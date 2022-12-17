Вечерняя прогулка по новогоднему Смоленску

Вы увидите старинный город в вечернем новогоднем наряде

Вы увидите старинный город в вечернем новогоднем наряде. Светящуюся, как будто изнутри, Смоленскую крепость и красиво подсвеченные памятники истории и архитектуры, среди которых — лучший в России из посвящённых 1812 г. «Памятник с орлами» и первый в мире памятник М. И. Глинке. Остановитесь у Мемориального захоронения героев и Вечного огня у крепостной стены. А ещё — сфотографируетесь у новогодней ёлки и загадаете желание в оленье ухо!
Вечерняя прогулка по новогоднему Смоленску
Вечерняя прогулка по новогоднему Смоленску
Вечерняя прогулка по новогоднему Смоленску
Вечерняя прогулка по новогоднему Смоленску
Вечерняя прогулка по новогоднему Смоленску
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Старинный парк Блонье и бывший дом Дворянского собрания
  • Трофейную скульптуру оленя и здание бывшей гостиницы «Смоленск»
  • Уникальные Смоленские памятники
  • Памятник М. И. Глинке
  • Монумент «Благодарная Россия — Героям 1812 года» в сквере Памяти героям
  • Памятник А. Твардовскому и В. Тёркину на пл. Победы
  • Памятник-часовню в Лопатинском саду «Защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года»
  • Мемориальное захоронение в крепостной стене
  • Смоленскую крепость
  • Массовое поле
  • Бывший Дом Пионеров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы увидите?
Старинный парк Блонье и бывший дом Дворянского собрания — символы возрождения Смоленска из пепелища 1812 года.
Трофейную скульптуру оленя и здание бывшей гостиницы «Смоленск» — символы освобождения города в 1943 году и окончания войны в 1945-м.
Уникальные Смоленские памятники, подобных которым в России вы не встретите;
Первый в мире из посвящённых деятелю искусств — памятник М. И. Глинке;
монумент «Благодарная Россия — Героям 1812 года» в сквере Памяти героям — лучший в России из посвящённых героям этой войны;
памятник А. Твардовскому и В. Тёркину на пл. Победы — единственная в России скульптура, изображающая автора и его героя вместе;
Памятник-часовню в Лопатинском саду «Защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» — единственный из возведённых в городах России в 19м веке, уцелевший до наших дней;
мемориальное захоронение в крепостной стене — единственное в России, подобное захоронению на Красной площади в Москве;
и, конечно, Смоленскую крепость — самую большую из уцелевших до наших дней каменных крепостей мира.
Мы побываем на Массовом поле — месте первой городской Новогодней ёлки 19 века; увидим бывший Дом Пионеров, где зажглась первая после отмены в годы советской власти ёлка века 20-го; и у главной городской ёлки века 21-го, неслучайно расположенной у «Арки с орденами города-Героя Смоленска».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк Блонье, скульптура оленя
Завершение: пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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