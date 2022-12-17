Что вы увидите?

Старинный парк Блонье и бывший дом Дворянского собрания — символы возрождения Смоленска из пепелища 1812 года.

Трофейную скульптуру оленя и здание бывшей гостиницы «Смоленск» — символы освобождения города в 1943 году и окончания войны в 1945-м.

Уникальные Смоленские памятники, подобных которым в России вы не встретите;

Первый в мире из посвящённых деятелю искусств — памятник М. И. Глинке;

монумент «Благодарная Россия — Героям 1812 года» в сквере Памяти героям — лучший в России из посвящённых героям этой войны;

памятник А. Твардовскому и В. Тёркину на пл. Победы — единственная в России скульптура, изображающая автора и его героя вместе;

Памятник-часовню в Лопатинском саду «Защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» — единственный из возведённых в городах России в 19м веке, уцелевший до наших дней;

мемориальное захоронение в крепостной стене — единственное в России, подобное захоронению на Красной площади в Москве;

и, конечно, Смоленскую крепость — самую большую из уцелевших до наших дней каменных крепостей мира.

Мы побываем на Массовом поле — месте первой городской Новогодней ёлки 19 века; увидим бывший Дом Пионеров, где зажглась первая после отмены в годы советской власти ёлка века 20-го; и у главной городской ёлки века 21-го, неслучайно расположенной у «Арки с орденами города-Героя Смоленска».