19–20 веках сложился настоящий художественный центр.
Вы заглянете в школу, где учились дети крестьян, побываете в сказочном теремке и отыщете следы Врубеля и Рериха.
Описание экскурсии
Школа для крестьянских детей. Её открыла княгиня Тенишева, реализовав свои смелые идеи в образовании. Вы сможете посидеть за партами и представить себя учениками начала 20 века.
Теремок — сказочный домик по эскизу Сергея Малютина. Он поражает причудливой резьбой и сказочными мотивами.
Храм Святого Духа — к оформлению которого приложил руку сам Николай Рерих (внешний осмотри на время реконструкции).
Я расскажу:
- как князья Тенишевы оказались в смоленской глубинке
- чем привлекало Талашкино известных художников
- что сохранилось здесь от деятельности Николая Рериха, Сергея Малютина и Михаила Врубеля
- какие проекты в сферах сельского хозяйства и искусства реализовали на этих землях
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в усадьбу — 100 ₽ за чел., билеты в музеи — по 100 ₽ за чел. (всего три музея). Я провожу экскурсию в дороге и по территории комплекса
- Едем на Ford Mondeo. Путь от Смоленска до Флёново — 20–30 мин
- Можем поехать на вашем авто — цена экскурсии будет ниже, детали уточняйте в переписке
Александра — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 285 туристов
Со Смоленском связана вся моя жизнь. По образованию я учитель истории, а ещё я аккредитованный гид-экскурсовод. Люблю путешествовать, поэтому знаю, что нужно путешественникам — грамотный местный житель, который поведает о своём
