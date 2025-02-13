Фленово - это уникальное место под Смоленском, которое стоит посетить каждому.
Здесь вы сможете насладиться красотой, сравнимой с Абрамцево, и узнать о культурном наследии княгини Марии Тенишевой.
Экскурсия включает посещение историко-архитектурного заповедника "Теремок", храма Святого Духа и других достопримечательностей.
Вы услышите увлекательные истории о культурно-художественном центре конца 19 века и его связи с русской матрёшкой и балетом "Весна священная"
Здесь вы сможете насладиться красотой, сравнимой с Абрамцево, и узнать о культурном наследии княгини Марии Тенишевой.
Экскурсия включает посещение историко-архитектурного заповедника "Теремок", храма Святого Духа и других достопримечательностей.
Вы услышите увлекательные истории о культурно-художественном центре конца 19 века и его связи с русской матрёшкой и балетом "Весна священная"
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные окрестности
- 🏛 Уникальные достопримечательности
- 📜 Интересные исторические факты
- 🎨 Культурное наследие России
- 🕍 Архитектурные шедевры
- 👑 Истории о княгине Тенишевой
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Теремок
- Храм Святого Духа
- Памятник княгине Тенишевой
- Школа
Описание экскурсииЖивописное местечко под Смоленском Если вы заглянули в Смоленск на 2-3 дня, обязательно посетите местечко Талашкино! Впрочем, когда о нём говорят, чаще рекомендуют не сам посёлок, а хутор Флёново рядом с ним и историко-архитектурный заповедник «Теремок». Чем они так привлекательны? Я проведу вас по чудесным местам Флёново, расскажу о его истории — и вы сами легко ответите на этот вопрос. История и посёлка Талашкино, и усадьбы Флёново, сравнимой по красоте с подмосковным Абрамцево, связана с именем княгини Марии Тенишевой. Мы неспешно пройдёмся и осмотрим главные флёновские достопримечательности — школа, Теремок, памятник княгине, храм Святого Духа. Вы узнаете:
- откуда Талашкино получило своё название;
- как здесь в конце 19 века возник один из крупнейших в России культурно-художественных центров;
- кем приходилась княгиня Тенишева императору Александру II;
- что связывает космологию и Флёново;
- что (или кто) объединяет русскую матрёшку и Флёново;
- какое отношение к Флёново имеет балет «Весна священная» и многое другое!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Школа
- Теремок
- Храм Святого Духа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход на территорию усадьбы: взрослый билет - 50 руб., детям и пенсионерам - 30 руб.
- Вход на экспозиции "Сельскохозяйственная школа", "Художественное наследие Талашкино" и "Храм Святого Духа и его создатели" - 100 руб. за каждую экспозицию (детям и пенсионерам - льготы).
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Организационные детали
- Поездка проходит на моём автомобиле. Я заберу вас от удобного вам места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 фев 2025
Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас!
А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!
А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!
Т
Татьяна
14 дек 2024
Уникальное место,удивительные люди
Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии
Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии
Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
Е
Елена
30 окт 2024
Фоеново - сказка. Экскурсовод Юлия- умница! Очень хочется прогуляться с ней по другим локациям
С
СЕРГЕЙ
5 сен 2024
Ю
Юлия
29 авг 2024
Юлия-наш чудесный гид встретила нас на ресепшене отеля. Машина блестела и снаружи и внутри. По дороге в усадьбу Юлия начала подробный рассказ об истории Талашкино и ее обитателях. Ещё хочу
Е
Елена
17 мая 2024
В
Вера
13 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Юлия смогла холодный пасмурный день сделать для нас приятным. Юлия была пунктуальна, приехала за нами минута в минуту. На протяжении всей экскурсии было очень интересно и увлекательно, вела с нами диалог, мы узнали очень много нового о Талашкино и его обитателях. Большое спасибо. Рекомендую и сама с удовольствием бы воспользовалась еще раз!
А
Анна
13 апр 2024
Флёново - это одно из тех мест, которые оживают и раскрываются только вместе с воспоминаниями о людях, которые его создавали. Само по себе место- это просто красивая декорация, очередная усадьба
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