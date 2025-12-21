Едем в ближайший пригород — в деревню Флёново, где находится историко-архитектурный комплекс «Теремок». Окажемся в творческой усадьбе Талашкино, где в 19–20 веках сложился настоящий художественный центр. Вы заглянете в школу, где учились дети крестьян, побываете в сказочном теремке и отыщете следы Врубеля и Рериха.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Смоленске

Александра Ваш гид в Смоленске

Описание экскурсии

Школа для крестьянских детей. Её открыла княгиня Тенишева, реализовав свои смелые идеи в образовании. Вы сможете посидеть за партами и представить себя учениками начала 20 века.

Теремок — сказочный домик по эскизу Сергея Малютина. Он поражает причудливой резьбой и сказочными мотивами.

Храм Святого Духа — к оформлению которого приложил руку сам Николай Рерих (внешний осмотри на время реконструкции).

Я расскажу:

как князья Тенишевы оказались в смоленской глубинке

чем привлекало Талашкино известных художников

что сохранилось здесь от деятельности Николая Рериха, Сергея Малютина и Михаила Врубеля

какие проекты в сферах сельского хозяйства и искусства реализовали на этих землях

Организационные детали