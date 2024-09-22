3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: На ул. Пржевальского
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
1 дек в 08:00
2 дек в 08:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Тысячелетняя история Смоленска (в группе)
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
Начало: На пл. Ленина
29 дек в 15:00
30 дек в 15:00
730₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛошинская22 сентября 2024Всё прошло хорошо. Наталья учла Всё наши пожелания, слушать её было легко и интересно, т. к. она профессионально владеет темой,
- ССветлана8 сентября 202431.08.24 были на данной экскурсии. Все очень понравилось. Наталья отличный экскурсовод и рассказчик. Отвечала на любой заданный вопрос по теме экскурсии и нет. Отлично спланировала маршрут экскурсии. 3 часа пролетели совершенно незаметно. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время.
- ААлександр3 сентября 2024Всё хорошо.
- ННаталья2 мая 2022Очень порнавилось! Михаил интересный человек, прекрасный экскурсовод! Познакомились со Смоленском от времен его создания до современного губернатора. И храм, и военные памятники и тенистые аллеи парка, нагулялись от души. Спасибо, это было здорово!
- ЕЕкатерина17 апреля 202216 апреля 2022 года Михаил провёл для нас индивидуальную экскурсию по Смоленску. Не смотря на дождливую погоду, Михаил так вовлёк
- ЕЕкатерина23 июня 2021Сегодня была на экскурсии по достопримечательностям Смоленска с Михаилом. Несмотря на изнуряющую жару, осталось желание вернуться и пройтись ещё одним маршрутом. Благодарна экскурсоводу за отличное знание английского и материала!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Птица Гамаюн»
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