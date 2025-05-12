Индивидуальная
до 3 чел.
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
24 мая в 10:00
25 мая в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Талашкино - «русские Афины»: экскурсия из Смоленска в мир искусства
Почувствуйте дух истории и искусства в селе Талашкино, где вдохновение нашли великие художники
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности (кроме понедельника) с 09:00 до 15:30
20 мая в 09:00
27 мая в 14:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фленово - застывшая сказка
Начало: По договоренности с туристами
21 мая в 13:00
24 мая в 09:00
8900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 мая 2025Были приятно удивлены пунктуальностью Юлии. Экскурсия началась в оговоренные сроки, при этом Юлия предварительно позвонила и предупредила нас о времени
- ССюзанна8 мая 2025Прекрасная экскурсия, всем советую. Очень интересная история создания усадьбы, спасибо Юлии за такой подробный рассказ, иногда с паузами-интригами)). А какой замечательный кузнец работает на территории - просто сказка! 😍
- ИИрина13 апреля 2025Превосходная экскурсия благодаря экскурсоводу Юле, ее обширным детальным знаниям истории семьи Тенишевых, истории возникновения Теремка во Фленово, а также истории города Смоленска и продуманной организации экскурсии. Спасибо огромное! Следующие экскурсии только с Вами! 😀
- ООльга13 февраля 2025Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас! А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!
- ТТатьяна14 декабря 2024Уникальное место,удивительные люди Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
- ЕЕлена30 октября 2024Фоеново - сказка. Экскурсовод Юлия- умница! Очень хочется прогуляться с ней по другим локациям
- ЕЕлена1 марта 2024Талашкино - «русские Афины»Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.
- ННаталья20 февраля 2024Талашкино - «русские Афины»Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как
- ККалинникова28 января 2023Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-ФленовоХочу выразить благодарность организации "Спутник" за прекрасно организованную экскурсию и доброжелательное, внимательное,терпеливое отношение к клиенту. Отлично организовали мне экскурсию в
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Талашкино»
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