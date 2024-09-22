Птица Гамаюн – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Птица Гамаюн» в Смоленске, цены от 730 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тысячелетняя история Смоленска
Пешая
234 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: На ул. Пржевальского
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
5 000 за всё до 10 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
1 дек в 08:00
2 дек в 08:30
8 000 за всё до 5 чел.
Тысячелетняя история Смоленска (в группе)
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Тысячелетняя история Смоленска (в группе)
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
Начало: На пл. Ленина
29 дек в 15:00
30 дек в 15:00
730 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лошинская
    22 сентября 2024
    Тысячелетняя история Смоленска
    Всё прошло хорошо. Наталья учла Всё наши пожелания, слушать её было легко и интересно, т. к. она профессионально владеет темой,
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    говорит и отвечает на вопросы свободно, а не по заученному тексту, обладает достаточно громким голосом и хорошей дикцией. Наталья легко и деликатно подстраивается под уровень осведомлённости и интересов слушателей. Очень рекомендуем её как экскурсовода.

  • С
    Светлана
    8 сентября 2024
    Тысячелетняя история Смоленска
    31.08.24 были на данной экскурсии. Все очень понравилось. Наталья отличный экскурсовод и рассказчик. Отвечала на любой заданный вопрос по теме экскурсии и нет. Отлично спланировала маршрут экскурсии. 3 часа пролетели совершенно незаметно. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время.
  • А
    Александр
    3 сентября 2024
    Тысячелетняя история Смоленска
    Всё хорошо.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2022
    Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
    Очень порнавилось! Михаил интересный человек, прекрасный экскурсовод! Познакомились со Смоленском от времен его создания до современного губернатора. И храм, и военные памятники и тенистые аллеи парка, нагулялись от души. Спасибо, это было здорово!
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2022
    Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
    16 апреля 2022 года Михаил провёл для нас индивидуальную экскурсию по Смоленску. Не смотря на дождливую погоду, Михаил так вовлёк
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    нас в рассказ про жизнь города, что 3 часа пролетели незаметно. Посетили главные достопримечательности, прогулялись по городу, узнали много новых удивительных фактов. Кажется, что Михаил знает ответы на все вопросы о городе, традициях, истории, магазинах и ресторанах. Посоветует стоящие сувениры и не откажет в фото))) Самое главное экскурсия грамотно организована по времени и нагрузке и совершенно не скучная (как это обычно бывает). Яркие факты, увлекательные вопросы и ответы на них, интересное повествование доступным языком и главное - по современному и с юмором!!! Спасибо за проведённую экскурсию! Желаем успехов в вашем деле!

  • Е
    Екатерина
    23 июня 2021
    Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
    Сегодня была на экскурсии по достопримечательностям Смоленска с Михаилом. Несмотря на изнуряющую жару, осталось желание вернуться и пройтись ещё одним маршрутом. Благодарна экскурсоводу за отличное знание английского и материала!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Птица Гамаюн»

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  3. Лопатинский сад
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  5. Успенский Собор
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Парк Блонье
  9. Соборная гора
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в ноябре 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Птица Гамаюн" можно забронировать 3 экскурсии от 730 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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