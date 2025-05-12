Талашкино – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Талашкино» в Смоленске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Флёново - застывшая сказка
На машине
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
24 мая в 10:00
25 мая в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Талашкино - «русские Афины»
Пешая
На автобусе
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Талашкино - «русские Афины»: экскурсия из Смоленска в мир искусства
Почувствуйте дух истории и искусства в селе Талашкино, где вдохновение нашли великие художники
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности (кроме понедельника) с 09:00 до 15:30
20 мая в 09:00
27 мая в 14:00
5000 ₽ за экскурсию
Фленово - застывшая сказка
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Фленово - застывшая сказка
Начало: По договоренности с туристами
21 мая в 13:00
24 мая в 09:00
8900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 мая 2025
    Флёново - застывшая сказка
    Были приятно удивлены пунктуальностью Юлии. Экскурсия началась в оговоренные сроки, при этом Юлия предварительно позвонила и предупредила нас о времени
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    своего прибытия. Честно скажу, что таких замечательных рассказчиков, как Юлия, мало. Ее рассказ был содержательным и очень интересным. Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Чувствуется, что Юлия увлечена своим делом и очень любит свой город! Обязательно приедем в Смоленск еще раз и обязательно попросим Юлию показать нам свой город! Я уверена, что любая экскурсия Юлии подготовлена на высшем уровне! Всем рекомендую именно этого гида!

  • С
    Сюзанна
    8 мая 2025
    Флёново - застывшая сказка
    Прекрасная экскурсия, всем советую. Очень интересная история создания усадьбы, спасибо Юлии за такой подробный рассказ, иногда с паузами-интригами)). А какой замечательный кузнец работает на территории - просто сказка! 😍
  • И
    Ирина
    13 апреля 2025
    Флёново - застывшая сказка
    Превосходная экскурсия благодаря экскурсоводу Юле, ее обширным детальным знаниям истории семьи Тенишевых, истории возникновения Теремка во Фленово, а также истории города Смоленска и продуманной организации экскурсии. Спасибо огромное! Следующие экскурсии только с Вами! 😀
  • О
    Ольга
    13 февраля 2025
    Фленово - застывшая сказка
    Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас! А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!
  • Т
    Татьяна
    14 декабря 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Уникальное место,удивительные люди Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Фоеново - сказка. Экскурсовод Юлия- умница! Очень хочется прогуляться с ней по другим локациям
  • Е
    Елена
    1 марта 2024
    Талашкино - «русские Афины»
    Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.
  • Н
    Наталья
    20 февраля 2024
    Талашкино - «русские Афины»
    Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как
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    рассказала нам о данном месте, из чего стало понятно что это не просто 3 постройки с того времени, а тут история на целую книгу.

  • К
    Калинникова
    28 января 2023
    Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово
    Хочу выразить благодарность организации "Спутник" за прекрасно организованную экскурсию и доброжелательное, внимательное,терпеливое отношение к клиенту. Отлично организовали мне экскурсию в
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    Смоленск и Талашкино. Особенно хочу сказать спасибо организатору Оксане и гиду Алёне. Настоящие профессионалы и доброжелательные девушки. Алена своими знаниями и умением увлечь, удивить туриста, просто влюбила меня в Смоленск и Талашкино. Спасибо Директору Спутника, у вас отличные сотрудники. Берегите их и цените. Всем желаю благополучия, процветания и здоровья. С уважением, Надежда.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Талашкино»

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  5. Успенский Собор
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Парк Блонье
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в мае 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Талашкино" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8900. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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