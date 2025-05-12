Н Наталья Флёново - застывшая сказка читать дальше своего прибытия. Честно скажу, что таких замечательных рассказчиков, как Юлия, мало. Ее рассказ был содержательным и очень интересным. Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Чувствуется, что Юлия увлечена своим делом и очень любит свой город! Обязательно приедем в Смоленск еще раз и обязательно попросим Юлию показать нам свой город! Я уверена, что любая экскурсия Юлии подготовлена на высшем уровне! Всем рекомендую именно этого гида! Были приятно удивлены пунктуальностью Юлии. Экскурсия началась в оговоренные сроки, при этом Юлия предварительно позвонила и предупредила нас о времени

С Сюзанна Флёново - застывшая сказка Прекрасная экскурсия, всем советую. Очень интересная история создания усадьбы, спасибо Юлии за такой подробный рассказ, иногда с паузами-интригами)). А какой замечательный кузнец работает на территории - просто сказка! 😍

И Ирина Флёново - застывшая сказка Превосходная экскурсия благодаря экскурсоводу Юле, ее обширным детальным знаниям истории семьи Тенишевых, истории возникновения Теремка во Фленово, а также истории города Смоленска и продуманной организации экскурсии. Спасибо огромное! Следующие экскурсии только с Вами! 😀

О Ольга Фленово - застывшая сказка Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас! А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!

Т Татьяна Фленово - застывшая сказка Уникальное место,удивительные люди Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает

Е Елена Фленово - застывшая сказка Фоеново - сказка. Экскурсовод Юлия- умница! Очень хочется прогуляться с ней по другим локациям

Е Елена Талашкино - «русские Афины» Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.

Н Наталья Талашкино - «русские Афины» читать дальше рассказала нам о данном месте, из чего стало понятно что это не просто 3 постройки с того времени, а тут история на целую книгу. Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как